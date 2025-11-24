Este jueves 27 de noviembre, a las 9 de la mañana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictará sentencia contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y otros procesados por el golpe de Estado perpetrado en diciembre del 2022.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el Poder Judicial precisó que “tras declarar cerrado el debate el viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 la audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#Audiencia. Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento… pic.twitter.com/GFWkKHw5Br — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 24, 2025

Semanas atrás la fiscalía solicitó que Pedro Castillo sea condenado a 34 años de cárcel efectiva por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

También requirió la pena de 25 años de cárcel contra la exjefa del Gabinete Ministerial, y hoy asilada en la Embajada de México en Lima, Betssy Chávez; el exministro del Interior Willy Huerta; los efectivos policiales Manuel Lozada (jefe de la región policial de Lima) y Justo Venero (Jefe de la Unidad de Servicios Especiales).

En tanto, para el exjefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres pidió 15 años de prisión.

Sin embargo, ante el anuncio de la sala suprema sobre una posible desvinculación de la acusación, considerando una presunta “conspiración para la rebelión”, la fiscalía solicitó, el pasado 7 de noviembre, 19 años y 30 días de prisión para Castillo Terrones.

Mientras tanto, para Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada y Venero, pidió 11 años, 5 meses y 15 días de pena por el presunto delito de “conspiración para la rebelión”.

Como se recuerda, Pedro Castillo fue detenido en flagrancia luego de que el 7 de diciembre del 2022, ordenó el cierre del Congreso y la intervención de organismos constitucionales como el Ministerio Público.

LEE MÁS: Golpista expresidente Pedro Castillo ahora denuncia a los 100 congresistas que votaron por su vacancia

Por ello, el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por 18 meses y posteriormente, en julio del 2024, la medida fue ampliada por otros 18 meses. Actualmente cumple la medida preventiva en el Penal de Barbadillo de Ate.

VIDEO RECOMENDADO