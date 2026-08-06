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Resumen

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El Poder Judicial dejó sin efecto una orden de captura contra el líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por el caso “Circuito Chupuro-Huasicancha”, el último miércoles 5 de agosto. La medida fue adoptada debido a que se presentó de manera virtual en el juicio oral por ese caso.

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