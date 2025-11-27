Pedro Castillo EN VIVO | Últimas noticias de la audiencia final del juicio oral en su contra
Junto al exmandatario también serán sentenciados la ex primera ministra Betssy Chávez, el ex titular del Interior Willy Huerta y el ex jefe del Gabinete de Asesores de la PCM Aníbal Torres, entre otros implicados en el caso.
La audiencia del 27 de noviembre marcaría la culminación de un juicio oral que se extendió por 84 sesiones. En la sesión 85 es que finalmente se revelaría si el fallo es condenatorio o absolutorio. El pronunciamiento ya se perfila como histórico.
La fiscalía pide una condena de 34 años de cárcel para el exmandatario por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, en el marco del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022.
La audiencia está programada para que inicie a las 9 de la mañana.
El Poder Judicial informó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará, este jueves 27 de noviembre, la audiencia de juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros, y “emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda”.
