La escena transcurre en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, donde unas 60 personas asisten a la presentación del ‘Comité para la Liberación de Pedro Castillo’. Es el 12 de enero. La mesa colocada en el escenario es ocupada por el legislador del Bloque Magisterial, presentado como presidente del grupo, y el resto de los integrantes.

Suspendido de sus funciones desde el 28 de diciembre, el legislador por Pasco se ha dedicado a participar en reuniones y entrevistas donde impulsa un mismo mensaje: Pedro Castillo debe ser liberado y repuesto como mandatario. En su lógica, el golpe de Estado del 7 de diciembre no tuvo efectos legales, solo fue un discurso más , y su detención es ilegal, a pesar de haber sido ratificada por dos instancias de la Corte Suprema. Este mismo discurso es compartido por el resto del comité.

“Está secuestrado, está en una cárcel [...] No sabemos cuál ha sido las motivaciones. Lo único que sé, cuando yo fui la primera persona al siguiente día y fui a Barbadillo, me dijo ‘lo hice por los niños del Perú’”, afirmó Dávila aquel día sobre lo ocurrido el 7 de diciembre.

En otro momento, afirmó que Pedro Castillo “prefirió la cárcel antes de vender a su pueblo. Eso merece dar su libertad, no merece otra cosa, y ser restituido en su cargo [...] Sigue siendo presidente del Perú”.

Los abogados Wilfredo Robles e Indira Rodríguez también fueron presentados como integrantes del comité. El primero, como coordinador de la defensa legal del expresidente, alega que a Pedro Castillo se le impuso prisión preventiva a pesar de que su golpe de Estado no se configura como el delito de rebelión.

“¿Cual es el hecho que se le imputa a Pedro Castillo? Haber salido ante la televisión, en cadena nacional, a plantear una posición política, declarando disuelto el Congreso. Expresar, como el más alto mandatario, su voluntad de que ese Congreso pueda ser disuelto. [...] Pretenden que se acepte, se admita, que hacer una declaración ante la televisión, por el hecho de que tiene el cargo de presidente, es un alzamiento armado. Y eso ha sido confirmado por la Sala Penal Permanente de la Cortes Suprema”, afirmó. Wilfredo Robles, abogado de Castillo

Wilfredo Robles también sostuvo que el Congreso no respetó el antejuicio de Pedro Castillo y que si bien no confían en los jueces peruanos, buscan agotar la vía interna con miras a que el caso llegue a la Comisión Interamericana del Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derecho Humanos: “Esto tiene que ser atendido por los tribunales internacionales, como la CIDH, que debería presentar el caso ante la corte. Ya pedimos una medida cautelar, que no es atendida hasta la fecha”.

Pasión Dávila fue cercano a Pedro Castillo durante su gobierno y hoy es uno de sus más asiduos visitantes en el penal de Barbadillo. / Foto: Palacio de Gobierno

Ambas alegaciones, la de que no se puede investigar lo ocurrido como rebelión y el no respeto al antejuicio, ya han sido rechazadas por la Corte Suprema en dos instancias. Sin embargo, como se hizo evidente de dicha conferencia, la estrategia del comité apunta esencialmente a que el caso sea visto por la CIDH y la Corte IDH

A su turno, la abogada Indira Rodríguez remarcó que la defensa del expresidente no puede ser solo técnica, sino también política a través de la presión que se pueda ejercer con movilizaciones. Así, se refirió a Pedro Castillo como “una de las tantas víctimas de esta dictadura”, haciendo una analogía con los fallecidos durante las protestas en los últimos meses: “Dentro de esta situaciones de violaciones a los DD.HH., las detenciones, los asesinatos, los heridos, los detenidos, está nuestro presidente Pedro Castillo”.

“Hago un llamado a las instancias internacionales, estamos pidiendo a la CIDH que nos pueda apoyar con el caso. La CIDH hasta hoy no visita al presidente”, afirmó. Sin embargo, representantes de la comisión sí se reunieron con el expresidente en el penal de Barbadillo el 22 de diciembre, según los registros de visitas del lugar a los que accedió El Comercio y según reportó la Defensoría del Pueblo.

“Estamos mandando cartas, mandado correos, para que puedan ver la situación jurídica y política del caso. Le estamos pidiendo a la ONU que pueda atender el caso en el comité que se va a formar en febrero y marzo, que a va a sesionar el comité de las Naciones Unidas. Tienen que tomar el caso de Perú, no pedimos que solo tomen el caso del presidente Pedro Castillo”, agregó la abogada.

Wilfredo Robles también ha ejercido como abogado de María Gloria Castillo, hermana del expresidente, ante el Congreso. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

También se presentó a Jame Yalina Huamaní López como responsable de asuntos sociales, o más bien -como dijo el propio Pasión Dávila- de los temas económicos. “Se encargará de todo lo que se pudiera recaudar de la buena fe que tuvieran. Quien les habla es un hombre transparente, honesto y sincero. Conmigo sí cuentas claras, no de palabras, de hechos. Y al final nuestra historia nos tiene que juzgar, nuestro pueblo nos tiene que jugar: si de verdad estamos comprometidos con la libertad de nuestro presidente o de mentira”, agregó el legislador ante el auditorio.

Huamaní López es una docente que refirió haber conocido a Pedro Castillo desde el 2017, cuando se desarrolló la huelga magisterial en la que estuvo entre los principales dirigentes. Durante el gobierno castillista, fue designada prefecta regional de Lima. Sin embargo, pidió que “mas que como una exprefecta de Lima, quiero que me conozcan como la licenciada, la compañera de lucha, Jame Huamaní López. Todos mis compañeros de lucha me conocen, incluso el compañero Pedro”.

La docente felicitó a Pasión Dávila y dijo que su suspensión por agredir a otro congresista en el hemiciclo fue en realidad por “por defender justamente, precisamente, esa causa”. Luego, afirmó que si bien se difamó a Pedro Castillo diciendo que era “un ladrón” y que tiene muchos millones”, “actualmente no tenemos ni para la defensa legal”.

“Agradezco al equipo de abogados que se ha sumado, que están haciendo de manera desinteresada ese trabajo tan noble que es defender a una persona que todos sabemos que es inocente, que quiso poner orden en nuestro país, que quiso hacer respetar la ley [...] Era nuestro presidente pero no tenía el poder. Pero jamás eso lo amilanó, nunca se inclinó, nunca firmó ningún acta, ningún acuerdo. Y por eso está donde esté”, afirmó.

Indira Rodríguez (derecha) junto a los abogado argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, y al abogado Eduardo Pachas, afuera del penal de Barbadillo (Foto: Cortesía)

La exprefecta afirmó que la libertad de Pedro Castillo se iba a conseguir con organización: “Así como se hizo una campaña tan austera, donde no había millones como tenía la derecha, donde lo hizo el pueblo, nosotros, dando sol a sol, poniendo botellas de agua, poniendo comida, poniendo su pasaje, todos rompíamos nuestros ahorritos y apostábamos, porque era nuestro. Igual, de la misma forma, vamos a apoyar en esta campaña solidaria, apoyar a la familia, apoyar al presidente, y a apoyar a todos los hermanos que están viniendo”.

La docente afirmó que el expresidente le dio “autoridad para organizar la parte solidaria”, es decir, la de manejar los apoyos económicos. “Porque a pesar de todos los golpes que ha recibido, [Pedro Castillo] también se enteró de un golpe más que están haciendo algunos hermanos. Quizás en ese ímpetu de querer apoyar, se desvían los apoyos, los apoyos, las donaciones, que caen en manos de quienes no deberían. Y eso debe ir directamente a los hermanos que luchan.

La mención a un supuesto desvío de otros apoyos brindados a nombre de Pedro Castillo también fue hecha por Pasión Dávila. “Nos hemos autoconvocado, nos hemos organizado, para no ver casos de otros comités, otras organizaciones, que aprovechando el nombre de nuestro presidente, seguramente están destinando a otros destinos los apoyos sociales”, dijo el exlegislador. Tanto él como Wilfredo Robles, además, remarcaron que todo se hacía con autorización del vacado exmandatario.

Finalmente, Pasión Dávila mencionó como miembro del comité a Franco Pomalaya, exasesor de comunicaciones de Pedro Castillo implicado por la fiscalía en el caso ‘Gabinete en las sombras’, como encargado de las comunicaciones del grupo. Luego, añadió que “tenemos que agradecer a la compañera Anahí Durand [exministra del gobierno castillista], quien también integra esta comisión, y a Lourdes Huanca. Y por parte de su familia, a la señorita Yenifer Paredes Navarro”.

1 Pasión Dávila Lidera el comité. Congresista suspendido y uno de los principales escuderos del vacado expresidente. Fue elegido por Perú Libre, renunció a la bancada y ahora forma parte del Bloque Magisterial 2 Wilfredo Robles Abogado de Pedro Castillo 3 Indira Rodríguez Abogada 4 Jame Yalina Huamaní López Responsable de asuntos sociales/económicos Huamaní López es una docente que refirió haber conocido a Pedro Castillo desde el 2017, cuando se desarrolló la huelga magisterial en la que estuvo entre los principales dirigentes 5 Franco Pomalaya Encargado de comunicaciones del grupo Franco Pomalaya -ex asesor de Comunicaciones de Pedro Castillo- fue implicado por la fiscalía en el caso ‘Gabinete en las sombras’





Pasión Dávila y representantes del comité en Buenos Aires, Argentina. Foto: Facebook

Actividades y objetivos

Si bien el grupo mencionó que el primer objetivo era la liberación de Pedro Castillo y su restitución como presidente, en ese mismo evento Pasión Dávila adelantó cuál es su agenda posterior.

“Renuncia de Dina Boluarte y restitución de Pedro Castillo, esa es la idea. Después de restituir, ya vendrán las otras circunstancias que puedan darse. Dentro de ella está el cierre del Congreso y la nueva Constitución Política. Está claro: libertad, renuncia y restitución. Tiene que renunciar Dina Boluarte y asumir el cargo que le corresponde Pedro Castillo, es la voluntad popular”.

¿Qué se ha hecho -al menos públicamente- desde entonces? El comité estuvo particularmente activo en Facebook, donde su fanpage suma a la fecha 3 mil seguidores. Desde allí, al día siguiente de la presentación, organizaron un ‘webinar’ para el que Evo Morales fue anunciado como principal ponente. El expresidente boliviano, sin embargo, nunca se presentó.

Luego, la página ha sido usada principalmente para difundir algunas noticias relacionadas a Pedro Castillo, una entrevista del dominical Punto Final a Yenifer Paredes, declaraciones públicas de Wilfredo Robles y entrevistas dadas por el abogado a medios extranjeros, en los que reitera los argumentos con los que defiende al expresidente.

También se dio cuenta de la entrega al político argentino Juan Grabois de una carta dirigida por Pedro Castillo al papa Francisco. Para ello se subió una foto en la que aparecen él y la exministra Anahí Durand. A inicios de febrero, Grabois visitó el Perú junto a otros activistas y políticos ligado a la izquierda y el kirchnerismo, como parte de la denominada “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos”.

Representantes del comité con el expresidente boliviano Evo Morales. Foto: Facebook

Durante la última semana de enero, Pasión Dávila y Wilfredo Robles viajaron a Argentina para participar en actividades paralelas a la cumbre de la Celac. Esta actividad ya había sido anunciado en la conferencia del 12 de ese meses. “Si ustedes tuvieran ese gesto de querer viajar, están invitados, participemos”, le dijo al congresista a los asistentes. “Vamos a ir a un paralelo para hacer un plantón, ya venimos coordinando con las autoridades correspondientes, con la central de sindicatos de Argentina, para que nos puedan apoyar”, aseguró.

Así, el comité compartió en Facebook entrevistas y actividades protagonizadas por el congresista y el abogado en Argentina, entre ellas una reunión con Evo Morales como parte del llamado ‘Celac social’. Esto fue entre el 23 y el 27 de enero. Desde entonces, la página no ha vuelto a compartir ninguna publicación en esa red social.

Ello no significa que el comité no esté activo. Cuando Eugenio Zaffaroni, penalista argentino y exjuez de la Corte IDH, se sumó a la defensa del expresidente, fue captado afuera del penal de Barbadillo conversando con Indira Rodríguez. Según el medio español El Salto, que publicó por esos días una entrevista con Pedro Castillo, tanto ella como Robles acompañaron al exmagistrado a visitar al destituido mandatario.

Y en un video difundido en redes sociales, donde Eugenio Zaffaroni defiende a Pedro Castillo de su imputación por rebelión, su discurso es el mismo que manejan en el comité. Por ahora, el abogado argentino ya ha presentado un escrito a favor del exmandatario como parte de una casación planteada por su defensa peruana ante la Corte Suprema, siempre con el objetivo de que se anule su prisión preventiva.

Desde el establecimiento del comitpe, Eduardo Pachas, quien ya había sido abogado de Pedro Castillo durante su gobierno, se sumó a la defensa legal. Foto: jorge.cerdan/@photo.gec

Por su parte, Pasión Dávila se presentó el último 1 de febrero como líder de un grupo adicional, denominado ‘Consejo Plurinacional del Tawantinsuyo’.

La presentación -en la cual Dávila agradeció, entre otros, a Wilfredo Robles- se hizo en el mismo lugar donde se anunció el comité, con el que también comparte agenda y proclamas similares: la destitución de Dina Boluarte, y la restitución de Pedro Castillo; el cierre del Congreso, la restauración de la Constitución de 1979 o una Asamblea Constituyente. Además, manifestaron una oposición abierta a la posibilidad del adelanto de elecciones.

Este nuevo grupo también proclama como méritos de la gestión del expresidente no haber firmado una hoja de ruta, que “nacionalizó la refinería de Talara”, que “no se sometió al chantaje”, que iba a revisar contratos ley y que detuvo la ejecución de 42 proyectos mineros.

“Queremos deslindar. Esta organización no ha nacido para convocar a elecciones inmediatas. No ha nacido para comparecer con partidos políticos. Ha nacido para buscar la restitución de nuestro presidente Pedro Castillo. No estamos con objetivos electorales”, afirmó el legislador.

Apoyo internacional

El penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que, en su “afán de vender la idea de que es un preso político”, Pedro Castillo ha ganado con Eugenio Zaffaroni a uno de los penalistas más influyente de la región, en particular por su pasado en la Corte IDH.

Además, si su caso llega a instancias internacionales, también podría beneficiarlo el apoyo de los presidentes de México y Colombia: “Toda esta corriente puede jugar a su favor a la hora que acudan a la Corte IDH”.

Sin embargo, indicó que para esto todavía deberán resolverse la reciente casación presentada a su favor en la Corte Suprema y los recursos que lleguen al Tribunal Constitucional. El penalista estimó que todo esto podría tardar hasta un año.

Con ello en cuenta, Andy Carrión dijo que los más probable es que la fiscalía solicite una segunda prisión preventiva contra Pedro Castillo, ya no por el caso de rebelión que pretenderse elevarse a la Corte IDH, sino por sus investigaciones por organización criminal y corrupción. Al respecto, el Congreso aprobó el último viernes una acusación constitucional que le permite al Ministerio Público esa posibilidad.

Además… De acuerdo con fuentes de El Comercio, la Fiscalía de la Nación está evaluando hacer esa solicitud una vez se formalice la investigación preparatoria contra el exmandatario por organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

Por otro lado, el penalista comentó que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser cuidados en garantizar el derecho a la defensa de Pedro Castillo en todo lo relacionado a sus proceso judiciales, ya que eso es uno de los aspectos que más considera la Corte IDH al analizar los casos que se les presentan.