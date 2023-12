El Ministerio Público señaló que persisten los motivos para que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) siga en prisión preventiva por intento de rebelión, organización criminal, entre otros delitos.

La fiscal suprema adjunta Galinka Meza Salas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, indicó que la supuesta componenda entre el Congreso y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para derrocarlo “no tiene trascendencia” y no es parte de la investigación por el delito de rebelión tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

“En el momento de la intervención en flagrancia delictual el señor se daba a la fuga y pretendía ser asilado en la embajada de los Estados Mexicanos, a donde había pedido y ordenado se le conduzca en el vehículo oficial que en ese momento lo trasladaba”, expresó.

Indicó que según la declaración de diversos testigos, como Walter Horacio Córdova Alemán, David Guillermo Ojeda Parra u Daniel Hugo Barragán Coloma, Castillo Terrones ejerció presiones para que ingresen tanques y tanquetas a la ciudad de Lima tras el golpe de Estado .

“Pese a que se han recabado todos esos elementos de convicción, no existe ninguno que permite establecer que los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la pena privativa de la libertad se han desvanecido y por el contrario se han consolidado con otros elementos de convicción que hemos presentado”, subrayó.

Por su parte, el abogado delegado de la Procuraduría General del Estado (PGE), Andrey Atilio Galvez Ricse, indicó que desde diciembre del año pasado, se han programado 551 diligencias, pero solo se llevaron a cabo 222 diligencias.

“Las que no se realizaron no fue por culpa del Ministerio Público o de la Procuraduría, sino por inconcurrencia propia de los elementos de convicción citados”, manifestó.

Por su parte, durante la audiencia de cese de prisión preventiva en el marco de la investigación contra Pedro Castillo por organización criminal, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza Salas reiteró que subsisten no solo los graves y fundados elementos de convicción, también la prognosis de la pena porque no ha variado y no han sido modificados los artículos que sancionan los delitos que se le atribuyen al exmandatario.

“No existe en autos una ley de amnistía que hubiera dejado de existir estos delitos. Hay peligro de fuga dado que toda su familia nuclear se encuentra en los Estados Unidos Mexicanos acogido por el presidente. Tampoco tiene arraigo familiar en el Perú”, acotó.

En su defensa, Castillo Terrones insistió en que fue detenido de manera ilegal y que no se respetó el debido proceso para declararse su vacancia.