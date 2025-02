La resolución de la corte data del pasado 28 de enero y ya fue notificada a la agrupación de Humala, como informó el Poder Judicial el último 1 de febrero. No obstante, en lo que va de este mes, A.N.T.A.U.R.O. ha realizado al menos cuatro eventos en su sede principal.

El 1 de febrero realizó un curso práctico para sus militantes sobre cómo crear videos con un celular. Luego, los días 11, 14 y 20 de febrero llevó a cabo tres conferencias como parte de su denominada “escuela de formación política” .

El 11 de febrero, Antauro Humala participó de un evento partidario en el que habló sobre el presupuesto de la República. Fue en el local principal de A.N.T.A.U.R.O., en el Cercado de Lima.

El fallo de la Corte Suprema que declaró la ilegalidad del partido y ordenó el cierre de sus locales destacó, entre otros puntos, que Humala utilizó la escuela política de la agrupación para promover el fusilamiento de expresidentes.

La corte confirmó que Humala es el líder de la agrupación y mediante sus mensajes promueve y justifica atentados contra la vida.

Humala, quien cumplió condena por homicidio, secuestro agravado, rebelión y otros delitos, por el ‘andahuaylazo’, difundió en sus redes sociales los eventos partidarios de este mes. También participó en al menos uno de ellos, el pasado 11 de febrero.

Las siglas de la agrupación política y la referencia al inmueble de Jirón Quilca como sede partidaria figuran en los afiches utilizados para promoción.

Afiche de un evento partidario organizado por la agrupación ANTAURO.

La agrupación registra comités provinciales en las 25 regiones del país.

El representante legal del partido, el excongresista Rubén Ramos Zapana, dijo a El Comercio que cerrarán sus locales solo cuando se los notifique el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Mientras no haya una notificación, una orden para el cierre, no estamos obligados. Cuando la haya, obviamente hay que acatar. [...] Nosotros tenemos una resolución como partido. No es una resolución del Ministerio Público, el Congreso o la Corte Suprema, sino del Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, la competencia es del jurado, que fue quien nos dio la licencia”, dijo.

La agrupación aún aparece como partido político en el Registro de Organizaciones Políticas, pues la Corte Suprema todavía no notifica su resolución al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Actúa de mala fe”

La agrupación política presentó un recurso de casación el pasado 13 de febrero ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, la misma que resolvió el caso en segunda instancia.

Ese recurso se presenta ante la Corte Suprema para buscar invalidar una sentencia judicial cuando se aplica la ley de manera incorrecta o no se cumplen los procedimientos legales establecidos.

El abogado penalista Vladimir Padilla explicó que, en el caso de A.N.T.A.U.R.O., es improcedente, pues apunta a invalidar una sentencia que ha dado la propia Corte Suprema.

“La casación es un recurso extraordinario que establece la posibilidad de que la Suprema haga una labor que le decimos nomofiláctica; es decir, de unificar criterios. Es para abajo; es decir, cuando un juez no aplica una ley o la aplica mal, excepcionalmente se llega a la Corte Suprema. [...] Pero cuando los casos se inician en la Corte Suprema, estás con el nivel más alto. No hay casación de decisiones contra la Corte Suprema. [...] Sería absurdo. Es improcedente”, señaló en diálogo con El Comercio.

Padilla precisó que el recurso sería declarado improcedente en marzo, pues febrero es mes de vacaciones judiciales. En este, solo se atienden casos urgentes de reos en cárcel.

No obstante, precisó que el fallo de la corte en segunda instancia contra la agrupación de A.N.T.A.U.R.O. debe ejecutarse inmediatamente, más allá del recurso de casación.

“Hay una regla en el derecho: las sentencias se ejecutan de manera inmediata a no ser que la ley diga lo contrario. Acá se tenía que contar con el doble conforme, y eso ya está. [...] [La agrupación] está actuando de mala fe al decir que todavía no le han declarado la nulidad. En primera instancia y segunda instancia se la confirmaron y ya fue notificada”, dijo.

Proceso en el JNE

El abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, señaló que cuando el JNE sea notificado por la Corte Suprema, le bastará con cancelar el registro de A.N.T.A.U.R.O. como partido. “Pero si este órgano quisiera ejecutar literalmente la resolución, en el extremo del cierre, tendría que disponer a su área de fiscalización para que se acuda a las direcciones consignadas y, en caso de constatar que aún se encuentran en actividad, tendría que correr traslado a su procurador para las acciones legales que correspondan”, dijo.

El abogado José Naupari, también especialista en derecho electoral, precisó que “el partido aún no ha sido cancelado formalmente”. Consideró que, cuando ello ocurra, el Ministerio Público podría intervenir si la agrupación permanece con locales partidarios activos.

“[...] el JNE podría fiscalizar si cerraron o dejan de funcionar como tales y poner en conocimiento de ello al Poder Judicial, o podría hacerlo quien pidió la declaratoria de conducta antidemocrática: el Ministerio Público”, señaló.