Pedro Castillo a un paso de recibir sentencia por el golpe de Estado: estas son las claves del caso

El desenlace judicial del golpe de Estado que Pedro Castillo perpetró el 7 diciembre del 2022 llegaría este jueves 27. El Poder Judicial anunció que ese día la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá un “pronunciamiento”, que se espera sea la sentencia. La Fiscalía pide una condena de 34 años de prisión para el exgobernante por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial informó el último lunes que la sala “emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda”, luego de declarar cerrado el debate el pasado 21 de noviembre. La audiencia está programada para las 9 a.m. y marcaría la culminación de un juicio oral que se extendió por 84 sesiones. En la sesión 85 es que finalmente se revelaría si el fallo es condenatorio o absolutorio. El pronunciamiento ya se perfila como histórico.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Junto al exmandatario también serán sentenciados la ex primera ministra Betssy Chávez, el ex titular del Interior Willy Huerta y el ex jefe del Gabinete de Asesores de la PCM Aníbal Torres, entre otros implicados en el caso.

La Fiscalía solicitó 25 años de prisión para Chávez y Huerta, y 15 años para Torres por presunta rebelión, debido a su participación en la ruptura del orden constitucional.

Betssy Chávez durante una sesión del juicio oral en su contra, antes de asilarse en la Embajada de México en Lima. (Foto: Poder Judicial)

En caso de que el tribunal opte por considerar que los hechos configuran una “conspiración para la rebelión” y no el delito de rebelión, las penas solicitadas varían. Para Castillo, la Fiscalía plantea una condena de 19 años y 30 días de prisión; mientras que para Chávez, Huerta, Torres y los oficiales de la PNP Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, solicita 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel.

Expectativa

El abogado penalista Gilmar Andía explicó que, “en efecto, cerrados los debates orales, con los alegatos de clausura y la defensa material de los acusados, lo que corresponde es emitir sentencia”.

Una fuente de El Comercio indicó que podría tratarse de un adelanto de fallo.

En opinión del abogado penalista Vladimir Padilla, el anuncio del Poder Judicial, “con bombos y platillos”, permite estimar que se dará el fallo completo. “La regla es que se lea la sentencia íntegra. El adelanto de fallo es la excepción”, dijo a El Comercio.

Desde el inicio del juicio oral, el pasado 4 de marzo, hasta hoy, el escenario político y judicial fue cambiando. En ese transcurso, Betssy Chávez atravesó un itinerario abrupto: ingresó en prisión preventiva, recuperó su libertad por mandato del Tribunal Constitucional y se asiló en la Embajada de México en Lima, donde permanece hasta ahora.

Pedro Castillo, en cambio, continúa recluido en el penal de Barbadillo, pero aprovecha las audiencias para victimizarse, lanzar proclamas, denuncias y hasta una supuesta postulación al Senado en las elecciones del 2026.

Mientras tanto, en el Congreso avanzan denuncias constitucionales contra ambos, aunque la semana pasada, a nivel del pleno legisladores afines a Chávez impidieron que se inhabilite a la exministra para ejercer cargos públicos.

Los hechos

Durante el juicio, la fiscalía reconstruyó cómo Castillo y su entorno acordaron ejecutar un golpe de Estado en diciembre del 2022 para mantenerse en el poder y romper el orden constitucional.

La secuencia se inició formalmente el 29 de noviembre del 2022, cuando se presentó una tercera moción de vacancia contra Castillo. Luego, el Congreso fijó para el 7 de diciembre la sesión en la que Castillo podría defenderse.

Entre el 4 y 6 de diciembre se registraron declaraciones públicas de investigados en casos de corrupción que complicaron el escenario político para Castillo y desencadenaron reuniones internas de coordinación en Palacio de Gobierno, de acuerdo con la Fiscalìa.

En las reuniones se habría acordado que Castillo disuelva el Congreso, instaure un “gobierno de emergencia excepcional” y reorganice todo el sistema de justicia. Para ello, intentaría asegurar el respaldo de mandos policiales.

La Fiscalía accedió a mensajes internos del chat de ministros que revelan una convocatoria urgente realizada por Chávez el día del golpe de Estado. Además, comunicaciones telefónicas evidencian que Castillo pidió la presencia inmediata del entonces ministro del Interior, Willy Huerta. En tanto, Chávez coordinó con TV Perú el traslado de un equipo técnico para grabar un mensaje a la nación.

Alrededor de las 11:40, Castillo apareció en cadena nacional dando el golpe de Estado. Según la fiscalía, también ordenó a la PNP cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación. Paralelamente, oficiales de la Policía en Lima recibieron órdenes para bloquear accesos al Parlamento, impidiendo el ingreso de congresistas.

El quiebre institucional se desactivó en menos de dos horas. Las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado recordando que no existía marco constitucional para la disolución. El Congreso aceleró la votación de vacancia y destituyó a Castillo, quien, de acuerdo con la Fiscalía, intentó trasladarse hacia la embajada de México, pero fue detenido por la PNP en flagrancia delictiva.

Fechas clave

29 de noviembre del 2022

Se presenta la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

1 de diciembre del 2022

El Congreso admite la moción y programa para el 7 de diciembre la sesión de defensa del presidente.

4–6 de diciembre de 2022

Declaraciones públicas de investigados en otros casos generan presión política.

Se produce una reunión en Palacio de Gobierno la noche del 6 entre Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres, de acuerdo con la Fiscalía.

7 de diciembre del 2022

Castillo anuncia la disolución del Congreso y reorganización del sistema de justicia.

El Congreso vota la vacancia y lo destituye. El expresidente es detenido mientras se dirigía a la embajada de México.

15 de diciembre del 2022

El juez supremo Juan Carlos Checkley dicta 18 meses de prisión preventiva contra Castillo en la investigación por rebelión.

14 de diciembre del 2023

El Ministerio Público culmina la investigación preparatoria al expresidente Pedro Castillo y otros.

12 de enero del 2024

La Fiscalía presenta acusación penal contra Castillo y otros por los delitos de rebelión y abuso de autoridad.

4 de marzo del 2025

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema instala formalmente el juicio oral contra Castillo y otros seis acusados del delito de rebelión, en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.