El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, la audiencia de prolongación de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
