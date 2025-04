El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo la congresista de Fuerza Popular Leslie Vivian Olivos para que no sea citada como testigo a declarar en el juicio por el golpe de Estado contra Pedro Castillo y otros, y ante su reiterada ausencia en las audiencias, dispuso que sea convocada para la siguiente sesión bajo apercibimiento de ser conducida a la fuerza.

Los jueces decidieron postergar “por última vez” la concurrencia de Leslie Vivian Olivos para la sesión del 6 de mayo “bajo apercibimiento” de conducción compulsiva mediante la fuerza pública.

La decisión fue tomada por la sala a cargo del juicio por el presunto delito de rebelión en el cual está implicado el expresidente Castillo, sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres (en calidad de asesor de la PCM) y otros.

Este martes 22 de abril, en la última parte de la audiencia luego de la participación del parlamentario Hamlet Echevarría y otros testigos propuestos por el Ministerio Público, se leyó el oficio que envió la congresista Olivos.

La sesión empieza con la declaración testimonial del congresista Hamlet Echevarría Rodríguez. pic.twitter.com/aNqG0NqHTM — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 22, 2025

Ahí, pidió que se prescinda de su declaración pese a que había sido citada por segunda oportunidad para este martes 22, luego que justificara su anterior ausencia por semana de representación.

En esta oportunidad, la legisladora dijo que había una “falta de utilidad misma” en su declaración. “No he sido testigo directo del hecho materia de juicio”, destaca para asegurar que se enteró de los hechos por medios de comunicación. “No poseo datos sobre el hecho investigado, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores”, insistió.

“No podré aportar mayor información que pueda ser útil, pertinente o conducente a lo aportado”, concluye Vivian Olivos para incluso calificar como “infructuoso” que se persista en convocarla como testigo.

Este planteamiento fue rechazado por todas las partes en el juicio. La fiscalía insistió en su pedido para que declare como testigo y fue respaldada por la procuraduría y los abogados de los procesados como Pedro Castillo y Betssy Chávez.

Finalmente, la jueza Norma Carbajal comunicó la decisión de la sala y, tras recordar que la testigo no concurrió a declarar pese a ser convocada por el tribunal, destacó que una declaración testimonial en juicio es obligatoria y que no hay amparo legal para que el propio testigo pida no ser citado.

Por esto, el Poder Judicial finalmente les dio la razón y declaró el planteamiento como no amparable.