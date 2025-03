El oficial en retiro, quien luego sería comandante general de la PNP entre marzo del 2023 y enero del 2024, declaró ante los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que al momento del golpe era jefe del Comando de Asesoramiento de la PNP. Como tal, al momento de la emisión del mensaje golpista de Pedro Castillo se encontraba en el despacho del general PNP Vicente Álvarez.

Vicente Álvarez era por entonces el jefe del Estado Mayor. Es decir, el número 2 de la PNP. Sin embargo, el comandante general de la institución, el general Raúl Alfaro, estaba por entonces bajo descanso médico y aislamiento por COVID-19.

Por lo tanto, en ese momento, Vicente Álvarez era el comandante general encargado de la institución y Jorge Angulo lo estuvo “acompañando en todo momento” por disposición suya. “Estaba en el despacho del jefe de Estado Mayor y en ese momento se anunció, a través de la TV, el mensaje del entonces presidente”, relató el testigo.

Luego, Vicente Álvarez le solicitó que vayan juntos al despacho del propio Raúl Alfaro, quien cumplía allí su aislamiento por la COVID-19. “Él me pidió que lo acompañe. Nos habíamos enterado del discurso y me pidió que lo acompañe”.

Una vez en el despacho de Raúl Alfaro junto, el testigo advirtió que este “recibió una llamada telefónica”. “Respondía su interlocutor cuáles eran los motivos de esa orden. Según lo que manifestó el general Alfaro, (el interlocutor) era el presidente de la República”, dijo ante preguntas de la fiscalía.

Más adelante, ante preguntas de la propia defensa de Pedro Castillo, el testigo detalló que el general Raúl Alfaro “decía ‘cuál era el motivo’”. “Repetía la pregunta: ¿Que cierre el Congreso? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué detenga a la Fiscal de la Nación? ¿Cuál era el motivo?”.

Las órdenes iban en línea con lo leído por Pedro Castillo poco antes durante su golpe de Estado: la disolución del Parlamento , que esa misma tarde iba a debatir una moción de vacancia presidencial en su contra, así como la intervención del sistema de justicia, donde se tramitaban investigaciones fiscales contra él mismo y proceso judiciales contra sus familiares y allegados.

Jorge Angulo, excomandante general de la PNP, declara en el juicio de Pedro Castillo por el golpe de estado. Al momento de los hechos, era jefe del Comando de Asesoramiento. Foto: GEC / Julio Reaño / JULSREA Julio Reaño

Ante una consulta del juez supremo José Neyra, presidente del tribunal, Jorge Angulo explicó que Raúl Alfaro no puso la llamada en altavoz, sino que repetía las preguntas que el presidente le hacía y le preguntaba los motivos detrás de las órdenes que daba. “Cuando terminó, nos hizo un comentario de que el señor presidente había dado esas (órdenes)”, agregó.

La versión de Jorge Angulo corrobora lo dicho en este mismo juicio, en la audiencia del pasado 13 de marzo, por el propio Vicente Álvarez. Él también declaró haber presenciado esa llamada entre Jorge Angulo y Pedro Castillo, y dijo que, durante esta, el entonces jefe supremo de la PNP ordenó el cierre del Congreso y la detención de la Fiscal de la Nación.

“Alfaro estaba en su despacho. Yo estaba al frente. Lo escucho hablando por teléfono y dice ‘señor presidente, ¿que cierre el Congreso? ¿por qué motivo?, ¿que detenga a la fiscal de la Nación? ¿por qué motivo? ¿que refuerce la seguridad a su casa, la de la ministra Betssy Chávez y el señor Aníbal Torres?’ Él repetía lo que el presidente le estaba informando”, dijo Vicente Álvarez.

La existencia de esa llamada también ha sido corroborada por el exministro del Interior Willy Huerta, quien también se encuentra acusado en este juicio. En declaraciones que dio al Congreso para defenderse de su presunta complicidad en el golpe de Estado, reconoció que fue él quien llamó a Raúl Alfaro y que luego le dio su teléfono a Pedro Castillo para que hable con él. Sin embargo, alegó que no supo de qué hablaron porque se retiró y que no le consta que el expresidente haya dado esa orden.

El general PNP (r) Vicente Álvarez declara en el juicio de Pedro Castillo por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino

En su declaración en este juicio, Vicente Álvarez también coincidió en que Alfaro les dijo “que esa era la disposición que había dado el presidente. “Yo le digo que no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución. En ese momento, le digo que voy a salir, me estaba yendo al Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas)”.

La referida reunión fue convocada por Manuel Gómez de la Torre, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la sede de su institución. Allí se aprobó emitir un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA). y la PNP para manifestar su respaldo al orden constitucional, en rechazo al mensaje golpista emitido por Pedro Castillo.

Los términos de esa reunión y como se realizó ya han sido corroborados en el juicio por el propio Gómez de la Torre, por Vicente Álvarez (quien fue como encargado de la jefatura de la PNP), por el general (r) Walter Córdova como comandante general del Ejército y por el almirante Alberto Alcalá como comandante general de la Marina.

A esos testimonios se sumó este jueves el de Alfonso Artadi, entonces comandante general de la Fuerza Aérea del Perú: “La postura que se tomó, a nivel de las FF.AA., con todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, así como la PNP, fue el respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución. Se realizó un comunicado que lo realizó el jefe del CCFFAA con su equipo de asesores”.

El general explicó que consideraron esa reunión y ese pronunciamiento como necesario “porque era una situación inusual que estaba viviendo el país, por un asunto de seguridad nacional”. “Es normal convocarnos para tener una sola posición”, agregó. También dijo que normalmente cuando se dan ordenes a las FF.AA. se hacen primero mediante un decreto supremo.

Alfonso Artadi Saletti, excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, declara como testigo en el juicio de Pedro Castillo por el golpe de estado. Foto: GEC / Julio Reaño / Julio Reaño

“Pero en ese momento, no había nada, simplemente una lectura de disposiciones verbales que ameritaban tener una reunión de coordinaciones para ver cuáles eran las consecuencias y las acciones a seguir, ya que no teníamos nada dispuesto en forma escrita (…) Nos reunimos con el jefe del CCFFAA porque él es el responsable de las operaciones y acciones militares en tiempos de desorden, cualquier problemas externo o interno que tenga el país”, agregó.

En cuanto a la posterior detención de Pedro Castillo, el general Jorge Angulo refirió que el alto mando policial tomó conocimiento de que el entonces presidente había abandonado Palacio de Gobierno en medio del fracaso de su golpe de Estado y que se iba con dirección desconocida. Luego de ello, “hubo muchas comunicaciones, coordinaciones que realizó el general Vicente Álvarez, en las que posteriormente dispuso que se proceda a la detención del entonces presidente”.

La defensa de Pedro Castillo contrainterrogó a los testigos y cuestionó al general Angulo si había escuchado directamente la conversación entre el expresidente y el general Raúl Alfaro. Ante ello, el testigo se ratificó en que el entonces jefe de la PNP les repitió las órdenes que el mandatario les iba dando y le cuestionaba los motivos de estas.

El abogado también cuestionó si la detención del golpista se dio antes o después de que el Congreso termine de votar su vacancia presidencial. El testigo dijo no tener conocimiento de ello y que no podía decir cuál de esos hechos ocurrió primero.

El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ante cuestionamientos promovidos por Pedro Castillo por ese punto, ya han determinado que la detención del exmandatario se dio dentro de los marcos legales y constitucionales. Por ello, actualmente sigue bajo prisión preventiva en el penal de Barbadillo y se han rechazado decenas de recursos que buscaban su libertad.

Pedro Castillo durante la novena audiencia de su juicio por el golpe de estado. Foto: GEC / Julio Reaño / Julio Reaño

Más testigos apuntan a Betssy Chávez

La audiencia de este martes se realizó nuevamente en la sala de audiencias al interior del complejo policial Dinoes, a metros del penal de Barbadillo. Fue la novena sesión, la más corta de las realizadas hasta la fecha, a pesar de que declararon los cuatro testigos previstos para la jornada.

Además de los generales ya mencionados, se presentaron dos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Minitros (PCM), institución presidida por la hoy acusada Betssy Chávez al momento de los hechos: Richard García Sabroso, director de la Oficina de Asesoría Jurídica; y Julia de la Gala Hidalgo, secretaria de la Secretaría General.

Durante su interrogatorio, García Sabroso indicó que luego de la emisión del mensaje golpista, otra secretaria de la institución, Milagros Talledo, “consultó a todos los que estábamos en la oficina, que éramos los asesores de secretaría general y yo, si había un formato de decreto supremo”.

El testigo indicó que la secretaria no le indicó a pedido de quién requería ese formato. No obstante, en la audiencia del juicio del viernes 21 de marzo, Milagros Talledo declaró que luego del mensaje golpista, Betssy Chávez salió de su despacho junto a su asesora Nadia Contreras y que cuando regresaron esta última le pidió “un formato de Decreto Supremo”.

Richard García Sabroso, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM, declara como testigo en el juicio de Pedro Castillo y tres exministros por el golpe de estado. Foto: GEC / Julio Reaño / Julio Reaño

García Sabroso también dijo que no existe una “formato de decreto supremo” como tal, sino que estos se elaboran por el área correspondiente y luego son evaluados por su oficina. No obstante, explicó que el llamado “cartón de decreto supremo” se refiere al material en que se normalmente se imprimen esos documentos: “Los decretos supremos, al ser una norma de carácter general, usualmente no se imprimen en una hoja, sino en una hoja más gruesa, que se denomina cartón. En ese cartón se imprime para evitar mal trato en el trámite correspondiente hasta la firma del presidente”, dijo.

“No hay una norma que establezca que un decreto supremo tiene que salir con un cartón. Normalmente, se imprime en un cartón para evitar que se manipule. Lo que tiene que tener son el expediente, los vistos y la firma correspondiente del ministro o ministra”, detalló

La declaración de la cuarta testigo de la jornada, Julia de la Gala, fue en la misma línea de apuntar a la intención de Betssy Chávez de elaborar un decreto supremo. Indicó que luego del mensaje golpista, Milagros Talledo le “pidió un formato de decreto supremo, pero le indiqué que no tenía eso y que se lo podía pedir al área de asesoría legal”.

“Normalmente, esos formatos los hacía Oficina de Asesoría Jurídica. Los dispositivos legales se elaboran en la Oficina de Asesoría Jurídica, por ende, ellos tienen los formatos para la impresión”, dijo. Previamente, Ricardo Wong, exgerente de prensa del IRTP, declaró que la propia Betssy Chávez le dijo que iba a elaborar un decreto supremo luego del mensaje golpista.

Betssy Chávez, junto a su abogado Raúl Noblecilla, durante la novena audiencia del juicio por el golpe de estado. Foto: GEC / Julio Reaño / Julio Reaño