Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)
Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, la audiencia de prolongación de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.