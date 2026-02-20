Resumen

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, fue alcalde del distrito de San Martín de Porres. (Foto: Facebook/Julio Chávez)
Por Redacción EC

El Poder Judicial condenó a dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, suspendida bajo reglas de conducta, al presidente del partido Acción Popular (AP), Julio Chávez, por el delito de omisión de denuncia.

Poder Judicial condena a dos años y 8 meses de prisión suspendida al presidente de Acción Popular

