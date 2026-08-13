Ollanta Humala y Nadine Heredia quedan libres del proceso de lavado de activos. Foto: GEC.
Ollanta Humala y Nadine Heredia quedan libres del proceso de lavado de activos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Poder Judicial archivó definitivamente el proceso por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia con un auto de ejecución constitucional y acatando el fallo del Tribunal Constitucional que dispuso la nulidad de la condena por este caso contra la expareja presidencial.

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