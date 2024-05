El expresidente Pedro Castillo, a través de su abogado Luis Medrano en reemplazo de Eduardo Pachas, desistió de continuar con una apelación que había presentado en contra de la investigación por el presunto delito de rebelión que se le imputa por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La audiencia para evaluar el recurso que había sido presentado por este caso había sido reprogramada por la Corte Suprema el pasado 26 de abril debido a que el exmandatario no tenía defensa legal.

Esta mañana, Medrano Girón procedió a anunciar que, tal y como permiten los códigos procesales penal y civil, “esta parte se desiste del recurso impugnatorio, solicitando que se archive la misma”.

Pedro Castillo, al ser consultado por el juez César San Martín, confirmó la posición de su abogado. “Totalmente correcto con el sustento que ha hecho mi defensa”, replicó.

Con esto, San Martín confirmó el desistimiento de la apelación con el Ministerio Público y la dio por aceptada, con lo cual declaró firme la resolución en primera instancia que, en su momento, dispuso que no se ponga fin al proceso y se siga adelante con la investigación por presunta rebelión.

Castillo Terrones contó con la defensa legal de Luis Walter Medrano Girón luego que comentara, en la audiencia pasada, que se había visto “sorprendido” por la renuncia de Eduardo Pachas, quien aseguró tenía a su cargo la carpeta por supuesta rebelión por el golpe de Estado.

En aquella oportunidad, cuando el juez San Martín le preguntó por los otros cuatro abogados que en algún momento habían asumido su defensa en este proceso, Pedro Castillo replicó que solo Pachas era el encargado de la carpeta por rebelión.

“Pero él ha puesto un escrito que ya no es abogado”, resaltó el juez supremo. “Sí, lo tengo a la mano. Por eso me sorprende porque, hasta el día de ayer también que he sido notificado en la tarde, yo tenía conocimiento ayer, y de ayer para ahora sobre esta audiencia”, replicó Castillo Terrones.

Pachas había renunciado públicamente a la defensa de Pedro Castillo el 8 de febrero último, luego que se anunciara que el expresidente había designado a Medrano Girón como parte de su equipo de abogados.