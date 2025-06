Un día después de su frustrado viaje a los Estados Unidos, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sufrió un revés judicial: la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó en su contra 18 meses de impedimento de salida del país.

Esta medida se dio en el marco de la investigación preparatoria que afronta PPK por los presuntos delitos de lavado de activos agravado en el marco de una organización criminal por los aportes que recibió Peruanos por el Kambio, partido que fundó y condujo, para la campaña electoral de 2016.

La noche del último sábado, el economista intentó abordar un vuelo con destino a Miami (Florida, Estados Unidos) para luego dirigirse a Wisconsin, donde se realizaría un chequeo médico debido a sus males cardíacos y también se reuniría con su esposa, la ex primera dama Nancy Lange, que abandonó el Perú a mediados de marzo de 2018, una semana antes de la renuncia del ex titular del MEF a la Presidencia.

No obstante, Kuczynski fue impedido de ingresar al avión, porque en el sistema de Migraciones figura una “alerta migratoria” en su contra.

Hasta el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, llegaron el fiscal provincial Carlos Puma y la fiscal adjunta Leidi Gálvez Sánchez, de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de lavado de activos, quienes levantaron una acta dejando constancia “de los hechos ocurridos”, según informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Inicialmente, se tenía previsto que la audiencia, donde se analizó la solicitud de impedimento de salida del país contra PPK, se realice el lunes. Pero fue adelantada para el domingo al mediodía por la jueza Salcedo Guevara a pedido de Puma. El fiscal advirtió que la alerta migratoria contra el ex jefe de Estado “podría levantarse en cualquier momento, siendo inminente el peligro de fuga”.

Tras la audiencia, la jueza Salcedo concluyó que el impedimento de salida del país fue “adecuadamente sustentado” por la fiscalía “en los presupuestos que la norma exige”. Estos son: interés en la averiguación de la verdad, una posible pena de más de tres años de cárcel y riesgo de fuga o obstaculización.

Además, la magistrada señaló que “el impedimento de salida del país no afecta con gran intensidad la libertad” de PPK, ya que este “tiene libertad para transitar por todo el territorio de la República”.

En opinión de Salcedo, “existe un peligro latente” de que el expresidente se vaya del país para evitar que se concluyan las diligencias fiscales en su contra. Agregó que impedir su salida del Perú “es indispensable para la averiguación de la verdad”.

Los argumentos del fiscal

Puma, durante su exposición, indicó que Kuczynski presuntamente encabezó una organización criminal al interior de Peruanos por el Kambio para recaudar fondos de campaña de origen “ilícito”. En ese contexto, añadió, que recibió US$100 mil de la empresa CASA, integrante del “club de la construcción”.

“[Esta empresa] durante su régimen obtuvo contratos por montos millonarios, como nunca los había obtenido”, remarcó el fiscal provincial.

También indicó que el partido del economista fue receptor aportes de otras empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. “Para evitar la identificación del dinero y de los aportantes, para darle la apariencia de legalidad, se bancarizó a través de pitufos, se convirtió de solas a dólares, se utilizó a falsos aportantes y se realizaron cenas y cocteles”, manifestó.

El representante del Ministerio Público indicó que en su pesquisa se ha determinado que existió una “contabilidad paralela” en Peruanos por el Kambio de US$1.4 millón.

El fiscal provincial subrayó que -de acuerdo con la casación N°09-2023 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema- la figura del impedimento de salida del país “es un ancla de sujeción del investigado al proceso”. Añadió que PPK tiene ocho investigaciones, entre ellas seis en etapa preparatoria, una con acusación y otra en preliminar.

Explicó que solo por el caso de aportes de campaña, la posible condena al expresidente sería no menor de 10 años de prisión y no mayor de los 20 años.

Y remarcó que el expediente cuenta con cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, con el testimonio de otros implicados y con la declaración de 11 personas que rechazan haber aportado a la campaña de Peruanos por el Kambio.

Además, indicó que Kuczynski registra “un voluminoso movimiento migratorio”, que cuenta con los recursos económicos para salir del país y que no ha cumplido con justificar sus acciones al inicio de cada mes.

“El impedimento de salida del país es la medida menos gravosa, no existen medidas alternativas igual de eficaces, la comparecencia con restricciones ha caducado y no resulta posible pedir una prórroga, por eso se pide este impedimento de salida del país, es la única medida correcta para anclar al investigado con el proceso”, acotó.

Acusa una vulneración de derechos

A su turno, Julio Midolo Chirinos, abogado de Kuczynski, sostuvo que su cliente “siempre cumplió con las restricciones” que se le impusieron desde que dejó la Presidencia e indicó que los viajes que este realizó fuera del país fueron a inicios del siglo y que el último fue en 2018 cuando todavía estaba en Palacio de Gobierno.

“El movimiento migratorio que ha presentado el fiscal es el mismo de un oficio de 2021, que fue presentado cuando solicitó el primer pedido de impedimento de salida del país, ha copiado y pegado los mismos argumentos. El señor Kuczynski viajaba, pero estos viajes son de hace décadas. El Tribunal Constitucional ya ha zanjado esta discusión respecto a que una solvencia económica o un movimiento migratorio abultado no pueden sustentar un peligro de fuga”, expresó.

Midolo Chirinos señaló que la salud de su patrocinado está “resquebrajada y debilitada” y que hace pocos días estuvo internado en una clínica por un problema cardiaco.

“Después de siete años de estas restricciones, que el señor Kuczynski haya pretendido hacer uso de su derecho [a la libertad de tránsito], porque no tenía ninguna restricción, no puede considerarse como que pretendía abandonar el país, no puede ser comparado como una conducta procesal de peligrosidad”, complementó.

El letrado, horas antes, dijo a Canal N que el regreso de PPK a Lima estaba programado para el sábado 14 de junio y recordó que su cliente renunció a su ciudadanía estadounidense.

A través de una carta, el expresidente indicó que Migraciones ha “vulnerado todos mis derechos constitucionales” al evitar que aborde un avión con destino a Miami, a pesar de que, desde el 29 de mayo, no tenía ni impedimento de salida del país ni comparecencia restringida, que le obligaba a pedir permiso para salir de Lima.

“De manera arbitraria, Migraciones no me dejo abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales, aduciendo una “alerta migratoria”, que no tiene ningún asidero legal. Por tal motivo, he interpuesto un habeas corpus y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables por este hecho arbitrario que afecta no sólo mis derechos fundamentales, sino que afecta tremendamente mi salud”, subrayó PPK.

“Él mismo generó esto”

El abogado penalista Andy Carrión consideró que Kuczynski “generó una consideración práctica y material”, al intentar salir del país teniendo una serie de procesos judiciales en curso. “La situación fue concreta, él estuvo en el aeropuerto”.

En comunicación con El Comercio, Carrión refirió que lo mejor hubiera sido que el expresidente espere a que se realice la audiencia y que el Poder Judicial. “Él mismo se generó una circunstancia adversa para que le den un impedimento de salida del país. Ahí viene la asesoría, su abogado le pudo haber informado, pero él, tal vez, tomó la decisión”, complementó.

También explicó que el Ministerio Público, usualmente, cuando solicita a un tribunal dictar impedimento de salida del país, pide, en paralelo, al Poder Ejecutivo, que maneja Migraciones, que se emita una alerta migratoria “por si la persona requerida intenta” dejar el Perú. No obstante, esta señal “es solo informativa”.

“Migraciones no tiene ningún poder para restringir la libertad de movimiento de cualquier ciudadano. Aquí hay un acto administrativo que está en el limbo, que, para mí, es irregular. Es como cuando a una persona lo detienen preliminarmente y luego solicitan una orden de prisión preventiva, mientras no se resuelva lo segundo, esa persona sigue detenida, pueden ser semanas o meses”, manifestó.

Carrión remarcó que existe “un limbo” en este proceso, porque Migraciones informa a la fiscalía y el Poder Judicial “y se lava las manos”.

Gilmar Andía, ex viceministro de Justicia, afirmó que el intento de PPK de viajar a Estados Unidos le dio “fuerza” a la solicitud de impedimento de salida del país del Ministerio Público. Añadió que no es usual que la jueza haya adelantado para el domingo la resolución de este pedido, pero lo más probable es que “quería evitarse el problema de que el señor se vaya”.

“Yo creo que sí fue un error [del expresidente], si ellos consideraban que tenían lo necesario para que no se dé este impedimento debieron haber esperado”, dijo.

La ex alta autoridad indicó que Migraciones no puede impedir un viaje al exterior solo por una alerta en su sistema.

El primer ministro, Eduardo Arana, afirmó que Migraciones “ha hecho lo correcto” al impedir el viaje del expresidente.

“También entiendo que Migraciones, en uso de sus facultades, ha dispuesto que dicha persona (Kuczynski) no pueda salir del país, lo cual considero que, existiendo razones atendibles, ha hecho lo correcto”, manifestó Arana, según informó la agencia Andina.