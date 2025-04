El juicio contra Pedro Castillo por el golpe de Estado del 2022 continúa en medio de incidentes entre los jueces y los procesados, así como sus respectivos abogados, y el más reciente caso ocurrió este jueves 3 de abril con la defensa legal de Betssy Chávez.

Esto ocurrió durante la primera hora de la audiencia que se realizó en el penal de Barbadillo durante el interrogatorio a Cristian Pedro Martínez Valencia, funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que el 7 de diciembre del 2022 era chofer de la entonces primera ministra Betssy Chávez.

LEE TAMBIÉN: La historia detrás de la renuncia de una de las fiscales del juicio de Pedro Castillo por el golpe de Estado

Este funcionario reveló que en un primer momento luego del discurso de Pedro Castillo perpetrando el golpe de Estado, Chávez Chino pidió ir primero a la embajada de México y que, a mitad de camino, cuando estaban por la plaza San Martín, pidió cambiar la ruta y dirigirse a su despacho en el Congreso.

Cuando la fiscalía le estaba pidiendo precisiones sobre la ruta que tomó ese día, el abogado César Romero Valdez presentó objeciones porque consideró que eran dudas repetitivas.

Luego que le declararan improcedentes en varias oportunidades sus objeciones, tomó la palabra el titular de la sala, el juez José Neyra Flores, para explicarle que el abogado no podía discutir las decisiones de los magistrados y que, si no estaba conforme, podía presentar un recurso de reposición.

“Reposición que es un saludo a la bandera”, respondió el abogado, lo que desató la respuesta contundente del juez.

“¿Qué pasa abogado, está faltando el respeto usted? ¿Qué Pasa? Se han dado instrucciones y recomendaciones acá y no estamos para entrar en esta clase de cuestionamientos. Podemos entender que el procesado tenga otro comportamiento, pero no podemos entenderlo de un abogado. ¿Qué pasa señor abogado? Porque no le satisface la resolución nuestra no va a venir a cuestionarnos en ese sentido", manifestó.

Uno de los abogados de Betssy Chávez discutió en medio del juicio por el golpe de Estado. (Foto: Poder Judicial)

Romero Valdez trató varias veces de rechazar la acusación al asegurar que solo estaba presentando objeciones respetando el proceso, pero insistió en tomar la palabra para discutir con el magistrado hasta que finalmente dijo que retiraba su solicitud para “no entrar en más conflicto”.

Esto también fue criticado por el magistrado. “Usted no va a tomar la última palabra en este tribunal. ¿Qué pasa señor abogado? No entendemos. Le damos todas las facilidades para que haga su trabajo y genera una discusión y encima delante del testigo. ¿Qué quiere, causar alguna presión, algún incidente? Tenga la bondad".

“Estoy haciendo un reclamo de forma lícita, no estoy siendo malcriado. Usted me está amenazando”, fue lo que respondió el abogado de Betssy Chávez. “No estoy amenazando, estoy dando a conocer las reglas”, le replicó el juez.

Tras varios intercambios más, la sala dispuso que continúe el interrogatorio al exchofer de Betssy Chávez sin que se registren más incidentes.