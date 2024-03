Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, participó en la audiencia ante el Poder Judicial en la que pide que se anule la investigación que se ha emprendido en el Ministerio Público por presunta organización criminal, asegurando que no se corre de la justicia, sino que exige un debido proceso.

“No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos”, aseguró.

Benavides tomó la palabra al final de la audiencia que dirigió el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, este viernes 1 de marzo.

Ahí, el magistrado escuchó los argumentos de la defensa de la suspendida fiscal de la Nación, a cargo de su abogado Christian Salas, por la tutela de derechos que han planteado donde piden que el Poder Judicial anule la investigación que está realizando el Ministerio Público.

Específicamente, cuestionan que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, haya derivado la investigación contra Benavides al despacho de Delia Espinoza tras evaluar que él mismo podría ser considerado como testigo en el proceso.

“Concede competencia irregularmente, distinta al diseño constitucional peruano, pero contradictoriamente sí asume competencia en la carpeta fiscal 33-2024, lo que evidencia un contrasentido en la actuación del fiscal de la Nación interino”, cuestionó Patricia Benavides.

Por esto piden que se reconduzca la competencia de la investigación para que sea asumida por el fiscal de la Nación interino

La defensa de la investigada también pide que se anule en el proceso el testimonio del agente especial ‘Roberto’, cuyas conversaciones con Jaime Villanueva sirvieron para sustentar todo el proceso por presunta organización criminal en la labor que realizó la fiscal Marita Barreto.

“¿Qué competencia tenía una fiscal provincial para iniciar un procedimiento especial que finalmente me involucraba como líder de una presunta organización criminal? En este accionar no se ha respetado la cadena de custodia”, indicó.

Al finalizar la sesión, el juez Checkley informó que se pronunciará en el plazo de ley.