Karelim López estuvo presente en una discusión entre el presidente Pedro Castillo y su entonces secretario general, Bruno Pacheco, según afirmó ayer la defensa legal de la empresaria.

El abogado César Nakazaki ratificó así que su defendida sí conoce al presidente, y detalló que la polémica estuvo relacionada con los chats que tuvo Bruno Pacheco con el jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera.

“Ella presencia un problema. Hay una discusión terrible entre el presidente y Bruno Pacheco a raíz del destape de las gestiones que se iban a hacer con el jefe de la Sunat. […] Ella ve la discusión, ellos se trataban como hermanos”, afirmó el penalista en el programa “A pensar más con Rosa María Palacios” de radio Santa Rosa.

Para Nakazaki, eso no significa que se haya tratado de una reunión entre López y Castillo. “Lo que es propiamente una reunión implica un elemento subjetivo”, refirió.

“La pelea era por la gestión que se había hecho en la Sunat. El presidente le reclamaba ‘por qué llevas los negocios de tu pareja’ y Pacheco le respondía ‘y tú por qué traes el tema de Fermín [Silva], el dueño de la clínica [La Luz]’. Esa es la discusión”, declaró.

El abogado indicó que fue tras presenciar esa discusión que López “toma” un USB de Pacheco, en el que encontró luego la lista de obras y congresistas mencionada en su posterior declaración ante la fiscalía de lavado de activos.

En una entrevista previa con RPP Noticias, el abogado refirió que la discusión ocurrió en Palacio de Gobierno. Según el registro oficial de visitas, los últimos ingresos de Karelim López a la Casa de Pizarro fueron el 8 y 9 de noviembre. El caso de la Sunat se hizo público el 15 de ese mes con la difusión de los chats de Pacheco.

Responde el abogado de Pedro Castillo

Consultado por El Comercio sobre lo afirmado por Nakazaki, el abogado Eduardo Pachas, defensor legal del jefe del Estado, indicó que no podía referirse al tema sin haber visto previamente el acta de la declaración de López ante la fiscalía.

“La señora está diciendo muchas cosas que tiene que probar ella misma. Lo que queremos es leer el acta, [...] porque el resto son fuentes de lo que se dijo de lo que se dijo”, expresó.

Cuestionado directamente sobre si Castillo y López estuvieron alguna vez en el mismo espacio físico en Palacio, manifestó: “Eso ya se ha contestado anteriormente. He dicho que no, [es] completamente falso”.

César Nakazaki asumió la defensa de Karelim López en diciembre del 2021.

Posibles implicancias

El penalista Carlos Caro opinó que, con lo dicho por Nakazaki, “estamos hablando de una relación más directa con el presidente en las reuniones en Palacio”. Agregó que el paso siguiente puede ser que Pacheco se someta a la colaboración eficaz.

El abogado Andy Carrión comentó: “Si alguien declara que sí hubo esa presencia entre ambos o los tres [Castillo, Pacheco y López]”, la fiscalía considerará que sí hubo una reunión .

Además, los penalistas coincidieron en que podría investigarse una presunta falsedad ideológica, debido a que esta versión se contradice con lo expuesto previamente por el mandatario.

También consideraron que el hecho de que López haya “tomado” el USB no necesariamente invalida como prueba la información que se guarda en el dispositivo.

Visita a Sarratea

En otro momento, Nakazaki respondió sobre la visita de Karelim López a la casa del jirón Sarratea el 19 de noviembre, el mismo día en que fiscales hallaron US$20 mil en el despacho de Pacheco.

Aseguró que su defendida fue a la vivienda a pedido de Pacheco para reunirse con el entonces ministro Juan Carrasco, porque –añadió– Castillo le había ofrecido a su exhombre de confianza darle documentos con “arraigos” para evitar que lo detuvieran.

“Pacheco estaba desesperado. […] Lo condicionó porque con Pedro Castillo se tratan de primos: ‘Yo no salgo de acá si no me voy con mis arraigos’. Entonces le dice: ‘No te preocupes, ya mi sobrino arregló todo, va a ir el ministro de Defensa y te va a dar tus arraigos’. Como él no podía salir, le dice a Karelim ‘anda recoge los arraigos’”, manifestó.

Agregó que el arraigo iba a consistir en que Pacheco apareciera como asesor especializado del Ministerio de Defensa, pero al final “no le dieron nada”.

Los penalistas Carlos Caro y Andy Carrión opinaron que, por lo relatado, el presidente podría ser investigado por presunta tentativa de encubrimiento.

