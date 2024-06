Ocurrió durante el calor del debate, pero no fue improvisado. El último jueves, el Poder Judicial evaluó en una audiencia el pedido para que Pedro Castillo siga bajo prisión preventiva por el golpe de Estado hasta que el caso resulte en una sentencia. La fiscalía ha solicitado que esa sentencia sea de 34 años de prisión.

Allí, la defensa hizo una afirmación categórica: que el golpista nunca pidió un asilo al gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fuera su principal aliado político a nivel regional durante su accidentado paso por Palacio de Gobierno.

LEE TAMBIÉN | Gobierno de AMLO no transparenta beneficios a Lilia Paredes a año y medio de su asilo

“Concretamente, no existe ningun pedido de asilo político demostrado. Todo es especulación “, dijo el abogado Luis Walter Medrano a nombre del expresidente. “Jamás. El Ministerio Público no está demostrando, con pruebas fehacientes, que mi patrocinado en algún momento haya pedido asilo político. Se deja llevar por lo que dice la gente, el periodismo”.

Para ambas partes, la cuestión del asilo era un punto fundamental. Minutos antes, para sustentar su pedido, la fiscalía había alegado que todavía existía el riesgo de que Pedro Castillo reciba asilo político del gobierno mexicano en caso salga en libertad y así logre evadir su proceso judicial. Actualmente, su esposa y sus dos hijos están en ese país como asilados.

“Ante un riesgo de imposición de una pena de 34 años que solicita la fiscalía suprema, podría rehuir a la justicia para refugiarse en un país como México. Dada las notorias simpatías mostradas por el gobierno mexicano hacia la familia Castillo Terrones, aparece como un riesgo [que] si el procesado se encuentra en libertad, buscaría el asilo político de ese país”, dijo Galinka Meza, representante del Ministerio Público.

En suma, buena parte de lo que se decidirá sobre la prolongación de la prisión preventiva de Pedro Castillo estará relacionado a si todavía hay riesgo de que Pedro Castillo fugue. Para el Poder Judicial, esa posibilidad sí existía en diciembre del 2022, cuando le impusieron esa prisión, justamente por su intento de asilarse en territorio mexicano. Pero para el abogado de Pedro Castillo, eso nunca pasó.

La evidencia más concreta del fallido intento de asilo, posterior al fallido intento de golpe, fue una carta dirigida a AMLO por parte de la defensa legal de Pedro Castillo. Sin embargo, el actual abogado del expresidente intentó distanciarse del documento.

Carta diriga por el entonces abogado de Pedro Castillo, entonces abogado de Pedro Castillo, a AMLO para solicitar asilo

“Dicen que hay una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pidiendo asilo político. Pero señor, esa carta ha sido del 8 de diciembre del 2022. Para esa fecha, mi patrocinado estaba detenido, custodiado”, afirmó.

“¿Entonces quién hizo esa carta? Aquí lo dice: Víctor Gilbert Pérez Liendo, que ni siquiera mi patrocinado lo conoce, ni sabe quién es. O sea, ahora resulta que mi patrocinado es responsable porque terceros hacen cartas cuando él está detenido y no tenía contacto con terceras personas”.

Pedro Castillo, al lado de su abogado desde el penal de Barbadillo, dibujó en ese momento una sonrisa.

La carta y el abogado

Quizás Castillo no lo recuerda, o no lo quiere recordar, pero Víctor Pérez Liendo es en realidad uno de los 26 abogados que ha tenido desde el 7 de diciembre del 2022. De hecho, según el recuento hecho por El Comercio sobre su galería de defensores, es el número dos.

¿Fue una defensa remota en la que el abogado no tuvo contacto con él y por eso no lo recuerda? Pues no.

Pedro Castillo junto a Víctor Pérez Liendo, abogado a quien ahora dice no conocer.

Pérez Liendo representó a Castillo en una audiencia virtual el día posterior a su detención, el 8 de diciembre. Lo hizo en defensa conjunta con Aníbal Torres y desde la misma sede policial donde el expresidente estaba detenido. Es más, ambos estuvieron juntos en la sesión.

En esa audiencia, el abogado intentó que el Poder Judicial no valide la detención en flagrancia aplicada a Pedro Castillo el día anterior. Su defensa se centró en que los hechos del golpe no constituían el delito de rebelión. Pero no tuvo éxito. El juez que no le dio la razón fue Juan Carlos Checkley, el mismo que hoy resolverá la prolongación de prisión preventiva.

Es decir, el actual abogado de Pedro Castillo le dijo al juez Checkley que Pedro Castillo no conoce al abogado Pérez Liendo, a pesar de que el magistrado los vio juntos en una audiencia anterior.

Pérez Liendo también firmó la carta en que Pedro Castillo solicitó asilo por escrito a AMLO. Ese documento fue hecho público por una fuente oficial del gobierno mexicano: el entonces canciller Marcelo Ebrand

Luego, participó como representante de Pedro Castillo en las diligencias fiscales posteriores a la detención del expresidente, como consta en documentos a los que accedió este Diario. Cuando Aníbal Torres pasó a ser investigado por el mismo caso y dejó la defensa, Pérez Liendo hizo lo mismo. 18 meses después, Castillo dice no conocerlo.

Las actas fiscales también evidencian que Pérez Liendo era abogado de Pedro Castillo cuando pidió el asilo al gobierno de México

El gobierno de México confirmó el pedido de asilo

Castillo fue detenido el 7 de diciembre del 2022, por la que era su escolta presidencial, cuando iba de Palacio de Gobierno rumbo a la embajada de México. Desde entonces, él ha negado haber estado en camino a asilarse: su versión es que solo iba a dejar a su familia.

Sin embargo, altos funcionarios del propio gobierno mexicano han confirmado que Pedro Castillo iba a su embajada con ese propósito. Lo hizo el propio AMLO en una conferencia que dio el 8 de diciembre, al día siguiente del golpe estéril. Incluso relató que el expresidente hizo una llamada.

“Habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la embajada. Pero, seguramente, ya tenían intervenido su teléfono, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé. Le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada”.

Pedro Castillo, ex presidente de Perú, sí le llamó a AMLO para pedirle asilo.



López a Obrador le dijo a Ebrard que le abriera la puerta de la embajada. Ya iba en camino y le cerraron el paso. AMLO cree que tenían intervenido el teléfono de Castillo. pic.twitter.com/uRZTIpmcXc — Elisa Alanís Zurutuza 🕊️ (@elisaalanis) December 8, 2022

Ese mismo día, el entonces canciller Ebrard precisó que la solicitud de asilo firmada por Pérez Liendo, como abogado de Pedro Castillo, ingresó a la embajada mexicana esa madrugada. Fue como prueba de ello que la carta fue hecha pública.

El embajador mexicano en Perú por esos días era Pablo Monroy, quien visitó a Pedro Castillo el mismo 8 de diciembre por la tarde. En ese encuentro, el expresidente ratificó su solicitud de asilo al gobierno mexicano. Así lo informó el propio canciller mexicano.

En suma, según los testimonios del presidente y del canciller mexicano, no solo fue un pedido de asilo: Castillo los contactó antes de su detención para avisar que iba rumbo a la embajada, luego envió una carta a través de su abogado para solicitar el asilo por escrito y, por último, ratificó su pedido durante la visita el embajador mexicano en su detención.

Mensajes en las que el canciller mexicano confirmó la solicitud de asilo por escrito por Pedro Castillo, así como su posterior ratificación en persona.

Todos estos elementos ligados al pedido de asilo ya fueron evaluados por el juez Checkley y por la Sala Penal Permanente para dictar y para confirmar la prisión preventiva de Pedro Castillo por el golpe de estado. Así consta en las resoluciones de ambas instancias de la Corte Suprema.

“El riesgo de fuga se mantiene, tanto más si el embajador de los Estados Unidos de México, Pablo Monroy acudió a la sede de la DIROES donde se encuentra recluido [...] Se estima probable que el imputado pueda recibir apoyo para eludir la acción de la justicia -tanto más si el peligro de fuga es concreto: solicitud y concesión de asilo político, se encuentra latente”, consideró entonce el juez Checkley.

El Comercio

“[Castillo] fue capturado antes de lograr su propósito de solicitar formalmente y obtener asilo político [...] Corre en autos, por información periodística, las declaraciones públicas del presidente de los Estados Unidos Mexicanos del previo contacto que tuvo con el encausado y de la posibilidad del asilo, así como que se le recibía en la Embajada de su país en el Perú. Son datos relevantes que no pueden desconocerse”, consideró la sala.

El Comercio

El Comercio contactó al abogado Luis Walter Medrano, quien lo representa en el proceso por el golpe de Estado, para consultarle sobre estas contradicciones. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

La decisión del Poder Judicial respecto a la prolongación de la prisión preventiva se conocerá en los próximos días. Se espera que allí el juez Checkley, quien ya determinó que hubo riesgo de fuga en diciembre del 2022 y que sí hubo un pedido de asilo a México de parte de Pedro Castillo, responda a lo que hoy alega la defensa de Castillo.