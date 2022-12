El vacado expresidente Pedro Castillo volvió a usar una audiencia judicial para intentar victimizarse y negar el delito de rebelión, por el cuál se encuentra bajo 18 meses de prisión preventiva. Además, atacó al Congreso y al Gobierno de Dina Boluarte.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual Gobierno”, aseguró en el tiempo que se le otorgó en la parte final de la audiencia virtual ante la Corte Suprema.

Castillo apeló los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre pasado.

“Yo no he cometido ningún delito de conspiración pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída del gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó.

En la audiencia que estuvo a cargo del juez supremo César San Martín, el magistrado otorgó la palabra al expresidente que permanece recluido en el penal de Barbadillo.

A pesar que el juez pidió a Castillo Terrones que “se ciña a los hechos” y a los argumentos que presentó la fiscalía en su contra y no hacer proclamas, el expresidente criticó a ambos poderes del Estado y aseguró que el proceso en su contra ha acentuado la crisis.

“Pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho”, indicó.

Adicionalmente, Pedro Castillo aseguró que no ha tenido acceso a un número telefónico para ponerse en contacto con su familia.

“Solicito que se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico con la finalidad de llamar a mis padres y a mi familia”, exhorto.

Según pudo corroborar El Comercio, desde la sede de la Dinoes Pedro Castillo ha podido realizar llamadas a voluntad a diversas personas a través del celular del coronel PNP Wilson Sánchez Sánchez. A esto se suma que desde que fue detenido y hasta la fecha ha podido publicar en su cuenta de Twitter mensajes y cartas escritas a mano.

Compatriotas: privado arbitrariamente de mis derechos y, ante la visita de la CIDH en el Perú, hago público este comunicado. Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal pic.twitter.com/vTroSH49ss — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 22, 2022

Al finalizar la audiencia, San Martín aseguró que la sala suprema evaluará el pedido para anular la prisión preventiva y se pronunciarán en el plazo de ley.