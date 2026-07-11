Pedro Castillo busca lograr una gracia presidencial pese a que no tiene condena firme por el golpe de Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Pedro Castillo busca lograr una gracia presidencial pese a que no tiene condena firme por el golpe de Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, presentó el 6 de junio un pedido de gracia común en favor de su cliente ante la Comisión de Gracias Presidenciales, mientras el exmandatario cumple una condena por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Con esto, busca su libertad alegando un exceso en los plazos de su proceso judicial, el cual se encuentra en etapa de apelación y carece de una sentencia firme.

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