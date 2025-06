El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, insistió en que la decisión de reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público (MP) “debe ser acatada” y tiene “plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente”.

“Los funcionarios deben acatar las decisiones de órganos competentes [...]. Permitir que una autoridad seleccione arbitrariamente cuáles decisiones cumplir socava el orden democrático, abre paso al autoritarismo y debilita la cohesión del sistema”, manifestó Ríos a través de un comunicado.

Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó que la institución que lidera esté en una “crisis” y atribuyó la reciente controversia en torno a su cargo a la citada resolución de la JNJ, que aún no es “debidamente notificada”.

Patricia Benavides el último lunes, al momento de ingresar al Ministerio Público para buscar ser reincorporada como fiscal de la Nación (JNJ). (Foto: Captura de video)

Notificación incompleta

Por la mañana, en RPP, Delia Espinoza sostuvo que el “incidente” del lunes, cuando Benavides ingresó a la sede central del MP para intentar asumir su cargo, ya fue superado. “No hay crisis [...] Dicen que hay dos fiscales de la Nación. No existe tal situación: hay una fiscal de la Nación legítima, que soy yo. La crisis, en realidad, está instalada en la JNJ”,remarcó.

La fiscal subrayó que, según la ley orgánica de la JNJ, las votaciones y decisiones adoptadas de sus miembros son de “carácter público y deben ser motivadas”. El debate y la votación para reponer a Benavides, que según dijo la JNJ en un comunicado fue con el voto de seis de sus integrantes, aún no es pública, añadió.

Delia Espinoza indicó que han pedido a la JNJ el video y el acta de la votación, pero que aún no tienen una respuesta. “Hasta este momento todos son dichos”, remarcó.

“La señora Benavides todavía no es parte de la fiscalía [...] Todavía no ha sido repuesta formalmente. No se puede hablar de una colega, es una ciudadana respetable y ella también tiene que respetar las formas”, dijo. “La pugna la están instalando personas interesadas, abogados de la señora y operadores políticos”.

#Urgente | Desde el Ministerio Público, institución comprometida con la legalidad, la señora Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, reiteró la solicitud a la Junta Nacional de Justicia para la remisión de la resolución conjuntamente con el acta donde conste la decisión… pic.twitter.com/K09uTIEW6H — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 21, 2025

Luego, incidió en que, a partir de esta controversia, desde el Congreso “se quiere forzar una intervención” al MP, lo que sería un quiebre “al orden constitucional”. Al respecto, El Comercio informó este viernes que congresistas investigados plantean reformar el Ministerio Público: hay al menos seis proyectos de ley en camino

“Plena eficacia”

La respuesta desde la JNJ llegó por la tarde. En su comunicado, Ríos afirmó que la reposición de Benavides “no equivale a un nuevo nombramiento” y que se debe restaurar su posición como fiscal suprema y como fiscal de la Nación.

“La resolución de reposición tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente. La demanda de amparo presentada por la fiscal Espinoza no suspende sus efectos, por lo que la resolución debe ser acatada”, alegó.

Ríos también sostuvo que Espinoza “no tiene competencia” y no tendría imparcialidad para investigar a miembros de la JNJ.

📣 #Comunicado de la Junta Nacional de Justicia: pic.twitter.com/Rb9J4wBxXq — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) June 20, 2025

En la víspera, El Comercio informó que la fiscal abrió una indagación por omisión de funciones, avocamiento indebido del cargo y falsedad ideológica a Ríos y otros cinco integrantes de la junta.

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, dijo a Canal N que Delia Espinoza “no tiene otro camino” que cumplir con la resolución de la JNJ. Añadió que la gestión de su defendida como fiscal de la Nación solo sería hasta el próximo 1 de julio y luego se tendría que elegir a otro titular del Minsiterio Público

Por la noche, el Ministerio Público publicó el oficio en que Delia Espinoza reitera su pedido a la JNJ para que remitan "la resolución conjuntamente con el acta donde conste la decisión del colegiado, que resolvió el recurso de nulidad de la señora Patricia Liz Benavides Vargas, en atención que hasta la fecha no ha cumplido con lo requerido".