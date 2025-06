El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, consideró que el ingreso de Patricia Benavides a la sede institucional, buscando ser repuesta como fiscal de la Nación, “es un grave atentado contra la autonomía e institucionalidad” de la entidad.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que Benavides Vargas se presentó acompañada de un grupo numeroso de personas y esto ha impedido que se lleve a cabo la sesión de la Junta de Fiscales Supremos que estaba convocada para este lunes 16.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Patricia Benavides ingresa al Ministerio Público para ser reincorporada como fiscal de la Nación

Cubas Villanueva también enfatizó que el Ministerio Público no ha sido notificado con la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dispone la reposición de Patricia Benavides.

“En segundo lugar, la resolución tiene que ser notificada oficialmente y ninguna persona puede irrumpir en las instalaciones en la forma que lo han hecho en la mañana de hoy. Esto es un grave atentado contra la autonomía y la institucionalidad del Ministerio Público y del estado de derecho”, expresó.

LEE MÁS: Patricia Benavides pide a Delia Espinoza que se abstenga de realizar actos de gestión y administración en Fiscalía de la Nación

“Ha sido un ingreso sin haber pedido a las autoridades encargadas de la seguridad institucional y sin haber pedido una audiencia previa. Si bien es cierto una funcionaria que ha sido beneficiada con una resolución de reposición, tiene derecho a que ello ocurra, tiene que guardar las formas correspondientes, no puede irrumpir en la sede institucional en la forma en que lo está haciendo hasta este momento”, agregó.

Cubas refirió que se trató de un ingreso “sin ningún aviso” y “violentando” todos los mecanismos de seguridad que hay en el Ministerio Público con la intención de asumir de inmediato el cargo de fiscal de la Nación.

“Ello no puede ocurrir porque para eso la Junta Nacional de Justicia tiene que comunicar oficialmente al Ministerio Público. Eso no ha ocurrido hasta el momento. Se ha presentado simplemente una resolución solo con la firma del presidente y eso no es una notificación oficial de la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia”, acotó.

En ese sentido, remarcó que se debe esperar el pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos cuando tome conocimiento pleno de la resolución. También dijo que dicho documento debió ser aprobado por unanimidad, lo que no habría ocurrido por la no participación de Francisco Távara, integrante del pleno de la JNJ.

LEE MÁS: JNJ deja sin efecto destitución de Patricia Benavides y dispone oficiar al Ministerio Público para su reposición

“La Junta Nacional de Justicia está disponiendo algo que es de imposible ejecución. No puede disponer la reposición de la señora Benavides en el cargo de fiscal supremo porque el Ministerio Público tiene una autoridad fiscal suprema, doctora Delia Espinoza, que ha sido elegida de conformidad con el mandato establecido en el artículo 158 de la Constitución y su nombramiento es válido y fue realizado de buena fe”, subrayó.

“La junta no puede disponer algo que no está dentro de sus facultades. La única autoridad que puede elegir quién desempeña el cargo de fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. No tiene atribuciones para ello y está atentando contra la institucionalidad del Ministerio Público”, añadió.

Documento con una sola firma

Posteriormente, en entrevista en Canal N, Víctor Cubas indicó que están esperando la resolución que ordena la reposición de Patricia Benavides con la firma de todos los integrantes de la JNJ y no solo con una.

Explicó que el documento que les llegó, como indicó El Comercio, solo lo firma el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. También enfatizó que Benavides solo puede ser repuesta como fiscal suprema.