Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, presentó el 6 de junio un pedido de gracia común en favor de su cliente ante la Comisión de Gracias Presidenciales, mientras el exmandatario cumple una condena por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Con esto, busca su libertad alegando un exceso en los plazos de su proceso judicial, el cual se encuentra en etapa de apelación y carece de una sentencia firme.

El documento, al cual tuvo acceso El Comercio, fue remitido a la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. En el petitorio, Ayala invoca el artículo 118 de la Constitución para solicitar que se eleve al despacho presidencial de José María Balcázar la propuesta de libertad.

Segú la Carta Magna, y en interpretación del abogado de Castillo Terrones, corresponde otorgar gracia común “en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. Esto asegura que se cumplió en el 2024.

Pedido de Pedro Castillo para obtener la gracia común en medio de su apelación contra su sentencia por golpe de Estado.

Pedido de Pedro Castillo para obtener la gracia común en medio de su apelación contra su sentencia por golpe de Estado.

“La concesión solicitada no equivale a declarar inocencia ni a invalidar la sentencia de primera instancia. Es el ejercicio excepcional de una potestad constitucional que extingue la acción penal en un expediente determinado, sujeto a control constitucional posterior y a una resoluci6n suprema que debe expresar de manera completa, verificable y objetiva las razones de su adopción”, se lee en el documento de la defensa legal.

Por esto, pide específicamente a la comisión que eleve un informe positivo a favor de su liberación al despacho del mandatario, José María Balcázar.

Esto es parte de la más reciente maniobra por parte de Pedro Castillo por revertir su reclusión en el penal de Barbadillo, la cual incluye pedidos de indulto previos, los cuales han sido rechazados por el Ejecutivo.

Intentos de indulto y gracia de Pedro Castillo

Antes de este recurso, la defensa técnica del exmandatario presentó varias solicitudes de indulto humanitario que fueron rechazadas o archivadas por falta de sustento. A estas se suma la más reciente, que fue planteada el pasado 25 de junio donde solicita formalmente un gracia presidencial que se puede aplicar para anular procesos penales sin una sentencia firme.

Parte de la estrategia previa incluyó alegatos sobre el estado de salud de Castillo para sustentar un indulto humanitario. Sin embargo, la Comisión de Gracias Presidenciales recomendó rechazar esta propuesta por falta de sustento, lo que cerró las puertas para que pueda obtener su libertad a través de esta herramienta. Hay que considerar que el indulto solo puede ser utilizado a favor de reos que cuenten con sentencia firme y sin un proceso de apelación pendiente.

Actualmente, el pedido de Walter Ayala se encuentra en manos de la comisión especializada en evaluar estos casos del Ministerio de Justicia. El presidente José María Balcázar ha señalado que el análisis de estas solicitudes se realizará con neutralidad y apego estricto al marco legal. Mientras tanto, Pedro Castillo permanece recluido a la espera de que la Sala Penal Permanente resuelva la apelación contra su sentencia de más de once años.