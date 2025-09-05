El Poder Judicial rechazó el pedido de los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia para que se suspenda la ejecución de la condena de 15 años de prisión efectiva que se dispuso contra ambos por los aportes ilícitos del Partido Nacionalista.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada se pronunció en dos resoluciones diferentes, declarando infundado el pedido en el caso de Humala Tasso, e improcedente el de Heredia Alarcón.

La sala determinó que, en el caso del exmandatario, en primera instancia el juez decidió disponer la ejecución de la pena privativa de libertad atendiendo la gravedad de los hechos y el peligro de fuga.

La defensa de Humala dijo que no había riesgo de fuga porque tiene arraigo familiar y laboral por recibir pensiones del Congreso y el Ejército Peruano, y tener tres hijos.

Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó esto y advirtió que dos hijas de la pareja viven en Estados Unidos y el hijo menor está con su madre en Brasil.

Por esto, el Poder Judicial de inclinó a favor de la posición de la fiscalía y rechazó que haya arraigo familiar que descarte un peligro de fuga, y advirtió incluyo que la condición de asilada de Heredia incremente la posibilidad de que el expresidente abandone el país.

Sobre el pedido de Nadine Heredia, la sala declara infundado el pedido porque, para evaluar una suspensión de pena, esta tendría que estarse ejecutando materialmente, lo que no ocurre por su condición de asilada por las autoridades de Brasil.