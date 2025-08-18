Por unanimidad, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en contra de fallo que declaró infundado el cese de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión.

La medida fue resuelta, luego que este lunes 18 el exjefe de Estado, a través de su defensa técnica, argumentara que esta medida limitativa fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, según dijo, no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos.

Como se recuerda, Pedro Castillo cumple prisión preventiva desde el 15 de setiembre del 2022 por 36 meses, tras la ampliación de 18 meses que aprobó el Poder Judicial.

Asimismo, en octubre del 2024 se declaró infundada la anterior revisión de oficio de la prisión preventiva de Castillo Terrones.

Además, en enero del 2025 se rechazó el pedido que hizo para variar esta restricción por una vigilancia electrónica y un arresto domiciliario.

El exmandatario afronta un juicio oral por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. Fue detenido cuando trataba de asilarse en la embajada de México en Lima.

Cabe precisar que Pedro Castillo cumple dos mandatos de prisión preventiva en el penal Barbadillo de Ate.

Por el delito de rebelión, al exmandatario se le dictaron 18 meses de prisión preventiva. Una medida similar, de 36 meses, se le aprobó en la investigación que afronta por organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.