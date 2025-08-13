Tras no aprobarse la propuesta de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que sea enviada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Patricia Benavides fue designada en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, según informaron fuentes fiscales a El Comercio.

Asimismo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos, que hasta hoy dirigía dicha instancia, fue asignada a la Segunda Fiscalía Suprema para delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

La decisión sobre Ávalos Rivera se oficializó mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 2433-2025-MP-FN, emitida el último martes 12 de agosto por Delia Espinoza.

En el mismo documento se designa a la fiscal suprema Patricia Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Como se recuerda, el último martes la Junta de Fiscales Supremos (JFS), por acuerdo en mayoría, rechazó la propuesta de Espinoza para que Patricia Benavides fuese designada como representante del Ministerio Público (MP) ante el Pleno del JNE.

Cabe indicar que Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Espinoza, acusándola de resistencia o desobediencia a la autoridad, y solicitando su inhabilitación para el ejercicio del cargo público por 10 años.

El pasado 12 de junio, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló la destitución de Patricia Benavides en el proceso disciplinario que se le siguió por la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla y dispuso que sea repuesta como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.

La JNJ también emitió una segunda resolución con la que anuló una segunda destitución que se le aplicó en enero del 2025 por la remoción del fiscal Luis Zapata González; y la reformó por una suspensión en el cargo por 60 días.

El cargo de Patricia Benavides como fiscal de la Nación concluyó el 1 de julio, por lo que no podría reasumir dicho puesto, pero sí como fiscal suprema. Para la JNJ, dicha suspensión ya fue cumplida y correspondía su reposición inmediata.