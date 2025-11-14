Durante su exposición en sus alegatos finales ante el Poder Judicial, en el marco del juicio oral que afronta el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022, su abogado de oficio lanzó un curioso comentario.

Ricardo Hernández Medina, quien defiende de oficio a Castillo Terrones, recordó en la audiencia la confusa parábola sobre el pollo que el entonces mandatario electo narró cuando aún no asumía el cargo, el 11 de julio del 2021, en un evento ante el Colegio Farmacéutico del Perú.

En sus alegatos, el letrado afirmó a los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que “tienen el pollo en sus manos” y que dependerá de ellos entregarlo “vivo o muerto”, o lo absuelven o lo condenan.

Asimismo, Hernández Medina aseguró que la fiscalía ha “fracasado” en probar el delito de rebelión porque supuestamente su patrocinado hizo una “proclama política”, lo que consideró un “acto de rebeldía” que si bien era inconstitucional, no constituyó un alzamiento en armas.

“Hubo una historia que todo el mundo conoce y que el señor Pedro Castillo lo dijo. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven o ustedes lo condenan”, dijo.

“La fiscalía ha fracasado, fracasó en probar la rebelión porque nunca hubo alzamiento en armas, fracasó en probar la conspiración porque nunca hubo un acuerdo. Lo que hizo mi defendido fue una proclama política individual, un acto de rebeldía -no es un rebelde- inconstitucional porque era acorralado por sus adversarios políticos”, agregó.

“El niño y el pollo”

Semanas antes de asumir el cargo, Pedro Castillo hizo una confusa narración sobre una historia que tiene como protagonistas a un profesor, a un niño y a un pollo. Según su relato ante el Colegio Farmacéutico del Perú, el menor pretendía engañar a su maestro.

El niño le pregunta: “¿el pollo está vivo o muerto?”. Si el profesor respondiera que el pollo está vivo, le quebraría el cuello y se lo enseñaría muerto. Si, por el contrario, le decía que el pollo está muerto, se lo mostraría vivo.

El profesor, dándose cuenta de la “trampa”, le responde: “El pollo no está ni vivo ni muerto, está en tus manos”.

“Una vez una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, es decir si el maestro decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto”, señaló.

“No sabía qué hacer, el niño estaba con esa trampa para hacer al maestro. Y le pregunta el niño al maestro: ‘Profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto?’”, agregó.