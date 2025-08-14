La Fiscalía de la Nación oficializó el miércoles 13 de agosto la designación de Patricia Benavides como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, luego de ser reincorporada como fiscal suprema.

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2433-2025-MP-FN, se dio por concluida la designación de Zoraida Avalos en dicha instancia, siendo reasignada a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

En el documento se precisa que Benavides Vargas afronta sendas investigaciones en la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Asimismo, se indica que de dicha información se evidencia un “conflicto de intereses, susceptible de afectar la imparcialidad, objetividad y transparencia en el ejercicio de la función”.

Refiere que se planteó que Patricia Benavides sea designada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propuesta que no fue acogida por los demás integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

Por ello, se señaló que “resulta oportuno” designar a Benavides Vargas en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, para lo cual se debe dar por concluida la designación de Zoraida Avalos, quien fue derivada a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Resolución sobre designación de Patricia Benavides. (Foto: El Peruano)

De otro lado, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2413-2025-MP-FN, se dio por concluido el nombramiento del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay Castillo en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Del mismo modo, Chinchay Castillo fue destacado a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Cabe indicar que ambas resoluciones fueron publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.