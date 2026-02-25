El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizó la audiencia de prolongación de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal.

La sesión estuvo a cargo del magistrado Edhin Campos Barranzuela, quien evaluó el requerimiento formulado por el Ministerio Público para ampliar la medida coercitiva impuesta al exmandatario.

#AudienciaPJ | Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, audiencia de prolongación de prisión preventiva a expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/R3So1dRPd7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 23, 2026

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó ampliar por 12 meses la prisión preventiva contra Castillo, al amparo de los artículos 272 y 274 del Código Procesal Penal. La fiscalía sostuvo que la investigación es compleja por la realización de pericias, el número de involucrados y las incidencias generadas por recursos presentados en el proceso.

Asimismo, argumentó que persiste el peligro de fuga. Señaló que el exmandatario no tendría arraigo familiar, domiciliario ni laboral, debido a que su núcleo familiar se encuentra en el extranjero y su vínculo laboral previo habría cesado. También mencionó la gravedad de los delitos imputados.

Castillo es sindicado de liderar una presunta organización criminal que tenía el objetivo de cometer actos de corrupción en entidades públicas como el Ministerio de Transportes (MTC), Provías Descentralizado (Puente Tarata), Petro-Perú y el Ministerio de Vivienda.

Según la imputación fiscal, los integrantes de dicha red criminal se habrían beneficiado a partir de contratos públicos. Esa imputación se mantiene hasta hoy.

Por este hecho, a Pedro Castillo se le dictaron 36 meses de prisión preventiva por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La medida, que se computa desde el 9 de marzo del 2023, vencerá el 8 de marzo del 2026.

Cabe recordar que el exmandatario también enfrenta ocho denuncias constitucionales con las que la fiscalía pidió al Congreso levantar su inmunidad (antejuicio) para poder procesarlo por distintos delitos.

LEE MÁS: Presidencia vuelve a descartar la entrega de indultos tras el pedido de Pedro Castillo

Castillo Terrones se encuentra actualmente recluido en el penal Barbadillo de Ate, donde cumple una condena de 11 años y medio de prisión por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.