El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso el inicio del juicio oral contra Guido Bellido y Guillermo Bermejo, ambos acusados por presunto delito de obstaculización de la justicia.

La decisión se formalizó a través de una resolución emitida por el magistrado Juan Carlos Checkley el 22 de diciembre, donde se precisan los elementos probatorios, los argumentos de la fiscalía y los presuntos hechos que se les atribuyen a los dos legisladores.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Ambos son acusados por la presunta comisión del delito de obstaculización de la acción de la justicia en agravio del Estado en calidad de coautores contra quienes el Ministerio Público pide una sentencia de siete años y seis meses de pena privativa de la libertad.

La acusación sostiene que Bellido y Bermejo realizaron maniobras para impedir que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, declare ante la Dircote en septiembre de 2021. El testigo debía brindar información en una investigación sobre vínculos con organizaciones terroristas.

Según la tesis fiscal, se ofrecieron beneficios económicos y asilo político en Venezuela al testigo con el fin de evitar su testimonio. Estas acciones se habrían coordinado mediante emisarios y reuniones en establecimientos de Lima en fechas previas a la declaración programada.

El juez Checkley admitió medios probatorios que incluyen registros de comunicaciones telefónicas obtenidas tras el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Asimismo, se incorporaron registros fílmicos de cámaras de seguridad que acreditarían las reuniones mencionadas por la fiscalía.

El expediente será remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de las audiencias del juicio oral. La Procuraduría General del Estado intervendrá en el proceso en su calidad de actor civil para defender los intereses patrimoniales del país.