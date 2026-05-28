Resumen

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Delia Espinoza fue inhabilitada por el Congreso por diez años pero la Tercera Sala Nacional emitió resolución favorable. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Delia Espinoza fue inhabilitada por el Congreso por diez años pero la Tercera Sala Nacional emitió resolución favorable. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

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