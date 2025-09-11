Durante el juicio en su contra por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022, el vacado expresidente Pedro Castillo protagonizó un nuevo incidente ante los jueces al tomar la palabra para reclamar sin autorización a la fiscalía. Ahí pidió al Ministerio Público que muestre "al menos una pistolita de agua" como parte de las armas que habría usado para romper el orden constitucional.

“Me quiero dirigir al Ministerio Público para que, de una vez, exhiba o haga públicas las armas que utilicé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera, pero al menos eso es lo que queremos saber”, dijo antes que le quitaran la palabra.

Al inicio de la sesión este jueves 11 de setiembre, y cuando los jueces le dieron la palabra para que se identifique, como todas las partes del proceso, Castillo además se puso en pie y lució un letrero escrito a mano recitando el artículo del Código Penal sobre el delito de rebelión.

Pedro Castillo está afrontando un pedido de 34 años de prisión efectiva planteada por el Ministerio Público por el presunto delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, cuando en un mensaje a la Nación anunció la disolución del Congreso y un intento de reorganizar todas las instituciones autónomas del Estado.