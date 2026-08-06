El Poder Judicial dejó sin efecto una orden de captura contra el líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por el caso “Circuito Chupuro-Huasicancha”, el último miércoles 5 de agosto. La medida fue adoptada debido a que se presentó de manera virtual en el juicio oral por ese caso.

No obstante, el abogado Luis Mayhua, defensor legal de Cerrón, dijo a El Comercio que este aún tiene, por lo menos, dos órdenes de captura en procesos distintos, en los que también ha sido declarado reo contumaz. Por ello no aparecería públicamente hasta que se programen las audiencias correspondientes y pueda presentarse ante los jueces.

“Él tiene contumacias. Por eso es que, imagino, todavía no sale. [Por el caso de Betania], el 11 de agosto se realizará una audiencia donde se presentará y levantarán la orden”, dijo.

La resolución se suma al fallo favorable que obtuvo del Tribunal Constitucional. Este anuló la prisión preventiva que se le impuso en la investigación por el caso Los Dinámicos del Centro, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, a pesar de que llevaba más de dos años prófugo y se burlaba de las autoridades mediante sus redes sociales.

Aparece en audiencia

El líder de Perú Libre enfrenta diversos procesos, entre ellos “Antalsis”, “Los Dinámicos del Centro”, “Aportes ilícitos a Perú Libre”, “Resguardo ilegal policial”, “Circuito Chupuro-Huasicancha” y “Circuito Vial Chupaca-Mito”, por presuntos delitos de corrupción, organización criminal y lavado de activos.

En el proceso por el caso “Circuito Chupuro-Huasicancha”, la fiscalía acusa a Cerrón y a otras 21 personas por el presunto delito de colusión agravada. Por ello solicita nueve años de cárcel para Cerrón y que se le aplique la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo plazo. En tanto, la Procuraduría Anticorrupción requiere el pago de S/ 3 millones 680 mil como reparación civil solidaria, por daño patrimonial y extrapatrimonial generado al Estado peruano.

Debido a que Cerrón no acudió a las audiencias del juicio oral, iniciado en el 2024, el Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín emitió una orden de captura en su contra, la cual fue renovada por última vez el pasado 12 de mayo.

No obstante, el último miércoles, Cerrón apareció de manera virtual durante una audiencia de ese proceso. Incluso, al momento de identificarse, dio la dirección en la que supuestamente se encuentra. “Vivo en Huancayo, en la calle Los Dogos 121. [...] Estoy presentándome a este juicio oral”, afirmó ante el juez Guido Arroyo Ames.

En la misma audiencia, el magistrado dispuso que se levanten las órdenes de captura contra Cerrón y que cese su estado como reo contumaz.

El abogado penalista Vladimir Padilla explicó a El Comercio: “Al presentarse de manera voluntaria al juicio, inmediatamente cesa su condición de reo contumaz. [...] Estaría pendiente que el juzgado ejecute el levantamiento de la orden de captura. Formalmente tiene que emitir un oficio a la policía para que se suspenda la orden”.

Más información

El caso de Betania, al que se refirió su abogado en diálogo con El Comercio, se remonta al 2010, cuando anunció un proyecto para dotar de energía eléctrica a ocho comunidades nativas asentadas en la cuenca del río Tambo, en la provincia de Satipo.

La iniciativa, denominada Betania por la comunidad más grande de la zona, fue adjudicada durante su gestión al frente del Gobierno Regional de Junín. Sin embargo, el consorcio encargado abandonó la obra pese a haber recibido pagos por supuestos avances de ejecución.