El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas Palacios, solicitó a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público la destitución de la fiscal provincial Norah Córdova, quien investiga a empresarios y funcionarios de Petroperú por presuntas irregularidades en la licitación de la compra de Biodiésel B100 por US$74 millones.

En el escrito, también se pide la misma medida contra los fiscales provinciales adjuntos Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Mina, quienes participaron en las intervenciones en Palacio de Gobierno el 20 y 22 de diciembre último.

Para la defensa de Pedro Castillo, los comentarios en las redes sociales de Córdova, así como el pedido de información a la Presidencia de la República serían las razones para apartar a los fiscales del Ministerio Público.

Norah Córdova aseguró que el abogado de Pedro Castillo miente. (RPP)

Comentarios en su red social

En el documento, al que accedió El Comercio, Pachas señala que desde mayo hasta agosto del 2021, la fiscal Norah Córdova se ha pronunciado en contra de la candidatura de Pedro Castillo.

Adicionalmente, adjunta copia de las publicaciones que realizó Córdova en sus cuentas de Facebook e Instagram, en las que compartió ‘memes’, noticias y comentarios contra el comunismo y rechazando la candidatura de ahora presidente.

Según la defensa de Castillo, la fiscal habría manifestado su posición a favor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Según el abogado, lo más grave, es que la fiscal afirmó que Castillo habría encabezado un “gobierno de terrorista y corruptos”.

En esa línea, cuestiona las recientes acciones que realizó dentro de las investigaciones por el Caso Petroperú.

“Tal es así que a la luz de sus actuaciones y conducta funcional se puede afirmar que se ha convertido en una fiscal vacadora que ya no solo pregona en los medios, sino que ahora actúa en la ejecución de un plan malévolo y perverso”, afirmó el abogado del presidente.

Pachas afirma en el documento que la fiscal “debe solicitar necesariamente la autorización del juez” para ingresar a cualquier recinto. Ello, respecto a la diligencia en Palacio de Gobierno que se realizó tras la disposición de Córdova.

Por todo ello, la defensa legal de Castillo afirmó que Córdova habría incurrido en falta grave contemplada en la Ley de Carrera Fiscal, sobre “establecer relaciones de carácter extra-procesal con las partes o terceros, que afecten su objetividad e independencia, o la de otros en el desempeño de la función fiscal”.

Pachas añade que la fiscal habría infringido la prohibición de filiación a partidos, grupos políticos o de presión.

Por la intervención a Palacio

En el segundo punto, el abogado del presidente Pedro Castillo, pide la destitución de los fiscales Luis Medina y Reynaldo Mina, aseverando que “de forma prepotente y arbitraria” ingresaron a la Casa de Gobierno para recabar información en el marco del Caso Petroperú.

Se afirma que los fiscales trataron de tomar las declaraciones a los asistentes, secretarias y edecanes presentes durante las diligencias, amenazándolos con denunciarlos por obstrucción. Ello, se advirtió, en la práctica se trató de un allanamiento y requisa sin orden judicial.

Pachas agregó en su escrito que los representantes del Ministerio Público pretendieron ingresar “a viva fuerza” al despacho del Presidente de la República, quien en ese momento no se encontraba presente.

El abogado afirmó además que “malévolamente” se consignó en las actas que el presidente Castillo había negado el ingreso a dicha oficina.

Fiscal anticorrupción informó que les impidieron realizar su trabajo por segunda vez en Palacio de Gobierno. La diligencia se produce en el marco de la investigación por la licitación de Petroperú. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Reitera que ello evidenciaría su intención de vincularlos a “supuestos actos delictivos” motivados por un fin político de vacancia.

Además, menciona que los fiscales adjuntos, de forma abusiva, habrían impedido que participe en las diligencias de Palacio de Gobierno, amenzándolo con levantar un acta para proceder a denunciarlo.

Concluye que lo que se buscaba era allanar el despacho presidencial sin ninguna garantía procesal, estando en indefensión y vulnerando los derechos fundamentales del mandatario.

Córdova afirma que no se inhibirá

En declaraciones a RPP, Norah Córdova reiteró que como fiscal provincial no investiga al presidente Pedro Castillo, por lo que no se inhibirá de la investigación en el Caso Petroperú.

“No tengo esa prerrogativa, a mí me señalan que estaría actuando con parcialidad; (que) por haber emitido esa publicación en el Facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia”, remarcó.

En ese sentido, precisó que las publicaciones en sus redes sociales las hizo desde su ámbito personal y no como fiscal. Aseveró que ahora que Castillo Terrones es presidente de la República, merece respeto por su investidura.

“Efectivamente hay algunas publicaciones en mi facebook en el que sale mi rostro y dice ‘no al comunismo’, lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones”, expresó.

