La ahora exfiscal dijo a este Diario que su renuncia fue estrictamente por “motivos personales” que venía evaluando desde antes del inicio del juicio. A esto se sumó un período por licencia médica que tomó previo a su dimisión, solo días después de la instalación del juzgamiento, el pasado 4 de marzo. Indicó que, en ese lapso, su decisión de dar un paso al costado se confirmó.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte y sus ministros fustigaron a la prensa en 14 oportunidades en menos de tres meses

“Como precisé en mi carta de renuncia: han sido motivos personales. Esto lo venía pensando desde hace tiempo y la presenté por esa razón”, dijo la exfiscal. También negó que su decisión haya sido fruto de alguna presión o cuestionamiento: “He tomado la decisión personalmente, yo la asumo. Esto venía siendo pensado desde hace tiempo. Han sido bastantes años que he trabajado en la institución”.

Por otro lado, rechazó las versiones que vinculaban su salida con discrepancias en torno al manejo o la estrategia del caso del golpe de Estado. “Lo descarto. Lamentablemente, se tejen informaciones sin mayor sustento. La decisión no fue pensada de un momento a otro, la venía pensando desde tiempo atrás. Es una decisión personal que asumí, tomé la decisión de renunciar”, remarcó.

La fiscal Galinka Meza presentó su renuncia ante el MInisterio Público días después de la instalación del juicio oral contra Pedro Castillo. (Foto: Poder Judicial)

También rechazó que su dimisión esté relacionada al nombramiento de su hija como asesora del despacho del ministro de Cultura. Al respecto, recordó que su familiar ya venía trabajando en sectores ministeriales desde años atrás. “No tiene absolutamente nada que ver”, aseveró.

Según fuentes de El Comercio, antes de su dimisión, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya había observado con ojo crítico el desempeño de Meza en las audiencias de los casos emblemáticos que tramita el despacho del que era parte: la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Este es liderado por el fiscal supremo Alcides Chinchay y ella era una de sus cuatro fiscales adjuntos supremos. Lo era como provisional: su plaza de origen, en la que era titular, era de fiscal provincial penal.

Por otro lado, hay dos fiscales supremos adjuntos titulares nombrados hace poco por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la espera de que se abra una de las plazas que habían ganado en concurso para comenzar sus funciones. La suma de esos factores -de acuerdo con las fuentes- llevaba irremediablemente a la decisión de removerla del cargo, decisión a la que no se llegó ya que la propia fiscal renunció a la institución el pasado 20 de marzo.

Pese a la salida en el equipo, la fiscalía seguirá con la misma estrategia y ritmo de trabajo dentro del juicio. Meza estuvo en las dos audiencias iniciales del juicio, pero solo participó activamente en la primera con el alegato de apertura. Desde la tercera audiencia hasta la más reciente (la décimo segunda), fueron los otros tres fiscales adjuntos supremos del mismo despacho quienes llevaron adelante los interrogatorios a los testigos del Ministerio Público.

Pedro Castillo y la fiscal Galinka Meza durante la primera audiencia del juicio por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

Esa parte del juicio terminará este viernes con la declaración de un último grupo de tres testigos del Ministero Público.

Fue en esas audiencias -en las que Meza no participó por su licencia y luego por su renuncia- donde se produjeron las declaraciones más importantes en lo que va del juicio: tres generales de la PNP confirmaron que Pedro Castillo dio una orden directa para cerrar el Congreso e intervenir el Congreso; el exministro Alejandro Salas reveló la justificación que le dio el expresidente sobre su golpe; la periodista llevada a Palacio para la transmisión relató el abrazo entre el expresidente, Aníbal Torres y Betssy Chávez luego del mensaje; se corroboró la intención de Chávez de sacar un decreto supremo; se relató el impedimento temporal de congresistas para entrar al Palacio Legislativo; y se detalló el intento del golpista de llegar a la embajada de México.

Adicionalmente, los fiscales del mismo despacho que apoyaron como “interconsulta” a Galinka Meza en las primeras dos audiencias (el fiscal provincial Juan José Castillo y el fiscal provincial adjunto José Carlos Quiquia) luego hicieron los mismo en todas las audiencias con los otros fiscales adjuntos supremos.

Así, el mismo equipo fiscal que venía representando al Ministerio Público en este juicio seguirá haciéndolo en la audiencia de este jueves 3 de abril y en las subsiguientes, programadas para los martes, jueves y viernes del resto del mes.

Según fuentes de El Comercio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue crítica con el desempeño de Galinka Meza en las audiencias. Foto: Ministerio Público.

¿Quién es la fiscal Meza?

En la escala del Ministerio Público, un fiscal provincial viene a ser como un fiscal de primer rango o primera instancia. Tiene a su cargo a distintos fiscales adjuntos y tiene por encima a un fiscal superior. Más arriba de ellos están los fiscales supremos, que a su vez tienen fiscales adjuntos supremos, con un rango equivalente a los fiscales superiores.

Meza Salas, abogada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco desde 1986, era fiscal provincial titular penal de Lima Centro desde hace un par de décadas. Fue nombrada como tal en el 2003 por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (hoy la JNJ) y ratificada en el 2012. Durante esos años, la abogada se desempeñó en los años siguientes en distintas fiscalías provinciales penales de la capital, siempre como fiscal provincial titular.

Recién en septiembre del 2022, durante la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, fue promovida de fiscal provincial penal de Lima a adjunta suprema provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Ese despacho era dirigido por entonces por el fiscal Uriel Terán, cercano a la extitular del Ministerio Público, quien comenzó a contar con Meza como una de sus adjuntas.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción es uno de los despachos más importante del Ministerio Público, principalmente porque está a cargo de procesos de altos funcionarios (presidentes, ministros, congresistas, jueces y fiscales supremos y superiores). En los últimos años, allí se lograron sentencias como las de los excongresistas Kenji Fujimori, Michael Urtecho y Daniel Salaverry.

Actualmente, ese mismo despacho -hoy bajo la dirección del fiscal supremo Alcides Chinchay- tramita casos variados entre sí como los juicios del golpe de Estado y el exministro César Villanueva, así como el proceso de la fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado ‘Chibolín‘, el proceso a Pedro Castillo por presunta organización criminal y a la exjueza Enma Benavides por presunta corrupción, y una indagación a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El despacho fiscal a cargo de la acusación contra Pedro Castillo es dirigido por el fiscal Alcides Chinchay. Quienes asisten a las audiencias son sus fiscales adjuntos supremos, entre los que estaba Galinka Meza. Foto: GEC / Julio Reaño

En cuanto al golpe de Estado, en diciembre del 2022, esta fiscalía suprema -por entonces a cargo de Uriel Terán- se abocó a investigar el caso luego de que Patricia Benavides formalizó la investigación preparatoria. Luego también se hizo cargo del proceso de Pedro Castillo y sus exministros por presunta organización criminal.

En ambos casos, la fiscal Galinka Meza se convirtió en la encargada de representar al Ministerio Público en distintas audiencias, incluyendo la de prisión preventiva por el segundo proceso. Además, defendió la postura de la fiscalía frente a distintos y sucesivos recursos del expresidente para que se archiven sus indagaciones o se orden su libertad. Ninguna de ellas tuvo éxito.

En diciembre del 2023, antes de dejar su cargo tras la caída de Patricia Benavides, Uriel Terán y parte de su equipo fiscal firmaron la acusación contra Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de Estado, que actualmente se discute en juicio. A pesar de haber participado en distintas audiencias del caso, la fiscal Meza no aparece como una las firmantes de ese documento.

Aun así, sí fue la encargada de sustentar la acusación a lo largo de ese año en las audiencias de control de acusación. Por entonces, el fiscal supremo provisional por encima de ella ya era Alcides Chinchay. Hacia fines de año, se ordenó que el caso del golpe de Estado avance hacia juicio oral, el cual comenzó el pasado 4 de marzo. Se esperaba que ella sea la encargada de representar a la fiscalía durante todo el juicio, pero solo acabó haciéndolo en las dos primeras sesiones y luego renunció.

La fiscal Galinka Meza representó al Ministerio Público en audiencias durante la investigación y el control de acusación de este caso

Detrás del cambio

En esa primera audiencia, Galinka Meza y su equipo (el fiscal provincial Juan Castillo Nieto y el adjunto provincial José Carlos Quiquia) fueron los representantes del Ministerio Público. Como tal, ella se encargó de hacer el alegato inicial de la acusación, en el que enfatizó que Pedro Castillo quebró el orden constitucional con su golpe de Estado y que Aníbal Torres fue el autor del discurso leído en su mensaje a la nación.

En la segunda audiencia, del 6 de marzo, la fiscal sufrió un problema de salud que motivó un receso en la sesión. Tras recuperarse, cumplió con anunciar ante la sala el orden en que iban a declarar los testigos del Ministerio Público. Luego de ello, no volvió a participar en ninguna de las diez audiencias posteriores del juicio.

En su lugar lo hicieron los otros tres fiscales adjuntos supremos del mismo despacho dirigido por Alcides Chinchay: Luis Felipe Zapata (cuatro audiencias), Jaime Velarde (tres audiencias) y Alejandro Cárdenas (tres audiencias). Todo ellos acompañados también por el fiscal provincial Juan Castillo Nieto y el adjunto provincial José Carlos Quiquia, quienes antes estuvieron con Meza.

El fiscal adjunto supremo Luis Felipe Zapata Ríos durante el juicio de Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial

¿A qué se debió el cambio en el representante de la fiscalía? Fuentes de El Comercio indicaron que Meza pidió una licencia médica luego de las dos primeras audiencias del juicio. Esto fue confirmado por la exfiscal en diálogo con este Diario: “Estuve de licencia por salud a partir del 8 de marzo y luego de eso se afianzó más de asumir la medida de renunciar al cargo”.

Ante esa ausencia, el despacho dirigido por Alcides Chinchay tuvo que enviar a los otros adjuntos supremos para reemplazarla y cubrir la representación del Ministerio Público en el juicio.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, desde la Fiscalía de la Nación se evaluó de forma positiva la actuación de esos fiscales supremos en las audiencias en comparación con la de Meza. A la exfiscal se le cuestionó en particular por haber leído durante su alegato inicial, algo a lo que luego hicieron referencia las defensas en sus propios alegatos de apertura.

En tanto, se valoró mejor la actuación de los otros fiscales adjuntos supremos que han participado en el mismo juicio, en particular en cuanto a las objeciones a las preguntas con las que las defensas de Pedro Castillo y los otros acusados intentaron desacreditar a los testigos. Las preguntas “impertinentes” o de “opinión” deben ser objetadas de manera oportuna por un fiscal para evitar respuestas que resten credibilidad u objetividad al testigo, explicaron las fuentes.

La fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas Ávila durante el juicio de Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial

En paralelo, la JNJ nombró a dos nuevos fiscales adjuntos supremos titulares: Nataly Ugarte Molina y Edward Casaverde Trujillo. No obstante, la Fiscalía de la Nación aún no les asigna un despacho para que cumplan esa función. La necesidad de hacerlo obliga que dos de los actuales fiscales supremos adjuntos provisionales, como lo era Galinka Meza, deje ese cargo para que se abra la plaza.

Pero el 19 de marzo, antes de que la fiscal de la Nación disponga una remoción que hubiese causado controversia por los casos que llevaba adelante, Galinka Meza presentó su renuncia.

La exfiscal dijo a este Diario no tener conocimiento de algún cuestionamiento de la titular del Ministerio Público a su labor como adjunta suprema. “Eso no se me hizo saber. Lo desconozco, pero yo tenía la intención de renunciar”, afirmó. Desde la Oficina de Imagen de la Fiscalía de la Nación no hubo respuesta ante una consulta sobre esa información.

El martes 25 de marzo, la Junta de Fiscales Supremo aceptó la renuncia de la fiscal Meza, con “eficacia anticipada a partir del 20 de marzo”. La resolución se publicó en el diario oficial El Peruano una semana después, este martes 1 de enero, con la firma de la fiscal suprema Zoraida Ávalos como encargada del despacho del fiscal de la Nación.

El fiscal adjunto supremo Jaime Velarde Rodríguez durante el juicio de Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial

Delia Espinoza estuvo de viaje por Europa entre el 24 y 28 de marzo, y luego se le otorgó vacaciones desde el 30 de marzo hasta el 8 de abril. Se desconoce si antes de ese viaje o de salir de vacaciones nombró al sucesor o sucesora de Galinka Meza como adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción; pero hasta el cierre de esta nota, no se publicaba la resolución respectiva en El Peruano. Lo más probable es que sea uno de los dos mencionados fiscales que esperan la apertura de una plaza.

En tanto, con la renuncia de la Galinka Meza consumada, ese despacho fiscal continúa participando en audiencias de juicios (como los del golpe de Estado), controles de acusación, investigaciones y otras diligencias con solo tres adjuntos supremos, quienes intentan cubrir la carga de casos que antes compartían entre cuatro. Como director del despacho, el propio Alcides Chinchay no participa en audiencias.

Por ahora, no se sabe si el nuevo adjunto supremo del despacho será el que asista a las próximas audiencias del juzgamiento de Pedro Castillo o si seguirán yendo los tres fiscales que estuvieron en las últimas sesiones.

Lo que sí se puede afirmar es que la estrategia acusatoria del Ministerio Público no cambiará: las fuentes de este Diario descartaron alguna discrepancia interna en la fiscalía por este caso o algún giro en sus pretensiones o la formulación del caso. En el juicio de Pedro Castillo solo queda por adelante terminar de presentar todas las pruebas y la eventual sentencia que emitirá la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.