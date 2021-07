Conforme a los criterios de Saber más

Desde el último domingo, el nombre del excongresista Roger Nájar ha sido uno de los voceados para dirigir el primer Consejo de Ministros del presidente electo, Pedro Castillo. Nájar, de 64 años y exintegrante de la bancada de Unión por el Perú (UPP) en el 2006, es uno de los nombres mencionados también en uno de los audios que es parte del caso Los Dinámicos del Centro.

En esta grabación, del 19 de noviembre del 2020, conversan Arturo Cárdenas Tovar —secretario de organización nacional de Perú Libre y persona de confianza de Vladimir Cerrón—, y Guido Bellido, congresista electo de esta misma agrupación, sobre cómo recaudar los S/850 mil de la reparación civil del suspendido gobernador de Junín, sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

En un primer momento, Bellido le informa a Cárdenas que recibió una llamada de Cerrón para “sacar sala” y tener como agenda el pago de la reparación civil. “Lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región, más o menos un promedio de 35 mil (soles) habría que recaudar en cada región”, dice Bellido. Añade que la recaudación la debería hacer la secretaría de economía de cada región.

Para ello, había que formar una comisión.

“En la noche hay que formar una comisión, aparte del CEN, CER, una comisión. Ahí no sé quién puede presidir eso”, añade Bellido respecto a quién podría asumir esa responsabilidad. Esa comisión sugerida por el hoy congresista “solo va a recibir los reportes de cada región, y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente”, comenta.

Con ese fin, Cárdenas y Bellido pasan a conversar respecto a quién podría ser la persona idónea para ser parte de esa comisión. “Eso coordinamos contigo, ¿quién puede ser de la comisión?, ¿quién es la persona más seria que puede asumir eso?”, le pregunta Bellido a Cárdenas. Luego, el secretario de organización le consulta a Bellido a quién sugeriría él. Para ello, el congresista electo responde: “Yo pienso que Vladimir le tiene bastante consideración y aprecio a Nájar, ¿por qué no lo ponemos a Nájar?”.

Cárdenas aceptó esta sugerencia de Bellido. “Listo, Nájar que vaya a la cabeza”, responde. Minutos después, le indica: “Ya lo elegimos, Nájar que vaya a la cabeza. Está bien Roger” .

El congresista electo Guido Bellido, en diálogo con El Comercio, rechazó que Roger Nájar haya presidido alguna comisión para recaudar la reparación civil de Vladimir Cerrón. “Lo que nosotros decimos ahí es quién puede llevar la reunión, quién puede conducir, para que lleve la reunión nada más. Ha sido una reunión de militantes para poder solidariamente, de manera voluntaria apoyar con lo que puedan”.

Consultado respecto a que sus palabras se refirieron a una comisión, Bellido respondió: “la comisión no es la comisión de recaudación, sino la comisión que va a llevar la reunión, porque una reunión se instala en una mesa”. “Es para formar una comisión en ese momento. Roger [Nájar] es una persona bastante consecuente, viene trabajando con el partido, ha sido secretario de organización en un periodo, por eso y por la experiencia, ha sido eso”, añadió Bellido.

“[¿Nájar presidió esa comisión finalmente?] En realidad no, creo que no logró ingresar y presidió Arturo, creo”, detalló Bellido. Además, que se trató de solo “una idea” de ellos. Consultado sobre quién asumió la recaudación, el congresista electo solo refirió que “se dio un número de cuenta, no recuerdo exactamente, creo que fue Braulio Grajeda, una cuenta mancomunada”, y que Nájar no estuvo involucrado en la recaudación de dinero.

El Comercio también buscó sin resultados la respuesta de Nájar, mediante mensajes de texto y llamadas a su teléfono celular.

Braulio Grajeda, junto a la vicepresidenta electa, Dina Boluarte, contaban con una cuenta mancomunada de S/15.709, dinero que fue transferido a Vladimir Cerrón a través de una transacción el 15 de diciembre del 2020. Boluarte explicó a inicio de este mes que el dinero comenzó a recaudarse cuando, en noviembre del 2020, se comunicó a todos los comités regionales de Perú Libre que se haga una recaudación “solidaria” para apoyar económicamente a Cerrón.

“Yo, en mi calidad de secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Regional Lima (CER), acordamos la apertura de manera legal, transparente, de una cuenta bancaria mancomunada [...] Braulio Grajeda y yo hemos ido con nuestros DNI de manera pública e idónea al BCP y, ese número de cuenta, tanto en soles como en dólares, lo comunicamos al grupo de WhatsApp del CER para que militantes y simpatizantes pudieran aportar de manera voluntaria. Eso es lo que se hizo, se aperturó la cuenta en noviembre del 2020, se recaudó los fondos y, en enero de este año, se transfieren los 15 mil soles de manera idónea y la cuenta se cierra el 6 de enero del 2021″, dijo Boluarte en aquella fecha.

