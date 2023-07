Ese monto es mayor a los S/ 4 millones que reconoció la empresaria ante el mismo Ministerio Público y se basa principalmente en lo confesado por el propio exasesor como parte de su proceso de colaboración eficaz.

Salatiel Marrufo no solo declaró sobre cuánto dinero recibió y en qué fechas, como detalló El Comercio en un reciente informe. También dio cuenta sobre los distintos destinos que habría tenido el dinero, con partes supuestamente dirigidas al propio Pedro Castillo, familiares, exministros y otros funcionarios.

Por todo ello, la hipótesis fiscal es que el dinero entregado por la empresaria “sirvió como fuente de financiamiento a la presunta organización criminal liderada por José Pedro Castillo Terrones”.

La misma fiscalía advierte y considera corroborado que Sada Goray “tenía conocimiento del destino ilícito que iba a tener el dinero otorgado por esta y, no obstante ello, cumplió con el acuerdo pactado con Salatiel Marrufo, lo que benefició a la presunta organización criminal, a cambio de lograr un beneficio económico en los procesos administrativos a cargo del FMV (Fondo Mivivienda) y la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales)”. Así consta en la orden de detención preliminar por este caso.

Pagos al presidente

Según Salatiel Marrufo, en su declaración del 15 de noviembre pasado, los pagos comenzaron en septiembre del 2021. Ese mismo mes, añadió, él y el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, acordaron dar S/ 50 mil mensuales a Pedro Castillo para que ambos se mantengan en sus puestos, “pagos que se realizaron periódicamente en cuatro oportunidades hasta el mes de enero del 2022″.

Pedro Castillo pidió a empresarios y autoridades trabajar unidos por el país. (foto: Presidencia)

En enero del 2022, ante una serie de cuestionamientos a él y a Geiner Alvarado por parte de congresistas y del entorno presidencial, refirió que ambos “acordaron que cuando la empresaria Sada Goray les pague el millón de soles que les debe, le darían 500 mil soles al presidente para asegurarlo, para que no ceda a la presión”.

También manifestó que “del dinero que me entregó Sada Goray Chong, le entregué un millón de soles al ministro Geiner Alvarado López, para que le entregue al presidente Pedro Castillo Terrones, para que les pague a congresistas, que desconozco su identidad, y voten en contra de la primera vacancia presidencial, esa entrega de dinero se hizo en dos partes y la primera parte se hizo días antes de la vacancia del 7 de diciembre de 2021 y la segunda parte se hizo días después”.

Asimismo, afirmó que de lo entregado por la empresaria, le dio a Geiner Alvarado “doscientos mil soles que él le entregó al ex ministro de Defensa Walter Ayala, quien le entregó ese dinero a Bruno Pacheco Castillo, eso fue por orden del presidente Pedro Castillo”.

En su declaración del 18 de noviembre, Salatiel Marrufo precisó que la entrega de dinero en septiembre fue pedida por Pedro Castillo a Geiner Alvarado “porque era necesario para movilizar a gente de provincias para Lima” y que fue realizada en Palacio de Gobierno.





La defensa del exministro Geiner Alvarado rechaza las afirmaciones hechas por Salatiel Marrufo, su exjefe del gabinete de asesores (GEC)

Luego, detalló que el supuesto pedido de dinero para congresistas por la vacancia fue originalmente de S/ 3 millones. “Le digo [a Geiner Alvarado] que no podíamos darle tres millones y que solo le diga que tenemos un millón de soles porque no teníamos mucho dinero, es por eso que Geiner Alvarado le dijo al presidente que solo tenían un millón de soles y el presidente aceptó”. Las supuestas entregas fueron el 3 y el 9 de diciembre del 2021 en Palacio de Gobierno.

“Decidimos con Geiner que le daríamos el dinero en dos partes, porque sería muy notorio llevar toda esa cantidad de dinero en el maletín [...] Acomodamos el dinero con Geiner Alvarado en su maletín de cuero mostaza y él se fue a Palacio de Gobierno y le entregó la plata al presidente”, relató el colaborador eficaz.

El registro de visitas de Palacio de Gobierno muestra que, en efecto, el ministro se reunió con el presidente en esas fechas.

En otra parte de su declaración, Salatiel Marrufo refiere que Pedro Castillo fue al Ministerio de Vivienda el 16 de mayo del 2022 para reunirse con Geiner Alvarado y que luego este coordinó con él entregarle dinero la mandatario “porque a fines del mes de abril el ministro se había olvidado de entregarle los cincuenta mil soles que le entregaba todos los meses, desde septiembre de 2021 a mayo 2022″.

"Le entregué al presidente la bolsa de regalo con los cien mil soles que corresponde a los meses de abril y mayo del 2022", narró colaborador eficaz.

“Como no lo había hecho, el presidente fue al ministerio, entonces el ministro me dijo que iban a ir a mi oficina porque el presidente quería su dinero y que mejor le demos de dos meses [...] El presidente Pedro Castillo y el ministro fueron a mi oficina y él me saludó, luego le entregué al presidente la bolsa de regalo con los cien mil soles que corresponde a los meses de abril y mayo del 2022, luego la bolsa con el dinero se la dio a uno de seguridad que lo acompañaba, luego el presidente se retiró con Geiner Alvarado”. La fiscalía señala que esa visita del expresidente quedó registrada en un cuaderno de incidencias del personal de seguridad de la sede ministerial.

Al respecto, el abogado de Pedro Castillo en este caso, Eduardo Pachas, dijo que su defendido “no ha recibido dinero alguno de Salatiel Marufo” y que “no conoce a Sara Goray ni a [Mauricio] Fernandini. No tiene contacto alguno ni conoce a dichas personas”.

Ante la pregunta de si recibió dinero de Geiner Alvarado, como señala la declaración, respondió que también rechazan esa versión. “Eso lo negamos rotundamente”.

En tanto, la defensa del exministro Geiner Alvarado, que hoy cumple prisión preventiva por otro caso ligado al gobierno de Pedro Castillo y el Ministerio de Vivienda, también niega los dichos del exasesor.

Sada Goray y su coinvestigado Mauricio Fernandini cumplen detención preliminar por este caso desde el pasado 7 de julio.

Los familiares de Pedro Castillo

Tal como reseñó El Comercio en un reciente informe, Salatiel Marrufo refirió que en octubre del 2021 decidieron entregarle 60 mil mensuales a la hermana de Pedro Castllo, Gloria Castillo. Supuestamente, el dinero debía ser repartido en S/ 10 mil para cada uno de los hermanos del entonces mandatario.

En la versión recogida por la fiscalía y por el Poder Judicial en la orden de detención preliminar, fueron seis entregas de 60 mil soles (dos en noviembre del 2021 y el resto mensuales entre enero y abril del 2022) para un total de S/ 360 mil.

La hermana del presidente ha guardado silencio ante el Congreso y, según fuentes de El Comerico, tampoco respondió preguntas sobre este señalamiento ante la fiscalía.

Camioneta y jueces

El colaborador también afirmó que Abel Cabrera Fernández, empresario cercano a Pedro Castillo, le pidió dinero para comprarle una camioneta a Gian Marco Castillo, sobrino del presidente.

“Le dije que iba a conseguir dinero, luego le pedí que entregue ese dinero a la señora Sada Goray, y ella me hizo entrega de veinticinco mil dólares en su casa”, afirmó.

Finalmente está la presunta entrega de S/ 1.5 millón a “uno de los hermanos de Fray Vásquez Castillo”, sobrino del presidente. El supuesto propósito era para que sean favorecidos por los jueces que iban a ver las apelaciones de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo contra sus órdenes de prisión preventiva.

En marzo pasado, a partir de este señalamiento, un informe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial determinó que había mérito para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra los jueces Bonifacio Meneses Gonzales y Sonia Baltazar Manrique, quienes revocaron la prisión preventiva de Gian Marco Castillo por libertad con restricciones.

Gloria Castillo en su última presentación ante el Congreso

El supuesto pago de una deuda del exministro

Salatiel Marrufo también declaró que S/ 70 mil provenientes de lo entregado por Sada Goray fueron usados para pagar una deuda que arrastraba Geiner Alvarado.

“Le pagué a un empresario en la ciudad de Lima el 21 de octubre del 2021, en los exteriores del Ministerio de Vivienda una deuda de setenta mil soles que le tenía el entonces ministro, Geiner Alvarado López, cuando él trabajaba en Chachapoyas. Ese acto está plasmado en una transacción extrajudicial firmada por el ministro Geiner Alvarado y el empresario, documento que haré entrega en las próximas horas”, añadió.

La fiscalía señala haber recibido ese documento: una transacción extrajudicial de fecha 21 de octubre de 2021 celebrada entre Henry García Guevara como “el acreedor” y Geiner Alvarado López como “el deudor”, así como un letra de cambio (documento que acredita la deuda) con fecha del 13 de septiembre del 2017. Posteriores pericias corroboraron que las firmas y huellas digitales en esos documentos corresponden a las de ambas personas.

También está la declaración del propio Henry García Guevara, quien relató que Geiner Alvarado le dio el teléfono de Salatiel Marrufo. Sin embargo, él insistió en comunicarse con el entonces ministro, “enviándole una foto de la letra de cambio, indicándole que me veía obligado a acudir a la vía judicial”. “Al instante, recibí una llamada de Salatiel Marrufo, indicándome que estaba llamando para pagar la deuda que tiene el señor ministro con usted, pero que él no se podía exponer, como alto funcionario y que él mismo iba a arreglar la deuda, porque ya tenía la deuda para pagarme, le dije que ya no debía 100 mil soles y que solo quedaban 50 mil soles”.

Félix Chero fue ministro de Justicia del gobierno de Pedro Castillo entre el 4 de marzo y el 7 de diciembre del 2022.

García Guevara respondió que dado el tiempo que había pasado sin pagar la deuda (cuatro años), le debía dar S/ 20 mil como interés. Luego, indicó que vió ael asesor “en las inmediaciones del Ministerio de Vivienda, encontrándome yo a bordo de un taxi en que me había trasladado, y al llegar Salatiel Marrufo me mostró el documento ya impreso […] firmé y coloqué mi huella, Salatiel me pidió la letra, se la entregué y en un sobre me hizo entrega de 17 mil dólares”.

El colaborador también dijo haberle dado, en abril del 2022, S/ 50 mil al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Esto ocurrió, de acuerdo con su declaración, luego de la designación de Luis Longaray como titular de la Sunarp por presunta recomendación de Sada Goray. La Sunarp es un ente adscrito a la cartera que por entonces dirigía Chero.

“Él me llamó y me dijo que ya había cumplido con su parte, y le dije que vaya al hotel El Marqués, y el ministro Félix Chero fue y le entregué cincuenta mil soles en efectivo”, narró el colaborador eficaz.

En un informe previo, El Comercio reportó que Félix Chero declaró a la fiscalía que el propio Pedro Castillo le pidió nombrar en ese cargo a dicho funcionario, a lo que él accedió luego de ordenar que se revise su perfil profesional. Incluso relató que el mandatario le dio el currículum vitae de la persona a nombrar.