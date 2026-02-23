El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, la audiencia de prolongación de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El juez Juan Carlos Checkley Soria estará a cargo de la sesión, donde se evaluará el pedido del Ministerio Público en el marco de la investigación contra el exmandatario por el presunto delito de organización criminal.

#AudienciaPJ | Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, audiencia de prolongación de prisión preventiva a expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/R3So1dRPd7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 23, 2026

Castillo es sindicado de liderar una presunta organización criminal que tenía el objetivo de cometer actos de corrupción en entidades públicas como el Ministerio de Transportes (MTC), Provías Descentralizado (Puente Tarata), Petro-Perú y el Ministerio de Vivienda.

Según la imputación fiscal, los integrantes de dicha red criminal se habrían beneficiado a partir de contratos públicos. Esa imputación se mantiene hasta hoy.

Por este hecho, a Pedro Castillo se le dictaron 36 meses de prisión preventiva por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La medida, que se computa desde el 9 de marzo del 2023, vencerá el 8 de marzo del 2026.

Cabe recordar que el exmandatario también enfrenta ocho denuncias constitucionales con las que la fiscalía pidió al Congreso levantar su inmunidad (antejuicio) para poder procesarlo por distintos delitos.

Castillo Terrones se encuentra actualmente recluido en el penal Barbadillo de Ate, donde cumple una condena de 11 años y medio de prisión por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.