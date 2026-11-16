La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Juan Carrasco Millones, exministro del Interior en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), a dos años y 7 meses de prisión suspendida, luego de hallarlo responsable del delito de falsedad genérica.

Asimismo, en adelanto de fallo y por unanimidad, declaró prescrito el delito de aceptación ilegal del cargo, aunque le impuso S/30.000 de reparación civil al exfuncionario por este hecho, así como otros S/10.000 por el delito de falsedad genérica.

Además, Carrasco Millones deberá cumplir diversas reglas de conducta, como no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización del juez, comparecer cada dos meses ante el juzgado para informar y justificar sus actividades.

El caso contra Juan Carrasco se inició tras detectarse inconsistencias en dos documentos que el extitular del Interior presentó ante el Ministerio Público para asumir el cargo mientras ejercía como fiscal provincial titular en Criminalidad Organizada de Lambayeque.

Según el fallo, la sala determinó que el primer documento, una solicitud de licencia sin goce de haber, entregado por Juan Carrasco presentaba información “distorsionada deliberadamente” para inducir a error al Ministerio Público.

Detalló que el segundo documento, la posterior carta de renuncia presentada por el exministro, fue ingresado en mesa de partes del Ministerio Público el 2 de agosto de 2021, pero con fecha pasada al 28 de julio de 2021.

La Corte Suprema también valoró la declaración de Castillo Terrones, quien confirmó que Carrasco Millones “tenía conocimiento previo del puesto debido a que fue convocado y evaluado con anterioridad para asumir la cartera del Interior”.

La fiscalía había acusado a Juan Carrasco de “alterar intencionalmente la verdad” al consignar información falsa en dos solicitudes administrativas y pidió 4 años de prisión efectiva. En tanto, la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó una reparación civil de S/100.000.

Cabe indicar que la lectura íntegra de la sentencia se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre a partir de las 2 p.m. La sala está integrada por los magistrados José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez.