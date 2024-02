Jaime Villanueva, el exhombre de confianza de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaró cómo habría surgido el vínculo con miembros de Fuerza Popular y aseguró que la entonces titular del Ministerio Público había establecido “un canal directo con la alta dirección” del partido que lidera Keiko Fujimori.

En la declaración que brindó el pasado 30 de enero, a la que accedió El Comercio, Villanueva señaló que —al iniciar su gestión Benavides— la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, acudió de visita, indicándole Benavides a la legisladora que “toda coordinación” se haría con Villanueva y que “era el único autorizado para coordinar temas” de la fiscalía.

Había un interés, según Villanueva, en las denuncias constitucionales que se habían presentado en contra de Benavides y la denuncia que se iba a plantear en contra del entonces presidente Pedro Castillo.

“Y a los meses la voy a visitar al Congreso, ella me hace ingresar siempre sin ser registrado. (…) Recuerdo que como a la segunda reunión más o menos yo fui con Miguel Girao y ella nos recibió con Nano Guerra, Patricia Juárez y Miki Torres, esto es en setiembre u octubre de 2022″, señaló Villanueva ante la fiscalía.

“Entonces ahí se acuerda que ellos iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides, nos piden también por el tema de Lava Jato, a ver en qué se les puede apoyar”, agregó.

De acuerdo con el testimonio de Villanueva, se coordinó con Moyano desde el 2022 temas como la denuncia contra Castillo, las denuncias planteadas en contra de Benavides y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Pero ya hacia agosto o setiembre cuando se iba (a ver) el tema de la junta ya yo coordinaba poco con ella porque Patricia Benavides me había dicho que ella ya había conseguido un canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular”, aseveró Villanueva.

En otra parte de su declaración, aseguró que entendía que Benavides estaba coordinando con Fujimori “porque ya antes me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko y Galarreta”.

Según su versión, a Benavides no le habría gustado que a inicios de 2023 Moyano “le recriminó a Benavides el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Otárola”.

Además, Moyano también habría solicitado la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

“Entonces Patricia le dijo que José Domingo esta postulando para ser juez y mejor esperábamos a que se vaya por sus propios méritos, y cuando salía Moyano me dijo que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Vela y José Domingo salgan de ese equipo, que incluso me dijo que ahora me van a llamar la atención por no haber logrado eso”, indica Villanueva.

Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuyo juicio por el caso Cocteles empezará en julio de este año, negó haber realizado algún tipo de coordinación con la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, contradiciendo así a Jaime Villanueva, quien aseguró que tenía contacto directo con la cúpula del partido fujimorista.

“Jamás ha habido un pedido ni directo ni indirecto ni a través de intermediarios. Yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho un pedido de esa naturaleza y su respuesta fue contundente: no tendría por qué hacerlo porque lo que he hecho es publicar un tuit, un pedido hecho abiertamente. No tendría por qué hacerlo de manera personal”, dijo este viernes a RPP.