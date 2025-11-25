PJ dicta veredicto del juicio a Vizcarra: ¿15 años de prisión o absolución total? | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos el momento más crítico en la carrera política y judicial de Martín Vizcarra: el juicio por presuntos cobros de S/ 2.3 millones en coimas entra en su etapa final, y el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional está listo para emitir su veredicto. El Ministerio Público pide 15 años de prisión de ejecución inmediata, mientras que la defensa insiste en que las pruebas son inconsistentes y producto de colaboradores eficaces que mintieron para reducir sus propias condenas. ¿Qué decidirán los jueces? ¿Qué implicancias tendrá para la política peruana?