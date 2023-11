El fiscal supremo Pablo Sánchez pidió una reunión urgente de la Junta de Fiscales Supremos ante las revelaciones de una investigación que señala a Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, como cabeza de una presunta organización criminal. Así lo indicaron fuentes de El Comercio.

La Junta de Fiscales Supremos está actualmente conformada por los fiscales supremos Patricia Benavides, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena. En caso la primera renuncie a su cargo, como vienen pidiendo legisladores, especialista y organizaciones, uno de los otros dos asumiría como titular del Ministerio Público.

Según las indagaciones, la organización supuestamente liderada por Benavides se habría encargado de instrumentalizar “el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio”. La hipótesis es que habrían influenciado ilícitamente en del Congreso de la República como la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para evitar así la eventual destitución de Benavides, a cambio de favorecerlos en investigaciones que involucran a los parlamentarios.

Jaime Villanueva tras su detención este lunes. Foto: GEC

Este lunes por la madrugada, el equipo especial contra la corrupción en el poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, ejecutó la detención preliminar de Jaime Villanueva, principal asesor de la fiscal de la nación. La investigación fiscal recoge chats entre él y un congresista con las coordinaciones para las votaciones en el Parlamento. En uno de ellos, el asesor recuerda que habla a nombre de la titular del Ministerio Público y que ella mismo se lo hizo saber al legislador.

La reunión de la junta dese daría en medio de pedidos para que Patricia Benavides renuncie, sea separada o se retire temporalmente del cargo de fiscal de la nación a raíz de las revelaciones. Así lo han pedido congresistas como Ruth Luque o Flor Pablo, organizaciones como Transparencia Internacional, o el suspendido fiscal superior Rafael Vela. Hasta el momento, ella y la fiscalía de la nación como institución se mantienen en silencio.

El lunes por la madrugada, horas antes de que se ejecute el operativo, Patricia Benavides firmó el cese de Marita Barreto como coordinadora del equipo especial. Sin embargo, esta aún no entra en vigencia al no haber sido publicad en El Peruano. El Comercio conoció que la fiscal de la nación estuvo reunida hasta casi las 4 a.m. en el noveno piso de la sede del Ministerio Público junto fiscales coordinadores de alta confianza, como la fiscal Marena Mendoza, y sus funcionarios más cercanos.