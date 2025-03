Eso es lo que se desprende del testimonio brindado este jueves, durante el juicio por esos hechos, por el general (r) Raúl Alfaro, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) al momento de los hechos. El testigo ratificó que la orden, que no llegó a ser acatada por el alto mando policial, se dio a través de una llamada telefónica que le hizo el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, desde Palacio de Gobierno

Dentro del juicio, los generales (r) Vicente Álvarez y Jorge Angulo, alto mandos de la PNP por debajo de Raúl Alfaro, ya habían declarado a los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que presenciaron la llamada en la que Pedro Castillo dio la orden a Raúl Alfaro para cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación. Ello fue poco después del mensaje golpista, cuando fueron al despacho de Raúl Alfaro para coordinar la respuesta de la institución al discurso del presidente.

Sin embargo, aún faltaba el testimonio directo del propio Raúl Alfaro, el receptor directo de la llamada y de la orden atribuida a Pedro Castillo. Por ello, el general fue el primer testigo en comparecer en la audiencia de este jueves, la décima del juicio oral iniciado el pasado 4 de marzo contra el expresidente y sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Interrogado por la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, Raúl Alfaro indicó que si bien estaba en su quinto y último día de descanso médico por COVID-19, ya se sentía en condiciones de trabajar, por lo que estuvo en su despacho al momento del mensaje golpista. Si bien no vio el mensaje en vivo, explicó que su edecán le informó sobre lo ocurrido: “El presidente ha cerrado el Congreso”.

Al poco rato, Vicente Álvarez, Jorge Angulo y otros tres oficiales ingresaron a su despacho. Fue allí que, según relató, “entra la llamada del ministro del Interior”. “Lo tenía grabado así en mi celular”, recordó.

“Contesto y el ministro me dice: Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente. Me comunica con el presidente y el presidente (Pedro Castillo) me dice ‘general: cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la Fiscal de la Nación y la fiscalía, y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, la premier Betssy Chávez y el domicilio de mis padres’, dijo.

En línea con lo declarado por Vicente Álvarez y Jorge Angulo, el testigo contó que repitió las órdenes que les dio el jefe de Estado ante ellos y le preguntó por los motivos. “(Pregunté) ¿Cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la Nación y para cerrar el Congreso? (El presidente) Me dijo: esos detalles se los va a dar el ministro”.

De acuerdo con su testimonio y pese a la orden, Raúl Alfaro le dijo al resto de oficiales que el presidente “está errado”. “¿Cómo que quiere que detenga a la FN y cierre el Congreso? Vamos a garantizar que el Congreso sesiones libremente, nadie pasa las vallas de la avenida Abancay, a menos que sean congresistas o empleados del Congreso”, afirmó.

Raúl Alfaro, excomandante general de la PNP, declara como testigo en el juicio contra Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

Luego de esto, Vicente Álvarez indicó que había sido convocado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para una reunión por lo ocurrido como representante de la Policía. Álvarez era por entonces el jefe del Estado Mayor, el número dos en rango dentro de la PNP. Por ello, debido al descanso médico que aún tenía Raúl Alfaro, era el comandante general encargado. “Yo dije bien, vayan al CCFFAA, pero ya saben cuál es la posición de la PNP”, contó Alfaro al respecto.

Finalmente, Raúl Alfaro indicó que le dijo al jefe de Inteligencia de la PNP, Carlos Malaver, que “no podía permitirse algo que atente contra la integridad del presidente, que el presidente no esté, que atente contra su integridad o la de otras personas”. Ello en atención a las recientes fugas de personajes políticos como el hasta hoy prófugo el exministro Juan Silva.

Esa orden fue luego transmitida a Seguridad del Estado. Más tarde, luego llamó al general Jorge Angulo y le indicó que “proceda a la intervención del señor presidente”. Según explicó, la orden se debió a que este “había cometido un delito flagrante de rebelión”. Pedro Castillo fue detenido luego de haber abandonado Palacio de Gobierno, en medio del fracaso de su golpe, rumbo a la Embajada de México junto a su familia.

En el contrainterrogatorio, la defensa del exmandatario buscó cuestionar al testigo si realmente tenía la certeza de que era Pedro Castillo quien estaba al otro lado de la línea, debido a que no se trató de una videollamada.

Raul Alfaro fue comandante general de la PNP entre agosto del 2022 y marzo del 2023

A su turno, la defensa de Willy Huerta trató de desacreditar al testigo al preguntarle por una investigación fiscal que se le sigue como parte de un ‘aparato protector’ de la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo durante su gobierno. No obstante, la sala indicó que esos aspectos no eran parte o no estaban relacionados con este juicio.

El abogado del exministro también quiso confrontar la declaración de Raúl Alfaro en el juicio con entrevista que dio a medios de comunicación sobre estos mismos hechos. Ante la objeción de la fiscalía, la sala recordó que, si esos artículos o entrevistas no habían ingresado como prueba a este proceso, no se podían abordar.

Esto provocó un airado reclamo del propio Willy Huerta. El exministro perdió los papeles: se puso de pie y, sin que le den la palabra, interrumpió a su propio abogado para llamar “mentiroso” al testigo. La sala le pidió guardar silencio repetidamente y el propio abogado intentó calmarlo, pero el exmimistro continuó hasta que la sala indicó que lo iban a expulsar de la audiencia.

Horas después, al final de la audiencia, el acusado exministro pidió la palabra para ofrecer disculpas a los jueces supremos y a todos los presentes por lo ocurrido. “Me siento avergonzado por mi conducta, pero lamentablemente me sentí indignado por una situación que afecta mis intereses. Reitero mis disculpas a todos, no volverá a ocurrir” dijo.

El exministro Willy Huerta protagonizó un exabrupto en el que llamó "mentiroso" a un testigo y la sala advirtió que iba a expulsarlo de la audiencias, por lo que terminó pidiendo disculpas. Foto: GEC / Alessandro Currarino

Betssy Chávez, el decreto y la “reestructuración del Estado”

La segunda testigo de la jornada fue la periodista Cintya Malpartida, reportera de TV Perú. Fue ella quien fue enviada a Palacio de Gobierno junto a su camarógrafo para transmitir, sin saberlo en ese momento, lo que luego sería el mensaje golpista de Pedro Castillo.

En las audiencias previas, cerca de media docena de testigos han relatado como se desplegó una cadena de coordinaciones para que el equipo periodístico acuda al lugar sin que realmente sepan lo que iba a ocurrir, solo con la indicación de que iba a ser una entrevista con Betssy Chávez.

Según los testimonios, Betssy Chávez dispuso que TV Perú envíe el equipo a través del secretario general del Ministerio de Cultura, quien se comunicó para ello con el presidente del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). Este trasladó el pedido al gerente de prensa del IRTP, quien hizo lo propio con la productora general de TV Perú, la que dispuso enviar al equipo de Cintya Malpartida y su camarógrafo, Antonio Pantoja, por ser quienes estaban más cerca al lugar.

En su declaración, la reportera corroboró esa secuencia y explicó que estaba afuera de Palacio de Gobierno desde aproximadamente las 7:45 a.m. de ese día. Su comisión periodística del día era cubrir las incidencias en el lugar por la Puerta de Desamparados, en la parte posterior del lugar, con miras a la moción de vacancia presidencial que se iba a debatir esa tarde en el Congreso.

Alrededor de las 11 a.m., la llamaron desde el canal para que ella y su camarógrafo ingresen a la Presidencia del Consejo de Ministros para lo que se suponía que iba a ser una entrevista con la jefa del gabinete. Indicó que fue la propia Betssy Chávez quien los hizo pasar, los dirigió hacia el Despacho Presidencial y quien, en el camino, les refirió que iba a ser una entrevista.

Cintya Malpartida, reportera de TV Perú llevada para la transmisión del mensaje de Pedro Castillo, declara como testigo en el juicio contra al expresidente y sus exministro por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

“Me dijo que era una entrevista durante el camino desde la Presidencia del Consejo de Ministros hasta antes de llegar a la sala donde estaban los ministros. Yo le pregunté al menos una vez y me dijo ‘sí, un ratito’”, contó. Al final del recorrido, ingresaron al Despacho Presidencial, donde la periodista se sorprendió de ver a Pedro Castillo. Ello que le hizo pensar que la entrevista iba a ser con él.

Según contó, todavía pensando que iba a entrevista al mandatario y al notarlo serio, le habló para “romper el hielo”: “Le indiqué que lo conocía, lo había visto en Puña, cuando era director una escuela allá. Ese fue el único momento en que el presidente rompió un poco su seriedad. Yo pensaba que iba a entrevistar al presidente, necesitaba que este un poco suelto para poder conversar en una entrevista periodística. Entonces, le mencioné eso”.

“El presidente ahí se soltó un poco: ‘Has llegado hasta mi Puña. De eso vamos a conversar después, si quieres con unos tragos, pero ahora tenemos algo que hacer’. Esa fue la frase exacta que dijo el presidente, no más, no menos”, agregó. Más adelante, la defensa de Pedro Castillo intentó alegar que la referencia a esa conversación entre ambos era “peyorativa” para el exmandatario.

Malpartida explicó que luego de ello, volvió a preguntarle a Betssy Chávez si lo que se iba a dar era una entrevista, pero esta vez la respuesta fue otra: “Va a ser un mensaje a la nación”. “Yo me sentí engañada. Me engañaron. (Durante) Todo el camino me dijeron que iba a ser una entrevista y cuando estaba adentro, se trató de un mensaje a la nación”, dijo.

Aun así, como parte de su trabajo, la periodista hizo las coordinaciones con su producción para la emisión, explicándoles que iba a ser un mensaje presidencial. La coordinación demoró algunos minutos, lo que provocó que Pedro Castillo y Betssy Chávez les pidan rapidez.

Foto tomada por la periodista Cintya Malpartida a poco de la emisión del mensaje golpista de Pedro Castillo. Foto: X / Cyntia Malpartida

“(Betssy Chávez) decía que hay que apurarnos, por qué demora tanto. Eso fue también un pedido de PC, que empezaba a inquietarse porque estábamos tardando. Habremos demorado entre 6 y 10 minutos tal vez, el tiempo que estuvimos coordinando. (Pedro Castillo) empezaba a inquietarse, ’por qué demora tanto, que se apuren, dile que va a ser un mensaje a la nación’.

Las referencias a que tanto Betssy Chávez como Pedro Castillo dijeron que lo que iba a ocurrir era un mensaje a la nación contradicen directamente a las defensas de ambos acusados. Estas han tratado de sostener que el mensaje no fue un mensaje, sino solo un discurso o una proclama política. No obstante, la declaración de la reportera también se corrobora con las imágenes grabadas minutos antes de la emisión del golpe, donde se escucha al expresidente referir que se trataba de “un mensaje a la nación”.

La periodista recordó también que, durante la emisión del mensaje golpista, Aníbal Torres estaba a la derecha de Pedro Castillo, mientras que Betssy Chávez estaba al frente, casi al lado de ella. Cuando terminó el mensaje, ella “se para, sale para el lado derecho con dirección hacia Anibal Torres”. Luego de eso, contó que ambos abrazaron al mandatario.

“Se abrazan entre ellos, Aníbal Torres y el presidente, por unos segundos. Luego, con Betssy Chávez también: ella se acerca a donde están ellos, estaban al lado derecho de la mesa. También se abrazan. Luego, Torres y el presidente se acercan a los ministros Willy Huerta y Gustavo Bobbio (Defensa), y conversan, pero no escuché bien, porque nosotros (ella y su camarógrafo) ya estábamos de salida. Escuché que seguridad del estado le preguntaba al presidente si devolvía su celular a un ministro”.

Antes de irse, según recordó, al momento de ir a despedirse de Pedro Castillo, este le dijo “déjame tu número”, lo cual se hizo con la ayuda de un agente de seguridad del mandatario. “Recogí mis cosas, me despedí de los presentes y nos fuimos”, indicó.

Betssy Chávez durante la décima audiencia del juicio de Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

Fue la propia Betssy Chávez quien volvió a acompañar a los periodistas hasta afuera de Palacio de Gobierno. Durante ese nuevo recorrido, la reportera comenzó a hablar con la ministra sobre lo que iba a ocurrir luego del mensaje y, tal como han referido varios otros testigos en el juicio, dejó clara su intención de elaborar un decreto supremo para plasmar los alcances del mensaje golpista.

“Le comienzo a preguntar a la premier qué viene ahora. Ella me dice que se va a convocar a elecciones, que había que reestructurar el Estado, que no se podía seguir gobernando de esta manera (…) Soy periodista y necesitaba saber qué iba a pasar. Cuando estábamos más allá, insisto con el tema de las elecciones, si iban a ser generales, y ella no me responde. Le pregunto cuándo y me dice ‘ahora, tengo que sacar el decreto supremo’”.

La alusión al decreto supremo volvió a ser hecha por Betssy Chávez, según la testigo, al poco rato. Cuando estaba por salir de la PCM se encontraron con Roberto Wong, gerente de prensa del IRTP, quien iba a ser el encargado de la supuesta entrevista, pero que llegó tarde al lugar.

“Él saluda a la presidenta del Consejo de Ministros y le preguntamos por la entrevista, porque nos habían dicho que iba a ser una entrevista. Nos dice ‘ya, pero después, ahorita no porque tengo que sacar el decreto supremo. Luego, Antonio Pantoja y yo salimos de PCM y volvimos a nuestras labores normales”.

Roberto Wong ya declaró en este juicio y también refirió que Betssy Chávez le mencionó el decreto supremo. Además, tres exfuncionarios de la PCM han apuntado a que desde su despacho se buscó conseguir un “formato” o “cartón de decreto supremo” luego del mensaje golpista.

Los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema durante la décima audiencia del juicio de Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

En el contrainterrogatorio de las defensas, los abogados de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres buscaron desacreditar a la testigo. No obstante, no lograron que caiga en contradicciones o cambie su versión.

El abogado de Aníbal Torres insistió en preguntarle si vio el abrazo entre su defendido y el expresidente luego del mensaje. Luego de que la reportera se ratificó en ello, le preguntó si todas las personas presentes en el Despacho Presidencial vieron lo mismo, pero la testigo le respondió que ella solo podía responder por lo que ella había visto. Cuando la defensa insistió, la sala desestimó la pregunta porque el abogado estaba “conjeturando”.

El abogado insistió en preguntar por cuál era el semblante de su defendido al momento de los hechos, ante lo que Malpartida replicó que “todo el tiempo estuvo muy serio”.

“En ningún momento se dirigió a mí más que para saludarme y darme la mano. No recuerdo haberlo escuchado decir palabra alguna. De repente habló con el presidente bajo, no lo sé. Estuvo muy serio. Cuando terminó el mensaje, con ese tono de solemnidad, se abrazó con Pedro Castillo. El presidente se paró, se acercó a donde estaba él y ahí se da el abrazo. Luego se une a ellos Betssy Chávez y también se abraza”

A su turno, el abogado de Betssy Chávez empezó diciéndole a la periodista que estaba bajo juramento y que debía “atenerse a la verdad” e insistió en preguntarle en qué momento Betssy Chávez le dijo que se trataba de un mensaje a la nación. “Sí, recuerdo claramente que estoy bajo juramento”, respondió, para luego ratificar que la exministra recién se lo dijo luego de haber llegado al Despacho Presidencial.

El defensor de la exministra también buscó contrastar lo declarado por Cintya Malpartida con el acta de transcripción de las imágenes previas a la transmisión del golpe, pero el juzgado desestimó la pregunta porque solo se puede contrastar lo dicho por un testigo con sus propias declaraciones previas, no con otros documentos. Al intentar hacer la pregunta, sin embargo, el propio abogado de Betssy Chávez admitió que Pedro Castillo manifestó antes de la emisión que iba a ser un “mensaje a la nación”.

Pedro Castillo durante la décima audiencia de su juicio por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

Los últimos dos testigos en declarar fueron José Malca Calderón y Cinthya Chicoma, agentes de seguridad del Congreso al momento de los hechos. Ambos relataron un incidente en que el teniente de la PNP Eder Infanzón impidió el ingreso al Palacio Legislativo de las congresistas Adriana Tudela y Vivian Olivos luego mensaje golpista.

Según refirieron, el oficial -procesado en este caso, pero quien no es parte del juicio porque está con paradero desconocido- dijo que esto era por orden del jefe de la región Policial Lima, el general Manuel Lozada, hoy también acusado dentro de este juicio. No obstante, a los minutos las parlamentarias pudieron ingresar por otro punto del perímetro del Congreso.

Las defensas de Manuel Lozada y del comandante PNP Jesús Venero, superior de Eder Infanzón, rechazan que le hayan dado la orden a Eder Infanzón de impedir el ingreso de congresistas y atribuyen lo que este habría dicho a una mala interpretación.

El contrainterrogatorio de sus abogados a los testigos apuntó a dejar en claro que a ambos no le constó o no verificaron con Manuel Lozada que él realmente haya dado esa supuesta orden para cerrarle el paso a los legisladores. Los testigos reconocieron que, en efecto, solo supieron de ello por lo que les dijo Infanzón.

Jose Malca Calderón, exjefe del Departamento de Seguridad e Instalaciones del Congreso, declara como testigo en el juicio de Pedro Castillo y sus exministro por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial