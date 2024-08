La parlamentaria Kelly Portalatino (Perú Libre) tendrá que declarar indefectiblemente, en calidad de testigo, ante la fiscalía de lavado de activos este viernes 2 de agosto a las 10:00 a.m. Esto tras no haberse presentado a una citación previa e, incluso, salir del territorio nacional y viajar a Venezuela, a pesar haber sido convocada con más de una semana de anticipación, tal como lo confirmó el Ministerio Público.

De no hacerlo, la situación legal de la legisladora —que, además, es investigada en otra carpeta fiscal por presunto encubrimiento a favor del prófugo exgobernador Vladimir Cerrón— podría complicarse aún más, según advierten especialistas consultados por este Diario.

Las prioridades de Portalatino

La congresista Portalatino había sido citada —como testigo— para el último martes 30 de julio a las 9:30 a.m., en el marco de la investigación que se sigue a Cerrón (quien lleva cerca de diez meses prófugo) y a Perú Libre por presunto lavado de activos y organización criminal. Fue convocada por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Para aquella citación, la notificación le fue cursada, según información del Ministerio Público, el 22 de julio pasado; es decir, Portalatino había sido convocada para esa primera diligencia con más de una semana de anticipación.

A pesar de ello, la legisladora de Perú Libre no solo no concurrió ni justificó su inasistencia, según información fiscal, sino que incluso viajó para participar como “veedora” del proceso electoral, al cual calificó de “transparente”. Para esto último, salió del país el 28 de julio, de acuerdo con su reporte migratorio, y retornó recién al Perú el 30 de julio, varias horas después de su citación. Habría llegado al país recién en horas de la noche.

Ante su inasistencia, la fiscalía de lavado de activos encargó a la Policía Nacional su conducción compulsiva para el próximo 2 de agosto, bajo apercibimiento de que pueda ser denunciada penalmente por resistencia a la autoridad.

Puntos de vista

“Potencialmente se puede poner muy complicada [su situación] porque finalmente, aunque existan investigaciones por títulos diferentes, los hechos pueden estar pueden estar relacionados entre sí, totalmente” , apuntó el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.

Ello al hacer referencia a la pesquisa por presunto lavado de activos y organización criminal y otra segunda, recientemente aperturada, por presunto encubrimiento personal, en donde Portalatino sí está en calidad de investigada tras revelarse presuntas conversaciones con Cerrón. A su juicio, podría establecerse que el presunto encubrimiento se dio como “parte de una pirámide mucho más profunda, donde hay no solo encubrimiento sino una relación estructurada, que hace parte de una organización, con división de tareas, etcétera”.

Maldonado incidió en la contundencia de la disposición fiscal que, ante la inasistencia de Portalatino, optó por disponer la conducción compulsiva. Esto evidencia —dijo— que para la fiscalía la legisladora de Perú Libre no sería cualquier testigo, sino que su testimonio tendría valor y que, incluso, su situación podría cambiar.

“Eso ocurre no cuando estamos hablando de un señor que pasa por la calle, sino que es mucho más que eso. Para el Ministerio Público estimo que no [es cualquier persona], puede haber mucho más que eso y dependerá de lo que dice o no dice y si la fiscalía le cree o si tiene otros indicios” , apuntó.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio remarcó que, en caso la legisladora Kelly Portalatino no asista a la citación de este viernes ante el requerimiento fiscal, se haría efectivo el apercibimiento y se procedería a denunciarla penalmente, lo que conllevaría en otra investigación.

“Es una medida extrema [la conducción compulsiva] en la cual se requiere la declaración de una persona en condición de testigo. Todos los ciudadanos, con mayor razón si se trata de un congresista, están obligados a asistir a un requerimiento de un fiscal para dar una declaración. En el caso de la congresista, por doble razón” , explicó Lamas Puccio.

El abogado penalista, en tanto, también resaltó que, al ser una investigación por presunto lavado de activos, “la condición de testigo es bien delicada”. “Porque de testigo te puedes convertir en indagado, a raíz de lo que declares. La condición de testigo es, digamos, la antesala a la condición de indagado. En lavado de activos, es un tema complejo” , subrayó.

Por otro lado, la abogada penalista Liliana Calderón remarcó que, al tener la condición de testigo, Portalatino “está obligada a acudir” y declarar, aunque podría ir y acogerse a su derecho a guardar silencio. Agregó que, si acaso se llegue a evaluar su pase a la condición de investigada, esto tendría que ser obligatoriamente por algún indicio fuerte hallado en el contexto de las pesquisas y no por el mero hecho de no acudir a la citación.

“Ella acá tiene la condición de testigo, está obligada a acudir. No es que ella pueda decir no, yo no voy a declarar. Por eso es que la fiscalía la cita de manera compulsiva, porque obligatoriamente tiene que ir y declarar y dar la información que tenga y lo que sea. Para que cambie su situación a investigada, significa que la fiscalía ha encontrado algún elemento que la vincule con el delito. Por el solo hecho de no declarar no puede necesariamente la fiscal cambiarle la condición” , aseveró.

Postura

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) reapareció en el Congreso junto a su abogado para, según dijo, “rechazar estas maniobras tendenciosas por parte del Ministerio Público”. Dijo que se buscaba “armar un show mediático” y que la notificación de la fiscalía le había llegado en la noche “no a horas laborales” a su despacho congresal, aunque no precisó a cuál de las dos se refería.

Portalatino también dijo que acudió este miércoles al despacho de la fiscalía de lavado de activos, pero que no fue recibida por el fiscal a cargo. Aseguró que se allana “a todo tipo de investigación” y remarcó que, en este caso, fue convocada como testigo.

“Como siempre he mencionado, no de ahora, me allano a todo tipo de investigación y voy a colaborar, no voy a ser materia de obstáculo, por lo tanto, eso es en todas las imputaciones que hoy se están aperturando”, aseveró.