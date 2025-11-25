| : PJ dicta veredicto del juicio a Martín Vizcarra: ¿15 años de prisión o | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

EL COMERCIO
>
politica
>
justicia

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

PJ dicta veredicto del juicio a Vizcarra: ¿15 años de prisión o absolución total? | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos el momento más crítico en la carrera política y judicial de Martín Vizcarra: el juicio por presuntos cobros de S/ 2.3 millones en coimas entra en su etapa final, y el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional está listo para emitir su veredicto. El Ministerio Público pide 15 años de prisión de ejecución inmediata, mientras que la defensa insiste en que las pruebas son inconsistentes y producto de colaboradores eficaces que mintieron para reducir sus propias condenas. ¿Qué decidirán los jueces? ¿Qué implicancias tendrá para la política peruana?

GLOBAL + Videos

Multitudes celebran la coronación de la Miss Universo mexicana en su estado natal

Multitudes celebran la coronación de la Miss Universo mexicana en su estado natal

Kenia reubica jirafas ante la pérdida de su hábitat

Kenia reubica jirafas ante la pérdida de su hábitat

Argentina: Fuerte explosión sacude polo industrial en Ezeiza y desata incendio masivo

Argentina: Fuerte explosión sacude polo industrial en Ezeiza y desata incendio masivo

Tormenta solar provoca auroras boreales visibles en varios países del mundo

Tormenta solar provoca auroras boreales visibles en varios países del mundo

PAÍS + Videos

Ica: Dictan prisión preventiva para extrabajadora que sustrajo a un recién nacido

Ica: Dictan prisión preventiva para extrabajadora que sustrajo a un recién nacido

Carabayllo: Ataque armado en discoteca de Toño Centella deja tres heridos

Carabayllo: Ataque armado en discoteca de Toño Centella deja tres heridos

“Vota por mí”: Un nuevo podcast para poner a la infancia en la agenda electoral

“Vota por mí”: Un nuevo podcast para poner a la infancia en la agenda electoral

Novela histórica “Amanece en Arica” narra un episodio decisivo de la Guerra del Pacífico

Novela histórica “Amanece en Arica” narra un episodio decisivo de la Guerra del Pacífico

ENTRETENIMIENTO + Videos

Así fue el reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren en nuevo podcast

Así fue el reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren en nuevo podcast

La Tinka: conoce a los afortunados ganadores del sorteo del 23 de noviembre

La Tinka: conoce a los afortunados ganadores del sorteo del 23 de noviembre

Kate Candela responde a denuncias de maltrato laboral y señala posible complot

Kate Candela responde a denuncias de maltrato laboral y señala posible complot

Miss Universo 2025: coronación de Fátima Bosch se convierte en símbolo de empoderamiento femenino

Miss Universo 2025: coronación de Fátima Bosch se convierte en símbolo de empoderamiento femenino

DEPORTES + Videos

Alianza Lima pidió dejar sin efecto la expulsión de Carlos Zambrano

Alianza Lima pidió dejar sin efecto la expulsión de Carlos Zambrano

Polémica en África: DT de Nigeria denuncia brujería en derrota ante Congo

Polémica en África: DT de Nigeria denuncia brujería en derrota ante Congo

Peruano Llontop retiene el título con brutal nocaut en el FFC

Peruano Llontop retiene el título con brutal nocaut en el FFC

Farfán elogia a Guerrero y el ‘Depredador’ admite que extraña jugar con la ‘Foquita’

Farfán elogia a Guerrero y el ‘Depredador’ admite que extraña jugar con la ‘Foquita’

CIENCIA + Videos

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

TECNO + Videos

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

VIDA + Videos

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

TRAILERS + Videos

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center