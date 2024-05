Una fotografía tomada el 23 de mayo del 2023 con un celular muestra una reunión entre la exfiscal de la Nación Patricia Benavides con varios de los detenidos en la operación “Valkiria XI”, informó el programa “Punto final”.

Según el dominical, la imagen forma parte de las evidencias que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) tiene contra los detenidos en el operativo el pasado 23 de abril.

En la fotografía se aprecia a la empresaria Mirtha Gonzáles Yep y al capitán de la Policía Nacional (PNP) Jorge Rodríguez Menacho. Fue tomada en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, el 28 de setiembre de 2022, unos meses después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició una investigación en base a una denuncia del exfiscal supremo Víctor Cubas.

El exmiembro del Ministerio Público sostuvo, en un portal de investigación, que Benavides Vargas tenía llamadas telefónicas con Antonio Camayo, uno de los personajes principales en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En su investigación la JNJ obtuvo el informe número 317 del 2020, elaborado por el entonces teniente Jorge Rodríguez Menacho, donde se señala que Patricia Benavides tiene 7 registros de llamadas telefónicas con Camayo, dos salientes, 5 entrantes.

También se exhibe un registro de llamada entre su hermana, la jueza Emma Benavides, y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo, también investigado en este caso.

Según un documento fiscal, en octubre de 2022, cuando la JNJ recibe esta información, el abogado Jefferson Moreno asume la defensa de Benavides y le plantea que el abogado José Luis Castillo Alva y su pareja, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep, podrían ayudarla debido a la relación que mantenían con Rodríguez Menacho, integrante de la Diviac.

Este oficial haría un nuevo informe a favor de Benavides, amparándose en un error de la junta, que había solicitado no el registro de llamadas, sino las actas de las comunicaciones telefónicas entre la exfiscal de la Nación y Camayo. Como sus teléfonos no fueron interceptados, este material no existía y así lo dejó por escrito.

Para la fiscalía, este informe se habría dado conforme a un acuerdo ilícito entre Patricia Benavides y Castillo Alva, a cambio de que la entonces fiscal de la Nación lo ayudara cambiando a todos los fiscales a cargo del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde Castillo Alva estaba comprendido.

Además, el Ministerio Público sostiene que Jaime Villanueva y Miguel Girao cobraron U$S60 mil por esta ruleta de favores en las que se vio beneficiado el abogado José Luis Castillo Alva.

Fue en ese contexto que se tomó la fotografía en la sala de embajadores del noveno piso de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, Patricia Benavides ha negado un supuesto intercambio de favores.

“Cuando yo ingreso como fiscal de la nación del 100% de los audios que involucraban a muchos magistrados y personas comunes solo se había escuchado el 35% en tres años. Entonces, yo puse metas, porque queríamos que la justicia sea célere. Entonces se cambió a los fiscales que no tenían productividad y por ello para terminar con las escuchas y se logró que se escuche al 100%”, aseveró.