El testimonio fue brindado ante los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por el periodista Roberto Wong, gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) al momento del golpe. Su declaración coincide con lo manifestado previamente por otras cinco personas durante la etapa de investigación de este caso -tal como reportó El Comercio en su edición del 16 de enero del 2024-, pero que todavía están por declarar dentro de la fase de juzgamiento.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, esas declaraciones -a las que ahora se suma la de Roberto Wong- acreditan que la ex jefa del Gabinete Ministerial intentó materializar en las normas “las decisiones anunciadas” por Pedro Castillo en su mensaje a la Nación.

Frente a una pregunta del abogado de la propia Betssy Chávez respecto a si esta le había hablado sobre la emisión decreto supremo luego del mensaje de Pedro Castillo, el testigo respondió que sí.

“Ella acompaña a mi equipo (los periodistas de TV Perú enviados para lo que sería la transmisión del mensaje) hasta la puerta de Palacio y me encuentra. Me agradece por la transmisión. Yo le digo ‘puede usted darnos una declaración respecto a lo que ha ocurrido’. Ella me dice que no, porque se iba a firmar el decreto o un decreto supremo”.

El abogado de la exministra le reiteró la pregunta y el testigo reiteró su respuesta: “Me dice que no puede darme la declaración porque va a ir a firmar un decreto supremo, muchas gracias y eso fue todo”, manifestó.

Ante esta respuesta, la defensa de Betssy Chávez intentó evidenciar una contradicción en relación con su declaración previa respecto a estos hechos, brindada durante la investigación fiscal. Allí, ante la pregunta de si había tenido comunicación con la exministra ese día, había dicho que no.

El propio juez Iván Guerrero, integrante de la sala, le pidió al testigo precisar la aparente contradicción, recordándole que estaba bajo juramento. El testigo explicó que durante la investigación fiscal, entendió esa pregunta como si había hablado con Betssy Chávez antes de la emisión del golpista “por teléfono para coordinar algo”.

“Quizás no entendí bien en ese momento al fiscal (que lo interrogó durante la fase de indagación); pero sí hubo una comunicación breve en que yo le pedí una entrevista”, se ratificó.

Durante la mencionada investigación fiscal, que se realizó entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023, hubo cinco testigos que también atribuyen a Betssy Chávez la intención de plasmar el golpe de estado en un golpe supremo. Estos incluyen a Cintya Malpartida, la periodista llevada al Despacho Presidencia para la transmisión del mensaje y a cuatro extrabajadores de la PCM. Esos testimonios fueron recogidos en la acusación del Ministerio Público por este caso.

“Preguntamos a la ex premier por la entrevista [que había ofrecido inicialmente a TV Perú], pero ella nos dice ‘más tarde, luego, porque tengo que sacar el decreto supremo´”, dijo Cintya Malpartida. Según su testimonio, ello ocurrió mientras salían de Palacio de Gobierno luego del mensaje y antes de encontrarse con Roberto Wong.

Roberto Wong, exgerente general del IRTP, declara como testigo durante el juicio de Pedro Castillo. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

“Luego del mensaje a la Nación, la ex premier Betssy Chávez regresó a su despacho en la PCM, y poco tiempo después salió de ahí su asesora Nidia Contreras diciendo ‘necesitamos un cartón con el formato de decreto supremo’”, manifestó. Milagros Talledo Silva, secretaria de la oficina de la PCM. “Después del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo es Nadia Contreras Gallardo quien sale del despacho de la PCM e ingresa a la secretaria y solicita a Milagros Talledo un formato de decreto supremo”, dijo Nataly Vega Tafur, secretaria de la oficina de la PCM.

“Como yo no trabajo en la Secretaría General no atendí dicho pedido, ella [Talledo Silva] ingresó y pidió el cartón de decreto supremo, presumo que fue para la premier Betssy Chávez”, declaró Richard García Sabroso, jefe de Asesoría Jurídica de la PCM. Finalmente, Rosario de la Gala Hidalgo, secretaria del secretario general de la PCM, sostuvo que Talledo le pidió el formato, pero que ella no manejaba “ninguno de los formatos de decreto supremo ni resoluciones ministeriales, esos lo manejan la Oficina de Asesoría Jurídica”.

El decreto supremo en cuestión nunca se publicó, en medio del eventual y acelerado fracaso del golpe de Pedro Castillo. Betssy Chávez renunció mientras Pedro Castillo se dirigía junto a su familia a la Embajada de México, trayecto en el que acabó siendo intervenido por la Policía, y -de acuerdo con el Ministerio Público- ella también partió hacia esa sede diplomática, antes de regresar a su despacho como congresista.

Los cinco testigos mencionados también están citado para declarar en este juicio. El Comercio consultó a Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, respecto a si ella admitía o niega la intención de elaborar un decreto supremo luego del mensaje de Pedro Castillo, así como haber hechos las coordinaciones para su transmisión por televisipon.

El abogado respondió que “por el momento” no pueden responder esas preguntas, debido a que “son parte de los interrogatorios y contrainterrogatorios que están sucediendo”. “En todo caso, seguimos evaluando todo como defensa”, acotó.

Pedro Castillo, Anibal Torres y Betssy Chávez, acusados por el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022. / Luis Iparraguirre

La coordinación para transmitir el golpe

Junto a Roberto Wong, otro tres testigos también declararon en la audiencia de este viernes tres: Eduardo Guerrero, exsecretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno; Nelly Torres, exproductora general de TV Perú; y Fernando Aliaga, expresidente del directorio del IRTP (entidad de la que depende TV Perú). Sus testimonios abordaron la cadena de coordinaciones hecha, presuntamente por orden Betssy Chávez, para la transmisión del mensaje golpista.

Fernando Aliaga manifestó que entre las 10:10 y 10:20 a.m. del 7 de diciembre del 2022, lo llamó el entonces secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Navarro Pando. El funcionario había sido designado en ese cargo por Betssy Chávez cuando esta era titular de esa cartear y se mantuvo luego de que esta asumió, a fines de noviembre, como presidenta del Consejo de Ministros.

La llamada fue para “requerir apoyo para una cobertura de prensa en la PCM”, ante lo que él llamó a Roberto Wong, como gerente de prensa del IRTP, para solicitarle el apoyo en “una cobertura de prensa, parece que va a haber una actividad en la PCM”.

Wong corroboró esa comunicación, precisando que Aliaga lo llamó alrededor de las 10:30 a.m. de ese día y le pide que se encargue de “una transmisión que se iba a hacer en la PCM, me dice que Betssy Chávez iba a dar una conferencia de prensa o un pronunciamiento o algo así, no estaba muy claro. Que me apersone a Palacio y mande un equipo de transmisión para poder hacer esta cobertura especial”.

“Yo imaginé que iba a haber un pronunciamiento de PCM respecto a que la población guarde la calma o algún tema que tenga que ver con lo que iba a ocurrir la tarde en el Congreso. Incluso le digo (a Aliaga) qué va a haber (y él responde) ‘no sabemos, no sabemos, apúrate, vamos rápido’. Tenía que ir preparándome, leyendo la coyuntura para saber qué íbamos a preguntarle a ella. En todo momento, la idea era que íbamos a cubrir una actividad, cobertura especial con PCM, con Betssy Chávez”, dijo Wong.

Fernando Aliaga, presidente del directorio del IRTP al momento del golpe, declar como testigo en el juicio. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

El testigo explicó que le pidieron estar en Palacio de Gobierno antes de las 11:30 a.m., pero que por el tráfico del Centro de Lima, anticipó que no iba a llegar a tiempo. Por ello, indicó que le pidió a Nelly Torres que envíe el equipo periodístico de TV Perú más cercano a la PCM, porque “va a haber un pronunciamiento de PCM, una cobertura especial”.

Nelly Torres corroboró esa secuencia de eventos. “Debe haber sido 11.15 a.m., después de las 11. En ese momento me entero de que están solicitando un equipo en PCM para entrevista a la premier Betssy Chávez”, declaró.

“Lo primero que hice es preguntarle a mesa de informaciones (…) si teníamos un equipo cerca que pueda cumplir ese pedido. Me dijo que no, que el único equipo disponible, que estaba ahí en PCM, cubriendo las incidencias diarias de una cobertura normal. (…) El único equipo disponible que podía atender de inmediato el pedido, con la premura que lo estaba pidiendo, era el de Cintya Malpartida (y su camarógrafo, Antonio Pantoja). En ese momento, le pido que me llame para darle la indicación”.

Los tres testigos remarcaron que no sabían exactamente qué era lo que iba a decir o hacer Betssy Chávez, ni mucho menos sabían sobre el mensaje que iba a dar Pedro Castillo. Como periodistas, asumían que la primera ministra se iba a referir a algo relacionado a la vacancia del presidente que se iba a debatir esa tarde en el Congreso.

Wong tenía que ingresar a la PCM junto con el equipo periodístico. Sin embargo, llegó muy tarde, luego de que Betssy Chávez ya había salido para recibir a la periodista y el camarógrafo. La seguridad de la PCM no lo dejó entrar y se quedó en la zona de ingreso, conocida como “prevención”. Allí lo llamaron desde el canal y le indicaron que quien iba a hablar no era Betssy Chávez, sino Pedro Castillo.

Nelly Torres, productora general de TV Perú al momento del golpe, declara como testigo en el juicio. Foto: GEC / Ales / ALESSANDRO CURRARINO

“Cuando en lugar de la señal de Betssy Chávez nos llegó la imagen del presidente y lo vimos en el previo antes de salir al aire, mi primera reacción fue llamar a Roberto Wong, porque entendía que estaba en la entrevista (…) Él me dice que no llegó, se quedó en la prevención”, contó Nelly Torres. “Le digo a Cintya (Malpartida) ‘tranquila, hija, sigue grabando’, porque tenía que saber qué es lo que iba a decir. Me quedo en prevención y ya todo el mundo vio lo de ese día”, dijo Roberto Wong.

Luego del mensaje, Betssy Chávez acompañó al equipo de TV Perú hasta la salida de la PCM, donde, según Roberto Wong, fue que hablaron brevemente y ella le mencionó la elaboración del decreto supremo. En cuanto a los periodistas, dijo que la reportera estaba “muy nerviosa, hecha un manojo de nervios, igual que el camarógrafo. No me da muchos detalles respecto a las personas que estaban ahí o quiénes estuvieron ahí. Me habló de Betssy Chávez, Aníbal Torres, el general Bobbio y Willy Huerta. Eso es lo que me dijo, pero fue muy rápido”.

Según Torres, ella le indicó a Malpartida que siga trabajando y reportando lo que ocurrió desde afuera de Palacio de Gobierno y recién pudo conversar sobre lo ocurrido durante el mensaje horas después, cuando la reportera volvió a la sede de TV Perú.

Una transmisión “rara”

Los testigos también coincidieron en que no era regular que se envíe a un equipo periodístico de TV Perú, que hace cobertura del día a día, para que transmita un mensaje a la nación. Para ello hay un equipo periodístico de forma permanente en Palacio de Gobierno, que se conoce como “módulo”. También remarcaron que no sabían que era el presidente quien iba a dar un mensaje ni sabían su contenido, ya que se tenía entendido que iba a ser una actividad de Betssy Chávez.

“Cuando el presidente se comunica, lo hace por módulo de Palacio, no por PCM. Era una cosa muy rara”, comentó Roberto Wong. Añadió que el personal del IRTP y TV Perú fueron “sorprendido” con el mensaje que dio Pedro Castillo. “No era regular y nos llamó mucho la atención. Sabíamos que había un gran problema que se venía”, dijo.

Eduardo Guerrero Castillo, secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno al momento del golpe, declara como testigo durante el juicio. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

El testimonio de Eduardo Guerrero se centró, precisamente, en explicar a los jueces cómo era la forma “regular” en que la oficina de prensa de Palacio de Gobierno actuaba cuando se transmitían mensajes a la nación del presidente. Puso como el mensaje que dio Pedro Castillo en la noche del 6 de diciembre, referido a la vacancia que se iba a debatir en el Congreso al día siguiente.

“Lo que se hace cuando se aprueban este tipo de discursos es convocar a todo el equipo de Palacio de Gobierno para que prepare las cámaras, se prepare el ‘prompter’ para que pueda leer el presidente, al equipo de protocolo para que vea las formas en que se va a dar el mensaje. Esos son los procedimientos regulares”, explicó Guerrero.

El exfuncionario de Palacio remarcó que no se hizo “ninguna coordinación” con ellos respecto al mensaje del 7 de diciembre, el cual no siguió “los procedimientos regulares”.

También dijo que normalmente, la oficina de comunicaciones elaboraba discursos para el presidente o notas de prensa, “en base a las actividades que se iban a realizar” y en coordinación el gabinete de asesores del presidente. Ello no ocurrió durante aquella jornada, de acuerdo con su testimonio: “El día 7 (de diciembre), nadie de mi equipo estaba enterado de ese discurso”, aseveró.

Los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Supremo, encargados del juicio a Pedro Castillo y exministro por el golpe de estado: Iván Guerrero, José Neyra (presidente) y Norma Carbajal (directora de debates). Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

En cuanto al equipo llamado ‘módulo’, detalló que es “un equipo destacado de IRTP, que tiene oficinas en Palacio de Gobierno. Dentro de estas está un director de cámaras, un camarógrafo, un reportero, editor. Es el equipo asignado para todas las actividades presenciales. También (se usa para los mensajes a la nación), para todo lo que tenga que ver con las actividades presidenciales”.

En esa línea, dijo que no sabía por qué no se uso a ese equipo para el mensaje del 7 de diciembre o quién coordinó el ingreso del equipo de TV Perú a Palacio de Gobierno, rol que la fiscalía atribuye a Betssy Chávez. “Desconozco quién o quiénes autorizaron esto, pero no fue de Palacio de Gobierno (…) El equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno estaba equipado técnicamente para hacer cualquier actividad presidencial, incluidos los mensajes”, aseguró

Cuestionado por la jueza Norma Carbajal respecto a cómo se trabajaba regularmente para la transmisión de un mensaje en vivo, el testigo refirió que se avisaba al equipo de comunicaciones y “si iba a ser un mensaje a la nación, se preparaba ese mensaje, se colocaba en una computadora, salía través de un ‘prompter’ y él (el presidente) lo leía directamente. Se preparaba todo el equipo”.

“¿Eso ocurrió el 7 de diciembre?”, preguntó la jueza. “No, el 7 de diciembre nadie del equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno sabía que iba a hacer ese mensaje. No (hubo prompter). Lo que hemos visto en las noticias es un papel leído”, recordó.