En un nuevo intentó por victimizarse y reiterar su falsa narrativa sobre el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo intervino durante una audiencia judicial para negar que no haya levantado en armas porque -afirmó- “ni siquiera tenía un cortador de uñas” cuando leyó su mensaje a la Nación.

“Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas”, aseguró en los minutos que le otorgó el juez Juan Carlos Checkley Soria.

El 7 de diciembre del 2022, Castillo Terrones leyó un mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso de la República y la intervención de entidades autónomas del Estado como el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras medidas de quiebre del orden constitucional.

Audiencia de Pedro Castillo

Minutos después de leer su mensaje, el pleno del Congreso de la República aprobó la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra y la policía procedió a intervenirlo para trasladarlo a la Dirincri de la Av. España antes que llegara a la Embajada de México.

Pedro Castillo reiteró este jueves 11 de mayo que no cometió rebelión porque este delito se planifica antes de ser ejecutado, algo que rechaza haber hecho antes de su mensaje a la Nación.

“¿Se ha disuelto el Congreso? ¿ Se han intervenido las instituciones? Lo que pasa es que se ha cometido una tremenda arbitrariedad, se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, dijo para luego indicar que se consideraba un preso político tras haber sido vacado de “forma express”.

La defensa del expresidente pide específicamente a través de una tutela de derechos que la Fiscalía de la Nación especifique los hechos que le imputa a Pedro Castillo para que sea procesado por el delito de rebelión o conspiración.