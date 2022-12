Acudieron a la sede del Ministerio Público Gustavo Bobbio (Defensa), César Landa (Relaciones Exteriores), Félix Chero (Justicia), Kelly Portalatino (Salud), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y Alejandro Salas (Trabajo).

Betssy Chávez, pese a estar citada para horas de la mañana, no se presentó. Por el contrario, en la tarde, la también congresista prefirió acudir hasta la sede policial de la Diroes (ATE), para visitar a Castillo Terrones quien se encuentra detenido en el Penal de Barbadillo.

Foto: Britanie Arroyo

Según informaciones públicas, conversaciones WhatsApp (chats) y declaraciones, ubican a Chávez Chino y a su exasesor Aníbal Torres (expresidente de PCM) como las personas que habrían estado antes y después de que Castillo Terrones intentara disolver el Congreso e ir en contra de otros poderes e instituciones autónomos como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público.

Algunos miembros de su gabinete ya vienen siendo investigados por obstrucción a la justicia en la Fiscalía de la Nación, como Félix Chero y Roberto Sánchez, son los primeros en negar su participación.

“Nos cayó de sorpresa esta decisión que no ha sido agenda de ningún Consejo de Ministros”, dijo Sánchez.

Exministro Alejandro Salas, quien fue vecero político de Pedro Castillo, llegó este viernes a la Fiscalía de la Nación (Foto: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)

“Yo estaba en mi despacho atendiendo, me comunican. Prendo el televisor y veo, e inmediatamente presento mi carta de renuncia”, aseguró, por su parte, Chero.

El exjefe de gabinete técnico de Pedro Castillo, Luis Mendieta, dijo que luego del Mensaje a la Nación acudió en busca del expresidente y al salir del despacho vio a Bobbio, pero desconoce si él estuvo desde ante o después del golpe.

“Lo real es que a la hora que yo salía lo observé, incluso me acerco y le digo ¿Usted conoce esto, conocía? Me miró, no me dio respuesta y salí”, dijo a Canal N.

La mañana de este viernes, al ingresar a la fiscalía de la Nación , Bobbio aseguró que él sí se encontraba con Castillo cuando emitió su mensaje. Agregó que “no tenía la menor idea” de quién le elaboró dicho discurso y que ni bien lo escuchó, renunció.

“Cuando yo he llegado estaban los ministros. Estaba el ministro Salas y un montón de ministros que no conozco (…) el mensaje se graba en el despacho del presidente. Estaba Betssy Chávez, estaba Aníbal Torres, estaba, me parece que todavía estaba Salas”, indicó.

Exministro Gustavo Bobbio llegó este viernes a la Fiscalía de la Nación (Foto: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)

El exministro Salas, a su turno, afirmó que fue Chávez y Torres quienes acompañaron al golpista Castillo.

“No lo conocía (el mensaje), estábamos con otros ministros en el salón Quiñones. Es más, cuando se abren las puertas del despacho, estaban en canal 7. Entramos con otros ministros y le pregunto al presidente qué ha hecho”, dijo.

La Fiscalía de la Nación, en sus tesis para solicitar la detención de Castillo Terrones , esboza que el detenido exmandatario habría estado acompañado de altos funcionarios al momento de haber cometido los presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración.

“Hasta el día de ayer (miércoles) ejercía el cargo de Presidente de la República, por lo que contaría con funcionarios de su entera confianza, que lo habrían acompañado en los hechos que se le imputan, siendo probable que podría comunicarse con estas personas para que oculten o eliminen elementos de convicción para la averiguación de la verdad”, señaló la fiscalía.

Los primeros relatos de la mayoría de los salientes ministros alegando que desconocían la decisión de Castillo Terrones y su sucesiva renuncia, no los eximirían de responsabilidad, según el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado y el abogado penalista Andy Carrión, al ser consultados por El Comercio.

Chávez y Torres deben ser investigados

Para el penalista Andy Carrión, la participación de Betssy Chávez y Aníbal Torres, en su calidad de exasesor de la PCM, daría los indicios suficientes para ser incluidos en la investigación que se le sigue a Castillo Terrones.

Si bien, dijo, el juez supremo de investigación preparatoria ha dictado una detención contra el exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, precisó estar en descuerdo con la tipificación de rebelión.

Por ello, alegó, en el marco de un presunto delito de conspiración, implicaría la participación de dos o más personas para llevar a cabo el intento de golpe de Estado. Por el momento, dijo, solo se tiene a Castillo Terrones quien viene siendo investigado.

“Creo que después que se tomen las declaraciones, si no es hoy o mañana, la fiscalía ya debería estar incluyendo a otras personas en esta investigación. Me parece inminente la inclusión de Betssy Chávez y Aníbal Torres”, sostuvo el abogado.

Conversación de Betssy Chávez en el chat del "Gabinete Bicentenario".

Como prueba directa, manifestó, está la lectura del mensaje a la Nación por parte del vacado expresidente. También señaló los recientes chats, que apuntarían hacia un cierto grado de coordinación y presunción de que Betssy Chávez habría tenido conocimiento de lo que se venía.

De dichas conversaciones, dijo, se desprende que Chávez Chino no hacía referencia al Pleno que se iba a realizar a las tres de la tarde del último miércoles; sino una convocatoria urgente.

“El hecho de que ella haya estado en todo momento acompañando al presidente ante de la lectura del mensaje, eso se puede validar con los testimonios de las otras personas. Por eso es vital las prueba indiciaria; tiene su participación en el chats, la versión de los trabajadores y ministros que señalan que ella y Aníbal Torres estaban en todo momento con el presidente, y obviamente que estas conductas no pueden darse sin el mínimo grado de coordinación”, señaló.

Mira aquí el mensaje de Pedro Castillo dando el golpe de Estado

En el caso de Torres Vásquez, precisó, también tendría que ser investigado puesto que existe una diferencia en que asuma un rol de abogado luego de la detención de Castillo Terrones y otra distinta sería su posible participación durante el acompañamiento al Mensaje a la Nación.

En ese sentido, sostuvo, Torres no podría resguardarse bajo la figura de haber asistido al mandatario como abogado o consultor y por ende guardar el secreto profesional, puesto que “una cosa es guardar el secreto profesional y otra distinta es conformar activamente este tinglado para conspirar en contra del Estado de derecho. Son dos cosas distintas”.

“Puede como abogado haber recibido consultas por parte del expresidente Castillo, pero hay un límite. Porque está muy bien redactado el Mensaje a la Nación; por tanto, allí tiene que haber participado un abogado porque son medidas muy sistemáticas, entonces allí no se está ejerciendo derecho de defensa o consultoría sino que está siendo parte de un delito”, consideró.

¿Qué pasaría con otros ministros?

Para Carrión, la fiscalía también tendría que evaluar la conducta de otros exministros, además de Chávez y Torres, pues consideró que los altos funcionarios como los ministros no solo tienen la obligación de obedecer las normas; sino también para garantizar su cumplimiento.

Explicó que los ministros no solamente deben responder por conductas que ellos mismos despliegan; sino que tienen una especial posición de garante para que se resguarde el funcionamiento de un Estado de derecho.

Por tanto, en una situación como la que ocurrió el 7 de diciembre, no solo se puede imputar desplegar una conducta concreta como sería en el caso de Chávez y Torres, sino que también quien advierte que se está cometiendo un delito y tiene una especial posición dentro del estamento público, tiene la obligación de impedir o revertir ese resultado.

El gabinete Betssy Chávez posa tras su juramentación. En la fila posterior se ubican Cinthya Lindo (Midis) y Silvana Robles (Cultura). Foto: Presidencia. / Luis Iparraguirre

Por ejemplo, el ministro de Defensa y del Interior que tienen la capacidad sobre las fuerzas armadas y la Policía. Incluso, el de Justicia que debería verlar por la legalidad del cumplimiento de las normas, sostuvo el abogado.

“¿Qué ha hecho usted para reguardar el Estado de derecho como garante desde el ministerio de Justicia, Defensa o el Interior? Porque cuando ellos señalan que no he participado o no he visto; un momentito, ustedes se encargan de resguardar lo que la Constitución los obliga. Entonces, no es que yo observé, renuncié por twitter. No. También existe cierta obligación impuesta por las normas. Entonces, uno no solo puede cometer el delito de conspiracion por acción; sino también por omisión”, remarcó Carrión.

Castillo no actuó solo

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, señaló que existen razones suficientes para considerar a Betssy Chávez y Aníbal Torres como los sospechosos más probables de haber instigado a Castillo a dar un golpe de Estado.

“Me parece que estas dos personas, mínimamente, deberían incorporarse en la investigación”, sostuvo.

Explicó que el expresidente, tuvo que actuar bajo la instigación o la asesoría; que no era neutral; sino que deviene en la instigación a un delito, por parte de un entorno muy cercano y de gran confianza de Castillo. Ello, dijo, no lo exonera de responsabilidad alguna.

“Parece que actuó junto a una suerte de gabinete en la sombra, una estructura de poder paralelo al Consejo de Ministros que habría sido el que llevó a Castillo a este despeñadero. Entonces, es posible que hubo participación de otras personas y por supuesto, los sospechosos más probables serían los señores Betssy Chávez que era la presidenta del Consejo de Ministros y el asesor de la señora Chávez que era el asesor de la presidencia de PCM”, señaló.

Sin embargo, Maldonado, consideró que la Fiscalía tendría que investigar de manera imparcial este caso, en referencia al delito de rebelión. En su opinión, no sería el adecuado para procesar a Castillo, pese a que sí intentó llevar a cabo un golpe de Estado.