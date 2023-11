El 12 de octubre, el fiscal supremo provisional Helder Terán Dianderas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Poder Judicial la acumulación de cuatro casos vinculados a presuntos delitos cometidos durante el gobierno de Pedro Castillo, los cuales estaban a cargo de subgrupos del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). El requerimiento tendrá que ser resuelto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

El Comercio accedió al documento presentado por el fiscal Terán, en el que sostiene que el motivo del pedido es la “conexión procesal” entre las pesquisas, las que involucran a alrededor de 60 procesados.

Documento fiscal

Detalle de casos que fiscal supremo Helder Terán solicita acumular.

Un caso es el de Petro-Perú, que comprende a su exgerente general Hugo Chávez y a otras 15 personas. Otro es Puente Tarata, que involucra a 13 investigados. Ambas carpetas estaban a cargo del Equipo 1 del Eficcop.

El tercer caso es Asesores en la Sombra, que implica al prófugo Alejandro Sánchez, amigo del expresidente Pedro Castillo, al empresario Abel Cabrera y a otras 18 personas. El equipo 3 del Eficcop manejaba esta pesquisa.

El último es el Caso Anguía, que estaba a cargo del equipo 2 del Eficcop. En este se investiga al exalcalde del distrito cajamarquino José Nenil Medina Guerrero; a la exprimera dama Lilia Paredes, además de otras siete personas naturales y dos personas jurídicas.

Entre los argumentos del fiscal supremo se señala que con la acumulación se busca una “economía procesal” y “evitar multiplicar esfuerzos”.

Análisis

Respecto al pedido fiscal, el abogado penalista Andy Carrión señaló que “se trata de una acumulación, desde mi perspectiva, irregular porque está quitando funciones a un equipo especial que fue creado para llevar estos casos”.

En la misma línea, la especialista Romy Chang cuestionó la estrategia fiscal. Precisó que la acumulación no sería lógica ni adecuada para el desarrollo de los casos.

“Tienes el tema de muchos colaboradores eficaces que han iniciado colaboración con la fiscalía de Marita Barreto y que no se van a sentir igual de cómodos, en el contexto de las declaraciones, con un fiscal supremo. Eso podría afectar desde el punto de vista probatorio la solidez del caso”, dijo a El Comercio.

Para Carrión, la concentración de estas carpetas implica mayores riesgos.

“Es imposible que una fiscalía suprema abarque todos los investigados y todos los casos porque aquí estamos hablando, como lo ha esbozado la fiscalía, de una gran organización criminal [...] Creo que eso es logísticamente imposible y lo único que va a hacer es que los casos duerman en la fiscalía y se prolonguen sin un resultado concreto”, apuntó.

En tanto, Chang observó el interés de la fiscalía suprema por manejar estos casos que incluyen a no aforados. Desde su lectura, es conveniente que el Eficcop continúe a cargo de esas investigaciones para que se concluyan en un tiempo menor.

“Tienes casos donde es bastante claro que hay un ilícito penal y que los no aforados, que no tienen ningún privilegio, van a ser condenados. La lógica te dice que es preferible conseguir una condena contra los no aforados que aguantar todo el caso a la suerte de los aforados (exaltos funcionarios) […] lo más lógico es terminar con el tema de los no aforados y conseguir una condena”, remarcó.

Respuesta Desde el área de prensa del Ministerio Público enviaron un pronunciamiento en el que se apunta que la acumulación de los casos "se da para cumplir el requisito legal del artículo 451 inciso 2 del Código Procesal Penal. Dicha norma refiere que las investigaciones de la Segunda Fiscalía Suprema y del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) se acumulen al caso que investiga por corrupción y otros delitos al expresidente Pedro Castillo".

Agregaron que "el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, a cargo del Fiscal Supremo Provisional Transitorio Uriel Terán Dianderas, no está dentro de la competencia de la Fiscalía de la Nación".

Antecedentes

Desde el 2019, Helder Terán cumplió el rol de fiscal superior titular mixto de Arequipa en la Primera Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Arequipa. En julio del 2022 fue nombrado fiscal supremo por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. Un mes después fue designado a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

En julio del año pasado, la fiscal Bersabeth Revilla, que investigaba a Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, fue removida del cargo por “baja productividad”, según la versión de Patricia Benavides. Tras esto, el fiscal Terán la reemplazó y asumió la pesquisa.