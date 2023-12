La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sostuvo una reunión no registrada con un juez en medio de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según reveló “Cuarto poder”.

Según el dominical, el encuentro –llevado a cabo en agosto de este año- ha despertado todas las sospechas del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) del Ministerio Público.

El juez en cuestión es Luciano Cueva Chauca, que despacha en la Primera Sala Constitucional, a quien –según su propio testimonio- Benavides Vargas llamó para que acudiera a su despacho para conversar sobre un “tema actual”.

“Después de tiempo me llamó, después de 15 años, 14 años”, señaló el magistrado. “Me explica que tiene una cuestión con la junta Nacional de justicia, me explica la situación de forma general para ver si la Asociación de Magistrados puede intervenir”, agrega.

Cueva es también presidente de la Asociación de Magistrados de Lima, un club de jueces y fiscales que emite algunos comunicados cuando uno de sus miembros sufre alguna denuncia. Según Cueva, Patricia Benavides buscaba el respaldo de la Asociación y por esa razón le explicó su problema con la Junta Nacional de Justicia.

La reunión ha sido confirmada por Jorge del Castillo, abogado de la suspendida fiscal de la Nación, quien negó que se hayan abordado sus casos en la junta. Sin embargo, hay dos contradicciones en la versión que dio Benavides a su abogado: dijo que no llamó a Cueva, que fue una visita protocolar y que no se habló de su problema con la JNJ.

La versión que Patricia Benavides le ha dado a su defensa tiene dos detalles adicionales: su reunión con el juez Cueva no figura en el archivo de sus actividades oficiales en la web de la Fiscalía y en el registro de visitas al Ministerio Público durante agosto de este año no figura ningún ingreso del magistrado.

Consultado sobre si la llamada de una persona con la que no habla hace más de 13 años no le genera ninguna sospecha, Cueva refirió que “no es una cosa personal”, sino institucional, “donde hay un magistrado que quiere explicar a alguien un problema que tiene y considera que la asociación lo puede defender”.

Sospechan de “visita institucional”

Para el abogado Miguel Pérez Arroyo, la versión de “visita institucional” tiene poco sustento, pues el espacio adecuado tendría que haber sido en la Asociación de Magistrados.

“La persona que se me indica, que es la magistrada Patricia Benavides, tendría que haber acudido a ese lugar con los cuidados que implica (...) porque no estamos hablando de cualquier autoridad, estamos hablando de la Fiscal de la Nación (...) que no solo detenta la persecución del Estado, sino el monopolio de la acción penal”, subrayó.

Cabe indicar que según los testimonios recogidos, el entonces hombre de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, estuvo presente en esa reunión.

Él mismo habría contado, durante su detención, que dicha reunión fue el primer paso que dio Patricia Benavides para acercarse e influenciar a una sala cercana a la que decidiría su reclamo: el de suspender las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia.

El juez Luciano Cueva trabaja en la Primera Sala Constitucional y el pedido de Benavides Vargas, por esos días, estaba por resolverse en la Sexta Sala Constitucional. Esa es la mejor defensa de Cueva y la suspendida fiscal de la Nación.

Es necesario precisar que Cueva no tiene nada que ver en el caso, pues integra una sala distinta. Tampoco ha visto este caso en apelación, ni en nada. Es decir, no tiene una relación. Y como sabe, la presidencia de la Asociación de Magistrados es una cosa gremial.

Sin embargo, los fiscales que investigan a Jaime Villanueva, exgerente general de la Fiscalía de la Nación, no piensan igual. Ya han tomado la declaración del juez Luciano Cueva y están citando a otros magistrados que también habrían sido contactados.