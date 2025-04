Cristian Martínez se presentó este jueves, ante los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, como testigo del Ministerio Público. Interrogado por la fiscalía, contó que luego del mensaje golpista de Pedro Castillo, la edecán de Betssy Chávez comunicó al jefe de su escolta, y este le indicó a él, que se iba a realizar un “traslado” de la entonces jefe del gabinete ministerial.

LEE TAMBIÉN | Congreso pretende limitar a la Fiscalía: los riesgos de un nuevo dictamen sobre la prisión preventiva y los delitos alternativos

“Procedo a bajar al vehículo para subirlo a la rampa (en la parte posterior de Palacio de Gobierno) y estar listo para salir”, dijo el chofer del denominado ‘cofre’ de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Añadió que cuando la entonces ministra abordó el vehículo, ella misma dio una “indicación abierta: que vayamos a la embajada de México”.

Añadió que al ‘cofre’ de la PCM subieron él como conductor, Betssy Chávez y otras dos mujeres, a las cuales no pudo identificar.

Cuestionado por la ruta que tomaron, detalló que “salimos de Palacio de Gobierno, tomamos la rampa Chabuca (que pasa por debajo de la Alameda Chabuca Granda), agarramos la avenida Tacna, entramos a la avenida España y salimos por Alfonso Ugarte para la Plaza Bolognesi”. “Ahí nos detuvimos a un costado y la señora nos indicó que la dejáramos en su despacho congresal”, añadió.

Ante más preguntas, esta vez de la Procuraduría General del Estado, indicó que no recordaba qué ruta tomaron de la Plaza Bolognesi hacia el despacho congresal. No obstante, sostuvo que este estaba ubicado en el edificio del Congreso en el jirón Junín. “Allí la dejamos (…) Nos despedimos de la señora y no la vimos más”, explicó.

En el contrainterrogatorio posterior, la defensa de Betssy Chávez se centró en cuestionar al conductor respecto a quién le dio la presunta orden para ir a la embajada.

El testigo detalló que inicialmente, fue la edecán quien le informó al jefe de escolta que la presidenta del Consejo de Ministros requería un desplazamiento y luego este “es quien nos comunica a nosotros”. “No recuerdo (quién era la edecán). Ella se acerca al ambiente donde estamos nosotros (él y el jefe de escolta) a decirnos que la señora (Betssy Chávez) va a iniciar un desplazamiento”.

En cuanto a la orden específica para dirigirse a la embajada, se ratificó en que vino de ella. “La indicación que nos da es (de) la señora, la que nos indica es la señora. Después, nosotros nos enfocamos en trasladar a la señora. Esa es nuestra función. La comunicación interna con el personal policial es netamente del desplazamiento: si vas a la izquierda o la derecha; si avanzas, retrocedes o paras”, explicó.

Cristian Martínez, chofer de la Presidencia del Consejo de Ministros, declara en el juicio de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por el golpe de estado. Foto: Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

La procuraduría remarcó, en respuesta a más preguntas en el mismo sentido de la defensa, que de la declaración del testigo queda clara que la indicación no fue directa de Betssy Chávez para que saque el vehículo, pero que sí lo fue respecto a la dirección de ir a la embajada.

Luego, el testigo precisó que si bien el jefe de escolta es quien les traslada la indicación “la indicación del destino”, “todo comienza con la indicación del jefe, el premier (Betssy Chávez)”. “Ella es la única persona que nos indica a dónde vamos. No hay otra persona más que nos indique”, aseveró.

La actitud del abogado de la exministra, el exprocurador César Romero, al contrainterrogar y objetar las preguntas de la fiscalía provocó un llamado de atención por parte del presidente de la sala, el juez supremo José Neyra. El magistrado le cuestionó si quería provocar un “conflicto” en la audiencia. En otro momento, a pesar de que esto no era parte del caso, cuestionó las calificaciones laborales y el nivel de estudios del testigo.

Versiones encontradas

En la audiencia de este jueves también declararon Rosario Patricia Gatty, quien era la edecán FAP de Betssy Chávez al momento de los hechos, y Nataly Vega, quien era secretaria de la PCM. Sus testimonios tuvieron entre sí una contradicción clave respecto a si la primera le informó a la segunda que la exministra se dirigía o no a la embajada de México tras salir de Palacio de Gobierno.

Nataly Vega sostuvo que luego del mensaje golpista, vio a Betssy Chávez ingresar a su despacho y luego salir con la mencionada edecán. De acuerdo con otros testigos que han declarado en el juicio, fue en ese momento que la exministra buscó un “formato” o “cartón” para la emisión de un decreto supremo posterior a los anuncios hechos por Pedro Castillo.

Nataly Vega, exsecretaria de la PCM, declara en el juicio de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por el golpe de estado. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

“En ese momento, no conocía (a dónde se dirigía Betssy Chávez)”, dijo la testigo. “Ya era mediodía. Me dirijo a la puerta de PCM y veo que todos, incluso funcionarios, se iban retirando, como escapando (…) En eso veo que un joven se acerca a recepción, al frente de Mesa de Partes. Los señores de Mesa de Partes me comunican que era la carta de renuncia de la señora”.

Agregó que, inicialmente, no sabía que Betssy Chávez también se estaba retirando, pero que notó que su edecán estaba “nerviosa”. “Le escribí y la comandante (la edecán) me respondió que estaba en el ‘cofre’ con la premier. Le pregunté a dónde se dirigían y ella me dijo que se iban a la embajada de México”.

Esto se contradice con lo dicho por la edecán, Rosario Gatty, dentro de la misma audiencia del juicio. Ella aseguró que no se subió al ‘cofre’ junto a Betssy Chávez, sino al vehículo “seguidor” que iba por detrás suyo, y que nunca supo cuál era el destino.

“Ella se subió al cofre, yo me subí en el seguidor, el segundo vehículo, que va detrás del principal. Salimos y estuvimos por las inmediaciones del Centro de Lima. Yo desconocía el rumbo y la ruta hacia donde nos dirigíamos. El seguidor no tiene la ruta, la tiene el ‘cofre’. El seguidor, como su nombre indica, solo sigue al ‘cofre’. Después me comunico con la secretaria de PCM (Nataly Vega), quien nos dice que retornemos porque la premier había renunciado”, afirmó.

Gatty refirió que Nataly Vega la llamó para decirle que Betssy Chávez “había renunciado” y que “me regrese con los vehículos a la PCM, que ya no era premier”. “Por supuesto (que esa orden se cumplió), previamente se condujo el vehículo a dejarla en el despacho congresal a la expremier. (Luego) retornamos a la PCM”, añadió.

Rosario Patricia Gatty, quien fue edecán de Betssy Chávez, declara en el juicio de Pedro Castillo y otros por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

Ante una pregunta directa hecha por la defensa de Betssy Chávez, la edecán negó haber dicho mediante un chat que sabía que iban a la embajada de México, tal como manifestó Nataly Vega. “Ni por Whatsapp ni verbalmente había dicho eso”, aseguró.

Al final del testimonio de Nataly Vega y a pesar de que el juzgado ya le había dicho que no podía hablar, la testigo dijo al micrófono de la sala que Pedro Castillo y Aníbal Torres eran inocentes. Luego se paró y volvió a hablar, pero lejos del micrófono, por lo que no se le escuchó. Según refirió luego la propia Betssy Chávez, la testigo dijo en ese momento que era la culpable en este caso. La defensa de la exministra solicitó que se le sancione y aseguró que la testigo había “falseado información”. La fiscalía pidió que se borre esa última parte del registro.

El último testimonio de la jornada fue el brindado por Lina Sánchez Kamada, quien era secretaria del Ministerio de Defensa al momento de los hechos. Ella sostuvo que la tarde previa al golpe de Estado, Betssy Chávez llamó al titular del sector, Gustavo Bobbio, conversación que este no mencionó durante su declaración como testigo en este juicio.

Lina Sánchez Kamada, exsecretaria del Ministerio de Defensa, declara en el juicio de Pedro Castillo y otros por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

Luego de la supuesta conversación, agregó la testigo, el ministro se mostró molesto porque se estaba “cometiendo infidencias”, referiéndose a algunos cambios que estaba promoviendo en su sector. “Escuché lo que dijo el general Bobbio, dijo que lo llamó la premier”, agregó.

La testigo también corroboró la versión de la fiscalía, según la cual Pedro Castillo pidió ese mismo día-a través de Gustavo Bobbio- la renuncia del general Walter Córdova como comandante general del Ejército. Esto también es negado por el exministro, quien sostuvo que la dimisión del general fue por iniciativa propia.

“Voy a ser indiscreta, pero me enteré que el general Córdova no estaba solicitando su baja, sino que le estaban obligando a que firme su baja”, afirmó.

Betssy Chávez conversa con uno de sus abogados durante la décimo tercera audiencia del juicio por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO