Pedro Castillo en la recta final: ¿será el primer expresidente condenado por un golpe de Estado? | Tenemos Que Hablar

En este episodio analizamos la fase final del juicio contra Pedro Castillo por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre de 2022. Con la Corte Suprema lista para dictar su veredicto, la Fiscalía pide 34 años de cárcel — rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación — mientras la defensa insiste en que no hubo intención real de quebrar el orden constitucional. Te explicamos la estrategia fiscal, los argumentos clave de la defensa, los momentos más polémicos del proceso y por qué este caso podría marcar un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú. ¿Qué decidirán los jueces? ¿Cómo impactará esta sentencia en la política nacional y en el sistema judicial?