Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal Barbadillo de Ate. (Foto: Andina)
Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal Barbadillo de Ate. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el caso Puente Tarata y otros por 12 meses más.

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